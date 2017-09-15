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Главная Лента новостей «Атлант» расправит плечи: Дмитрий Медведев нашел деньги на достройку спортивного комплекса на Алтае

«Атлант» расправит плечи: Дмитрий Медведев нашел деньги на достройку спортивного комплекса на Алтае

19.09.2017 12:32

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 1,5 млрд рублей бюджетных средств на реконструкцию и строительство спортивных объектов в трех регионах страны. Часть суммы получит Республика Алтай, где уже несколько лет строится спортивный комплекс «Атлант». Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в «объекты государственной собственности субъектов Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в размере 1499,5 млн рублей». В тексте сказано, что деньги выделены на реконструкцию стадиона «Нарт» в Карачаево-Черкессии, строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в Республике Алтай и спортивно- культурного центра в Тыве.

На «Атлант» пойдет 367,6 млн рублей. На эти деньги будут введены в строй крытая ледовая арена и универсальный игровой зал. Отметим, что еще в 2015 году глава Республики Алтай Александр Бердников ходатайствовал перед министром спорта России Виталием Мутко о федеральной помощи в достройке «Атланта». «Дело в том, что Республика Алтай — практически единственный субъект Российской Федерации, где нет круглогодичной крытой ледовой площадки. Президент России Владимир Путин в ходе визита в наш регион в сентябре прошлого года дал поручение по этому вопросу. На строительстве «Атланта» уже освоено 100 млн рублей», — говорил Александр Бердников.

Сейчас «Атлант» уже действует. Судя по страничке комплекса на сайте комитета по молодежной политике и спорту Республики Алтай, там есть бассейн, сауна, тренажерный зал и малая ванна для детей.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 4
Чухча из Кош-Агача

19.09.2017 12:37

Однако из-за бугра свои рубли Димон перегнал Бердникову
Молодец Бердан

19.09.2017 12:41

Умеет Москву доить. И о республике реально заботится в отличие от барнаульских пивняков, складывающих все в свой карман с одобрения бывшего прокурора.
ХХХ

19.09.2017 12:55

Вы хоть читали эту книгу, чтобы писать такие заголовки к такому тексту?
Гость

19.09.2017 13:37

А стадион "Мотор" то чего забросили ? Взялись было ...котлован, каркас и бросили.