Автора двойного убийства в Кузбассе обнаружили в Алтайском крае

7 сентября в Алтайском крае задержали 33-летнего жителя Прокопьевска, которого подозревают в убийстве двоих человек. Мужчину оперативно передали в руки кемеровских следователей, сказано на сайте регионального следкома.

2 сентября текущего года около 3:00 в одном из частных жилых домов Прокопьевска с признаками насильственной смерти обнаружили тела 27-летней местной жительницы и 14-летнего подростка. Подозреваемый с места преступления скрылся. Спустя пять дней оперативникам удалось задержать его в одном из поселков Алтайского края на границе с Казахстаном. Сотрудники уголовного розыска полиции доставили задержанного в Прокопьевск, после чего с ним начал работать следователь.

Мужчина пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Пока же проводятся биологические экспертизы объектов, изъятых с места преступления. Следователи также установили лиц, которые помогли подозреваемому уехать в соседний регион, их уже допросили. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.