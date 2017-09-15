Человек с автоматом: в Москве установили памятник алтайскому оружейнику Михаилу Калашникову

Памятник Михаилу Калашникову выглядит очень внушительно

На Садовом кольце в Москве установили памятник знаменитому алтайскому конструктору Михаилу Калашникову. Монумент представляет из себя исполинскую металлическую фигуру оружейника, держащего в руках главное творение — автомат, сообщает «Газета.ру». Что интересно, в последние годы жизни г-н Калашников испытывал серьезные душевные терзания из-за ответственности за жизни людей, убитых из его автомата.

Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является скандальный монумент Владимиру Великому у стен Кремля. Высота фигуры Михаила Калашникова — около 8 м. В руках у конструктора автомат АК-47.

Памятник установлен на Садовом кольце

РИА «Новости» пишут, что изначально планировалось открыть этот памятник в январе, однако из-за погодных условий дату перенесли на 8 мая, а затем — на День оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Памятник хотели установить в Оружейном переулке, но позже отказались от этого места и решили установить на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. По словам г-на Щербакова, на этом месте монумент более заметен.

Агентство отмечает, что инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину еще в прошлом году – во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске. Предыдущий памятник Михаилу Калашникову был установлен в 2015 году на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где конструктор был похоронен после смерти в 2013 году.

Интересно, что сам Михаил Калашников в последние годы жизни испытывал серьезные терзания из-за своего главного творения и, вероятно, не хотел бы установки такого памятника. За полгода до смерти написал Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо, выдержки из него публиковали «Известия». В нем конструктор делится с главой РПЦ душевными переживаниями и сомнениями по поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из автомата, который он создал. «Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?» — спрашивает г-н Калашников у патриарха.

Также в письме он делится мыслями о судьбах страны и человечества. «Да, увеличивается количество храмов и монастырей на нашей земле, а зло все равно не убывает!.. Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей — вот к чему я пришел на закате своей земной жизни. Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло — две противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга? И неужели Всевышний все так и устроил? И человечеству прозябать вечно в таком соотношении?» — спрашивает конструктор.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков сообщил «Известиям», что письмо Калашникова патриарх получил и даже написал ответ. Он указал, что по поводу ответственности конструктора автомата за гибель людей у Церкви есть вполне определенная позиция: когда оружие служит защите Отечества, Церковь поддерживает и его создателей, и военнослужащих, которые его применяют. «Он придумал этот автомат для защиты своей страны, а не для того, чтобы им пользовались террористы Саудовской Аравии», — приводит издание слова г-на Волкова.