Комиссия Алтайского Заксобрания «втемную» оправдала единоросса Сергея Лямина за ошибки в декларации

14.09.2017 16:51
14 сентября прошло заседание профильной комиссии Алтайского Заксобрания, на котором рассматривались претензии прокуратуры в адрес единоросса Сергея Лямина, не в полном объеме раскрывшего сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Несмотря на заверения председателя комитета по правовой политике АКЗС Андрея Осипова о публичности разбирательства, СМИ о заседании никто не известил.
Подробности мероприятия ИА «Банкфакс» рассказала депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова, присутствовавшая в зале. По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что нарушения, допущенные Сергеем Ляминым, не такие уж серьезные и никакого наказания за них он не понесет. «Он всего лишь не указал в декларации квартиру и, вроде бы, аванс. Но это не такие значительные нарушения, какие были, например, у Валерия Гуминского (допустил ряд неточностей при декларировании своего имущества за 2016 год — прим. ред. БФ). В итоге комиссия вынесла Лямину предупреждение, чтобы в следующий раз он был повнимательней», — рассказала г-жа Боровикова.
По ее словам, члены комиссии согласились не применять санкций к депутату также потому, что после предоставления неверной декларации Сергей Лямин «исправился». «Есть срок, в который можно исправить свою декларацию, даже после прокурорской проверки. Сергей Лямин воспользовался этой возможностью и предоставил верную декларацию, а также дал объяснение прокуратуре», — уточнила собеседница.
Отметим, что комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами собралась 14 сентября. За несколько недель до этого «Банкфакс» пытался связаться с Андреем Осиповым, чтобы уточнить дату заседания — оно, по его заверениям, должно было быть публичным. Дозвониться до депутата не удалось — после нескольких длинных гудков следовали короткие. Получить комментарий г-на Осипова по итогам мероприятия также не удалось.
Напомним, в июне прокуратура Алтайского края провела проверку в отношении депутата АКЗС и предпринимателя Сергея Лямина. Надзорное ведомство изучало достоверность сведений, указанных в его декларации. Согласно предоставленной тогда декларации, доходы г-на Лямина за 2016 год составили 62 705 рублей, его супруга вообще не имеет заработка. На попечении семьи при этом находятся двое несовершеннолетних детей. Из имущества в декларации обозначена квартира площадью 121 кв. м, некий объект незавершенного строительства, а также автомобиль Volkswagen Tiguan.
14.09.2017 17:10
в канун выборов на своём округе одаривал избирателей пищевыми контейнерами с брендом выбери меня птичку щастья.
14.09.2017 17:19
А на что они живут?
14.09.2017 17:27
14.09.2017 17:45
...члены комиссии пришли к выводу, что нарушения, допущенные Сергеем Ляминым, не такие уж серьезные и никакого наказания за них он не понесет....
ведь не понесли же до сих пор депутаты Славгородского ГСд и Яровского собрания депутатов /большая часть из них на днях вновь стали депутатами без последствий и личного действия (бездействия) прокурора Носкова Д С/ в связи с неисполнением вышеназванными депутатами обязанности по предоставлению справок о своих доходах, доходах супруги (а) и несовершеннолетних детей за 2015 год, за 2016г. т.е. в связи с неисполнением обязанностей возложенных федеральными законами и не публикаций их на сайтах администраций.
А чтобы запугать прокурора /он отказался участвовать в судебных баталиях, хотя как ОКО государево/ ему по не проверенной информации депутаты от ПЖиВ вроде как предупреждение сожгли авто. Вот он и испугался, в суд написал отказ участвовать. И такие слабенькие прокуроры бывают, видимо это не его должность, живота за Закон РФ он рвать не будет, своя рубашка ближе к телу. Это он сирых и неграмотных может мочить, зная что за себя они не могут постоять по Закону. А вот тех "КТО в Законе или дважды коронованный" наш прокурор даже дежурными предписаниями и представлениями ОБХОДИТ, полагаю боится за семью тоже, понять его никак нельзя. Ведь он принимал клятву служить России или казнокрадом?.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
14.09.2017 17:50
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