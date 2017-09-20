×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцы побывали на дне города

10 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
96
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Переписчики спросят у жителей Алтайского края об их репродуктивных планах
В Бийске не собираются поднимать цену на проезд - власти
В Барнауле ищут подрядчика на обустройство парковок в медкластере
Жители одной из улиц в поселке Лебяжьем жалуются, что их переулок превратился в непролазное болото


Резонанс
Темы недели
Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле
58
Студенты барнаульского колледжа борются за права преследуемого руководством педагога
131 |
В блогах
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

5
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

33
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

28
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей ЦБ может отобрать лицензию у очередного алтайского банка из-за «рискованных операций»

ЦБ может отобрать лицензию у очередного алтайского банка из-за «рискованных операций»

20.09.2017 10:54

«АлтайБизнесБанку» грозит лишение лицензии из-за финансовой несостоятельности. Это следует из материалов арбитражного суда, в которых кредитная организация пытается оспорить действия Центробанка, сообщают «Наши новости».

Известно, что алтайское отделение сибирского управления Центробанка России еще в феврале этого года провело в «АлтайБизнесБанке» проверку. По ее итогам выяснилось: коммерческая организация испытывает серьезные финансовые проблемы. Так, ее уставной капитал составляет порядка 250 млн рублей, что ниже допустимого порога. К тому же регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов. Их общая сумма — несколько десятков млн рублей.

Центральный банк России вынес порядка 10 предписаний, чтобы «АлтайБизнес-Банк» обеспечил уставной капитал и увеличил доходность. Но этого, возможно, не случилось, в итоге регулятор понизил «АлтайБизнесБанку» квалификационную группу – с третьей сразу до пятой, последней. Такую, согласно нормативам Центробанка, присваивают банкам, которые находятся на грани банкротства и лишения лицензии.

Решение коммерческий банк пытается оспорить, но арбитражный суд на стороне регулятора. Отметим, ни Центробанк, ни «АлтайБизнесБанк» не комментируют процесс и текущее состояние дел. Однако источники среди мелких акционеров, клиентов кредитной организации, а также в банковской сфере подтверждают проблемы «АлтайБизнесБанка».

Председателем правления банка является Михаил Петров. С ним сейчас судятся другие акционеры, в том числе и крупные. Среди них известный алтайский бизнесмен Александр Терновой, он же является председателем совета директоров. Отметим также, что общая сумма вкладов населения в «АлтайБизнесБанке» составляет порядка 400 млн рублей. Банк является участником системы страхования вкладов.

Между тем в середине сентября стало известно, что Алтайский край успел потерять еще один региональный банк. На прошлой неделе акционеры «Народного земельно-промышленного банка», расположенного в Бийске, на внеочередном общем собрании единогласно приняли решение о реорганизации путем присоединения к «ФорБанку» (с 2014 года зарегистрирован в Москве, до этого имел алтайскую «прописку» — прим. ред. БФ). НЗПБ был создан в начале 1990-х годов по инициативе ФНПЦ «Алтай», единственное отделение кредитной организации находилось в наукограде.

На текущий момент в Алтайском крае зарегистрированы три самостоятельных коммерческих банка - «АлтайБизнесБанк», «АлтайКапиталБанк» и «Сибсоцбанк». Всего за последние годы лицензии лишились два региональных банка: в сентябре 2015 года - «Зернобанк», а в январе 2017 года - «Тальменка-банк».

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
Гость

20.09.2017 14:30

Акционеры : Требуют с февраля 2017 года возбуждения уголовного дела в отношении Петров М Ю по статье 159, ч 4 ( мошенничество) ранее Петров пытался кинуть губернатора краснодарского края Ткачева А Н . Петров и сегодня пытался провернуть махинации, но акционеры и Совет Директоров АББ не дали этого сделать. Поэтому уверены,что при заключении Петрова под стражу, банк акционеры спасут и один из старейших региональных банков будет стабильно работать. Время временщиков ПЕТРОВЫХ прошло их место в тюрьме.
Житель

20.09.2017 14:43

Преступная группа: Петров- Громов-Панин , неоднократно применяли мошеннические схемы Многое им сходило с рук. Сегодня другое время, по Громову возбуждены 2 уголовных дела ( за неуплату налогов и 159. Ч 4, по Петрову возбуждено уг дело ст 159. Ч 4 ( отменили постановление и отправили на доследование) по Панину ( с учётом : его отец полковник милиции в прошлом и жена Зав Кафедры юридической в АГУ) идёт затяжка в возбуждении уголовного дела по ст 159. ч4 , это временно, факт преступления есть и дело будет возбужденно . Неотвратимость наказания за преступления есть. И сколько бы Петров не заносил( с его слов) в правоохранительные органы, все равно , порядочных и настоящих сотрудников в правоохранительной системе больше.
Злюка

20.09.2017 16:44

И АлтайкапиталБанк туда же надо,только деньги моют эти детки...