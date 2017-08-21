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Главная Лента новостей Обвиняемый во взяточничестве полицейский чин в Барнауле получил минимальный срок

Обвиняемый во взяточничестве полицейский чин в Барнауле получил минимальный срок

13.09.2017 12:56

Суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова. Не удалось избежать наказания и его подельнику Валерию Селиванову — оба отправятся в колонию строгого режима, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Арестов проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, а его знакомый - 3,5 года. Добавим, что это минимальный срок лишения свободы, согласно статье УК РФ, по которой полицейского обвиняли. Вполне вероятно, что суд не стал наказывать г-на Арестова слишком строго ввиду того, что на первом же судебном заседании он чистосердечно признался в содеянном и раскаялся.


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Комментарий

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Комментариев 8
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

13.09.2017 13:39

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
Когда же наш дважды коронованный ПЖиВ казнокрад в ЗАКОНЕ со своей ППЖ и фавориткой ...чистосердечно раскаются, напишут явку с повинной и будут сотрудничать со следствие СУ СК РФ по АК, который как я полагаю работает выборочно и по команде Сашко Карлина.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
ЧУДЕСА

13.09.2017 14:11

Тем не менее его непосредственный начальник- начальник УМВД по г. Барнаулу полковник Добровольский пошел на повышение
Барнаулец

13.09.2017 14:18

Ну и что? Что нибудь изменилось в традициях работы следственного управления? Также волокитят дела о мошенничестве. Не думаю что просто так. Так что у УФСБ есть еще работа.
А чего ждали

13.09.2017 14:31

ворон ворону глаз не выклюет
гость

13.09.2017 14:40

Взятка, взятка, какая взятка- смех голимый.
Разве их не учат, как нужно брать взятки? Не понятно тогда , чем они в вузах занимаются и какие примеры разбирают. Или двоечников в вверх поднимают, чтобы другому руководителю конкуренции не было.
гость

13.09.2017 14:42

Кто следующий на прицеле ФСБ???
Огласите список пожалуйста? Как Вы считаете, кого еще не коснулась рука Фемиды?
Потьма

13.09.2017 15:55

Зловольский заколдованный.
Ему все нипочем
Москвич

13.09.2017 18:26

Наберут материала побольше и расколдуют. А чем выше чин, тем значительнее за его разоблачение получат наград.