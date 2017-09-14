«Страсть» к аттракционам довела скандального рубцовского предпринимателя до суда

В Рубцовске 35-летнего местного предпринимателя Игоря Найденова осудили за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. На аттракционе, принадлежащем мужчине, покалечили 12-летнего ребенка, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю. Примечательно, что это уже второй громкий конфликт рубцовчанина, связанный с городскими горками для детей.

Следствие и суд установили, что прошлым летом г-н Найденов без разрешения муниципалитета, с которым поругался еще зимой 2016 года, установил на правом берегу реки Алей аттракцион «Водная горка». При этом он не составил необходимых проектных документов и не стал проводить приемочные испытания. Кроме того, индивидуальный предприниматель пренебрег обязательным присутствием инструкторов, обученных обращению с маленькими детьми, и допустил к работе неквалифицированный персонал. При том некоторым из сотрудников самим не исполнилось 18 лет. В результате допущенных нарушений 13 июля 2016 года на горке травмировали 12-летнего ребенка. Когда он скатывался, его сбили дети, которые поехали на «ватрушке». В результате мальчик получил перелом ключицы.

После случившегося по настоянию следователей и органов местного самоуправления опасный аттракцион демонтировали. Несмотря на активную защитную позицию обвиняемого, которого даже пришлось взять под стражу из-за его склочности, следствию удалось собрать достаточно доказательств его вины. Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что г-н Найденов уже попадал в поле зрения общественности в связи с его предыдущими чаяниями об организации детского досуга. Зимой прошлого года бизнесмен со своими единомышленниками без разрешения построили на берегу реки Алей платную ледяную горку. Чиновники и часть горожан считали, что объект опасен и эксплуатировать его нельзя. Предприниматели в свою очередь были убеждены, что горка никому не навредит, а летом ее можно превратить в мини-аквапарк. Сам Игорь Найденов рассказывал СМИ, что «конструкция выдержит падение Тунгусского метеорита», и заявлял, что ее спроектировала специализированная организация. Через прибрежные полыньи они прокинули мост, который стоял на деревянных сваях, вбитых в дно реки. Толщина льда составляла около 50 см, а по СНиПам, как уверял г-н Найденов, лед толщиной 30 см выдерживает нагрузку до 3 тонн на 1 кв. м.

Однако городской администрации все эти доводы не показались убедительными. Чиновники несколько раз пытались воспрепятствовать эксплуатации горки: устанавливали на спуске железобетонные блоки, засыпали пескосоляной смесью и снегом, но предприниматели все устраняли. Дело должен был решить суд, а г-н Найденов уже тогда строил планы на лето — на базе ледяной горки сделать водяную. «Планируем на площадке сделать бассейн - как мини-аквапарк. Облагородим всю территорию. Пока тут помойка, а мы сделаем пляжную зону. Уличный бассейн будет под поликарбонатом - с апреля до сентября купаться будем. Администрация говорит, что не будет препятствовать. Как на практике — посмотрим», - рассуждал рубцовчанин.