Комиссия Алтайского Заксобрания «втемную» оправдала единоросса Сергея Лямина за ошибки в декларации

14 сентября прошло заседание профильной комиссии Алтайского Заксобрания, на котором рассматривались претензии прокуратуры в адрес единоросса Сергея Лямина, не в полном объеме раскрывшего сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Несмотря на заверения председателя комитета по правовой политике АКЗС Андрея Осипова о публичности разбирательства, СМИ о заседании никто не известил.

Подробности мероприятия ИА «Банкфакс» рассказала депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова, присутствовавшая в зале. По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что нарушения, допущенные Сергеем Ляминым, не такие уж серьезные и никакого наказания за них он не понесет. «Он всего лишь не указал в декларации квартиру и, вроде бы, аванс. Но это не такие значительные нарушения, какие были, например, у Валерия Гуминского (допустил ряд неточностей при декларировании своего имущества за 2016 год — прим. ред. БФ). В итоге комиссия вынесла Лямину предупреждение, чтобы в следующий раз он был повнимательней», — рассказала г-жа Боровикова.

По ее словам, члены комиссии согласились не применять санкций к депутату также потому, что после предоставления неверной декларации Сергей Лямин «исправился». «Есть срок, в который можно исправить свою декларацию, даже после прокурорской проверки. Сергей Лямин воспользовался этой возможностью и предоставил верную декларацию, а также дал объяснение прокуратуре», — уточнила собеседница.

Отметим, что комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами собралась 14 сентября. За несколько недель до этого «Банкфакс» пытался связаться с Андреем Осиповым, чтобы уточнить дату заседания — оно, по его заверениям, должно было быть публичным. Дозвониться до депутата не удалось — после нескольких длинных гудков следовали короткие. Получить комментарий г-на Осипова по итогам мероприятия также не удалось.

Напомним, в июне прокуратура Алтайского края провела проверку в отношении депутата АКЗС и предпринимателя Сергея Лямина. Надзорное ведомство изучало достоверность сведений, указанных в его декларации. Согласно предоставленной тогда декларации, доходы г-на Лямина за 2016 год составили 62 705 рублей, его супруга вообще не имеет заработка. На попечении семьи при этом находятся двое несовершеннолетних детей. Из имущества в декларации обозначена квартира площадью 121 кв. м, некий объект незавершенного строительства, а также автомобиль Volkswagen Tiguan.