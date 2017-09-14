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Главная Лента новостей «Ростелеком» назвал города Алтая, в которых чаще всего похищают кабель

«Ростелеком» назвал города Алтая, в которых чаще всего похищают кабель

14.09.2017 10:31

С начала 2017 года на сетях «Ростелекома» в Алтайском крае и Республике Алтай было зарегистрировано более 50 случаев умышленных хищений оборудования абонентского доступа и линий связи. Ущерб, причиненный оператору связи, составил 952 тысяч рублей.

В Алтайском крае компания подала 45 заявлений в полицию, по которым возбуждено более 10 уголовных и пяти административных дел. Если в прошлом году большая часть краж (70 %) приходилась на Рубцовск, то после задержания орудовавшей там группы, совершившей только за один месяц 14 краж, город уступил первенство Барнаулу (13 случаев). В списке городов, в которых чаще всего крадут телеком-оборудование – Горно-Алтайск (шесть случаев), Алейск (пять случаев), Новоалтайск и Первомайский район (четыре случая).

В городе Барнауле сразу несколько краж зарегистрировано на улице Попова. В июне житель Барнаула Петров М. получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и с возмещением причиненного «Ростелекому» ущерба за кражу 40 кабелей из коллекторов, расположенных на этой улице. В январе 2017 года к одному году и четырем месяцам лишения свободы за кражу кабеля был приговорен житель Барнаула Пчельников А., который в этом же районе срезал кабель и оставил без связи 80 абонентов компании. Суд обязал его возместить ущерб оператору связи в размере 12 тысяч рублей. Обвинительный приговор прозвучал и для жителя села Боровиха (Первомайский р-н) Иванова Е., который похитил 100 м кабеля, причинив ущерб компании в размере 6 тысяч рублей. Еще двое жителей села Первомайское, похитившие у компании аккумулятор и медный кабель общей стоимостью 17 тысяч рублей, ожидают судебного приговора.

В августе полиции удалось задержать группу жителей из села Тулата (Чарышский р-н), которые похитили дорогостоящее оборудование из модульного контейнера в соседнем селе Усть-Ионыш. В таких контейнерах размещены автономный источник питания (дизель-генератор), дорогостоящее электронное оборудование и спутниковая связь для обеспечения работы универсального таксофона. Также в Чарышском районе в селе Алексеевка преступники буквально выпотрошили аналогичный модульный контейнер для оказания универсальных услуг связи. Общий ущерб от действий преступников в двух селах составил почти полмиллиона рублей. В настоящее время ведется следствие.

«Ростелеком» призывает граждан быть бдительными и сообщать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 350 00 22 (круглосуточно) или по номеру полиции 02 (с мобильного телефона 120) о повреждениях, несанкционированных строительных работах, готовящемся или совершенном преступлении, связанном с кражей кабеля. Компания еще раз информирует: в оптическом кабеле нет цветных металлов, никакой ценности для скупщиков цветмета он не представляет.

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Комментарий

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Комментариев 3
каждому- свое

14.09.2017 10:51

Кому в пользовние отданы недра земли в виде газа и нефти, а ктото сам пытается добыть в земле ресурсы обогащения.
ВОПРОС

14.09.2017 11:03

А у других компаний, МТС, ТТК и пр. не крадут?
Вопрос

14.09.2017 15:42

кто бы еще нашелся чтобы и сам телеком стерли с лица земли вместе со всеми приблудами . Надоели хуже горькой редьки