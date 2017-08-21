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Главная Лента новостей Автора двойного убийства в Кузбассе обнаружили в Алтайском крае

Автора двойного убийства в Кузбассе обнаружили в Алтайском крае

08.09.2017 13:32

7 сентября в Алтайском крае задержали 33-летнего жителя Прокопьевска, которого подозревают в убийстве двоих человек. Мужчину оперативно передали в руки кемеровских следователей, сказано на сайте регионального следкома.

2 сентября текущего года около 3:00 в одном из частных жилых домов Прокопьевска с признаками насильственной смерти обнаружили тела 27-летней местной жительницы и 14-летнего подростка. Подозреваемый с места преступления скрылся. Спустя пять дней оперативникам удалось задержать его в одном из поселков Алтайского края на границе с Казахстаном. Сотрудники уголовного розыска полиции доставили задержанного в Прокопьевск, после чего с ним начал работать следователь.

Мужчина пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Пока же проводятся биологические экспертизы объектов, изъятых с места преступления. Следователи также установили лиц, которые помогли подозреваемому уехать в соседний регион, их уже допросили. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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