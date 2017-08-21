Обвиняемый во взяточничестве полицейский чин в Барнауле получил минимальный срок

Суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова. Не удалось избежать наказания и его подельнику Валерию Селиванову — оба отправятся в колонию строгого режима, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Арестов проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, а его знакомый - 3,5 года. Добавим, что это минимальный срок лишения свободы, согласно статье УК РФ, по которой полицейского обвиняли. Вполне вероятно, что суд не стал наказывать г-на Арестова слишком строго ввиду того, что на первом же судебном заседании он чистосердечно признался в содеянном и раскаялся.