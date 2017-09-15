×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцы побывали на дне города

9 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
69
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчанин Роман Жданов установил один мировой и два континентальных рекорда по плаванию
На месяц в Барнауле перекроют улицу Малахова в районе «Ашана»
Власти рассказали о планах благоустройства берегов Барнаулки
В Барнауле прошло открытое первенство Сибирского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
42
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

10
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

27
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

15
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Человек с автоматом: в Москве установили памятник алтайскому оружейнику Михаилу Калашникову

Человек с автоматом: в Москве установили памятник алтайскому оружейнику Михаилу Калашникову

18.09.2017 11:57

Памятник Михаилу Калашникову выглядит очень внушительно
Памятник Михаилу Калашникову выглядит очень внушительно

На Садовом кольце в Москве установили памятник знаменитому алтайскому конструктору Михаилу Калашникову. Монумент представляет из себя исполинскую металлическую фигуру оружейника, держащего в руках главное творение — автомат, сообщает «Газета.ру». Что интересно, в последние годы жизни г-н Калашников испытывал серьезные душевные терзания из-за ответственности за жизни людей, убитых из его автомата.

Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является скандальный монумент Владимиру Великому у стен Кремля. Высота фигуры Михаила Калашникова — около 8 м. В руках у конструктора автомат АК-47.

Памятник установлен на Садовом кольце
Памятник установлен на Садовом кольце

РИА «Новости» пишут, что изначально планировалось открыть этот памятник в январе, однако из-за погодных условий дату перенесли на 8 мая, а затем — на День оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Памятник хотели установить в Оружейном переулке, но позже отказались от этого места и решили установить на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. По словам г-на Щербакова, на этом месте монумент более заметен.

Агентство отмечает, что инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину еще в прошлом году – во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске. Предыдущий памятник Михаилу Калашникову был установлен в 2015 году на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где конструктор был похоронен после смерти в 2013 году.

Интересно, что сам Михаил Калашников в последние годы жизни испытывал серьезные терзания из-за своего главного творения и, вероятно, не хотел бы установки такого памятника. За полгода до смерти написал Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо, выдержки из него публиковали «Известия». В нем конструктор делится с главой РПЦ душевными переживаниями и сомнениями по поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из автомата, который он создал. «Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?» — спрашивает г-н Калашников у патриарха.

Также в письме он делится мыслями о судьбах страны и человечества. «Да, увеличивается количество храмов и монастырей на нашей земле, а зло все равно не убывает!.. Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей — вот к чему я пришел на закате своей земной жизни. Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло — две противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга? И неужели Всевышний все так и устроил? И человечеству прозябать вечно в таком соотношении?» — спрашивает конструктор.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков сообщил «Известиям», что письмо Калашникова патриарх получил и даже написал ответ. Он указал, что по поводу ответственности конструктора автомата за гибель людей у Церкви есть вполне определенная позиция: когда оружие служит защите Отечества, Церковь поддерживает и его создателей, и военнослужащих, которые его применяют. «Он придумал этот автомат для защиты своей страны, а не для того, чтобы им пользовались террористы Саудовской Аравии», — приводит издание слова г-на Волкова.

Фото: «Газета.ру»


Другие новости по этой теме:

 Концерн «Калашников» «отбил» товарный знак у родственников знаменитого алтайского оружейника

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Чемровец

18.09.2017 13:17

Обаятельный весьма человек был МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ!
ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Лет 15 назад, на одной из узких аллеек в сквере перед московским Большим театром, я буквально "нос к носу" столкнулся с прогуливающимся с внучкой и правнучкой, как выяснилось позже, пожилым человеком с очень знакомым лицом. Я невольно, до конца не осознав, кто передо мной, машинально произнёс: Привет алтайцам! Мужчина живо встрепенулся и в ответ произнёс: Привет, привет... Откуда? - С Бийских краёв. А я Курьинский... Тогда я понял, кто передо мной, точнее, я перед кем. Несколько секунд теплого личного общения с этим легендарным человеком, запомнились навсегда.

Чемровцу

18.09.2017 18:18

Прозу писать не пробовали в эпистолярном жанре ?
Надо лицензию эпистолярную купить, не знаешь почём

18.09.2017 20:26

Чемровцу писал(а):
в эпистолярном
Дятел

18.09.2017 21:21

Горжусь своим земляком,побольше бы таких талантов рождалось на земле Русской
Проходящий мимо

18.09.2017 21:42

Что-то в Америке я не вижу ни памятников Сэмюэлу Кольту, ни Юджину Стоунеру. Что, чёрт возьми, за культ поклонения создателям смерти?! Да, Калашников-это создатель одного из символов СССР, но его место-в военной истории, а не в официальной, да и до сих пор большой вопрос-кто на самом деле автор АК-47, прародителя стрелкового вооружения армии СССР и сейчас, России?
Проходящему

18.09.2017 21:49

Ну и чеши, х..с.
Гость

18.09.2017 22:13

Создал тот, кто в шаражке (КБ "Ижмаш")закрытой работал до 1952 года и довел до идеального состояния Stg-44 (он же АК 46) затем АК 47. Все отнекиваются,но кто ж признается. Наркомат вооружений РККА неоднократно предлагал назвать новый автомат именами С.Г.Симонова, В.А.Дягтерёва, В.Г.Фёдорова, А.И. Судаева в итоге конструктором нового автомата был назначен никому не известный секретарь комсомольской организации «Ижмаша» начинающий изобретатель-рационализатор М.Т Калашников принимавший участие в полигонных испытаниях STG-47. Назначен и сразу засекречен, до 1989 года никто не знал кто этот человек и откуда он. Первые "автоматы АК" производились на немецком оборудовании, всё по той же немецкой технологии - фрезерование коробки из цельного куска металла. Прорывом в производстве АК стала технология, при которой ствольная коробка выполнялась штамповкой и сваркой.
Забыли

18.09.2017 23:14

Рядом поставить памятник Гуго Шмайсеру - настоящему автору автомата АК.