ЦБ может отобрать лицензию у очередного алтайского банка из-за «рискованных операций»

«АлтайБизнесБанку» грозит лишение лицензии из-за финансовой несостоятельности. Это следует из материалов арбитражного суда, в которых кредитная организация пытается оспорить действия Центробанка, сообщают «Наши новости».

Известно, что алтайское отделение сибирского управления Центробанка России еще в феврале этого года провело в «АлтайБизнесБанке» проверку. По ее итогам выяснилось: коммерческая организация испытывает серьезные финансовые проблемы. Так, ее уставной капитал составляет порядка 250 млн рублей, что ниже допустимого порога. К тому же регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов. Их общая сумма — несколько десятков млн рублей.

Центральный банк России вынес порядка 10 предписаний, чтобы «АлтайБизнес-Банк» обеспечил уставной капитал и увеличил доходность. Но этого, возможно, не случилось, в итоге регулятор понизил «АлтайБизнесБанку» квалификационную группу – с третьей сразу до пятой, последней. Такую, согласно нормативам Центробанка, присваивают банкам, которые находятся на грани банкротства и лишения лицензии.

Решение коммерческий банк пытается оспорить, но арбитражный суд на стороне регулятора. Отметим, ни Центробанк, ни «АлтайБизнесБанк» не комментируют процесс и текущее состояние дел. Однако источники среди мелких акционеров, клиентов кредитной организации, а также в банковской сфере подтверждают проблемы «АлтайБизнесБанка».

Председателем правления банка является Михаил Петров. С ним сейчас судятся другие акционеры, в том числе и крупные. Среди них известный алтайский бизнесмен Александр Терновой, он же является председателем совета директоров. Отметим также, что общая сумма вкладов населения в «АлтайБизнесБанке» составляет порядка 400 млн рублей. Банк является участником системы страхования вкладов.

Между тем в середине сентября стало известно, что Алтайский край успел потерять еще один региональный банк. На прошлой неделе акционеры «Народного земельно-промышленного банка», расположенного в Бийске, на внеочередном общем собрании единогласно приняли решение о реорганизации путем присоединения к «ФорБанку» (с 2014 года зарегистрирован в Москве, до этого имел алтайскую «прописку» — прим. ред. БФ). НЗПБ был создан в начале 1990-х годов по инициативе ФНПЦ «Алтай», единственное отделение кредитной организации находилось в наукограде.

На текущий момент в Алтайском крае зарегистрированы три самостоятельных коммерческих банка - «АлтайБизнесБанк», «АлтайКапиталБанк» и «Сибсоцбанк». Всего за последние годы лицензии лишились два региональных банка: в сентябре 2015 года - «Зернобанк», а в январе 2017 года - «Тальменка-банк».