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Главная Лента новостей Стражи порядка поймали предполагаемого маньяка, падкого на маленьких барнаульских девочек

Стражи порядка поймали предполагаемого маньяка, падкого на маленьких барнаульских девочек

21.09.2017 10:52

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в нескольких эпизодах домогательств в отношении несовершеннолетних девочек в Барнауле. Сейчас решается вопрос о его аресте, следует из сообщения на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Под подозрение попал 38-летний житель краевого центра. Установить личность мужчины, покушавшегося на половую неприкосновенность подростка, удалось совместными действиями сотрудников СУ СКР по Алтайскому краю и сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Напомним, по данным следствия, в конце августа в кабине лифта барнаульского многоквартирного жилого дома подозреваемый заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, поэтому какого-либо насилия не совершил. По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера, совершенного в отношении малолетних).

Кроме того, следствием установлена причастность задержанного к совершению еще одного преступления. Подозреваемый в кабине лифта многоквартирного жилого дома в Барнауле предложил трем несовершеннолетним девочкам совершить с ним иные действия сексуального характера. После того как одна из несовершеннолетних закричала, мужчина скрылся с места преступления.

За прошедшие дни в Барнауле распространили ориентировки на предполагаемого преступника, из-за чего барнаульцы стали намного бдительнее. В 14:30 в районе дома по улице 40 лет Октября, 29 барнаульцы видели мужчину, который предлагал показать половые органы несовершеннолетней. Очевидцы рассказали, что по приметам он похож на того, кто ранее домогался до девочки в лифте. В этот же день около 17:00 похожего мужчину видели по адресу Кутузова, 16. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что 20 сентября человека, также подходящего под описание, видели в районе улиц Аносова и Петра Сухова.


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Комментарий

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Комментариев 12
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

21.09.2017 11:06

Если это он оторвать ему всё.что между ног выросло.
НАОБОРОТ

21.09.2017 12:01

Раньше в числе первых раскрывающих резонансные преступления числилась прокуратура, а сейчас сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю. Ну как же! А самые последние вроде УУР. Молодцы, знают себе цену!
Предыдущему

21.09.2017 12:28

СУСК России это и есть структура которая раньше в Прокуратуре была - прокурорские следователи но только переименованные. Опера УУР СКМ МВД в силу обязанностей сопровождают такие дела. Так что всё нормально.
СашОК

21.09.2017 12:38

Это радует,а то все дерьмократы думают,что в России,закон не действует!
друг семьи

21.09.2017 12:49

Кастрировать за@ранца!!!!!
Пузырек

21.09.2017 13:02

Раскрывают преступления сыщики. А следаки закрепляют доказательства. Как то так.
Пузырьку

21.09.2017 13:54

Угу ты щас наговоришь тут... В системе и совместно преступление раскрывается. У каждой Службы (именно с большой буквы) своя роль и предназначение в соответствии с ФЗ. Одна без другой в этой связке работать не может и все взаимосвязанно . Смотри сериал "Следствие ведут знатоки" и все сразу станет понятно. Поймали , привезли и что дальше ? Дальше след подключается и весь комплекс след. действий УПК опознание, допросы, очные ставки и т.д. В суд то арестовывать с чем везти ?
И еще

21.09.2017 14:00

А КРиМИНАЛИСТЫ, СУД. МЕД ( без которых в данном случае никак) , а технические службы (назовем из так))) помогут проконтролировать билинг и контролировали передвижения до задержания... Вот все в комплексе это называется СОРМ - система орперативно-разыскных мероприятий. Так преступление будет раскрыто и уголовное дело направлено в СУД ...
Трезвый взгляд

21.09.2017 15:05

Сразу преступник? Надо еще разобраться. Может мужика оговорили. А если, действительно, все так и было, как про него пишут, тогда его надо лечить.... Тем более, что непосредственно насилия он не совершил.
Вера Петровна

21.09.2017 15:26

Трезвый взгляд писал(а):
все так и было, как про него пишут, тогда его надо лечить.... Тем более, что непосредственно насилия он не совершил.

Случайно довелось познакомиться с бабушкой, внучка которой оказалась в подобной ситуации. Для ребенка ужасная моральная травма, боится выходить из квартиры даже с родственниками. Врачи назначили курс лечения, на дом приходит психолог.
McSmall

21.09.2017 15:36

Вы уж тока поймите меня правильно, но мне все мои девушки рассказывали про маньяков в кустах, которые или просто страшно смотрят, или дрочат. Мы в дестве с пацанами все те же кусты все излазили и по всем крышам побегали и я не видел ни одного маньяка. К словам и травмам девочек следует относится очень осторожно - работать с ними надо, психолог не лишний, но после рассказов о том, как маньяк др@л посреди Ленинского пока она шла в школу и создал травму на всю жизнь я им не верю...
гость

21.09.2017 21:03

McSmall писал(а):
но мне все мои девушки рассказывали про маньяков в кустах, которые или просто страшно смотрят, или дрочат.

Он лично маньяков не видели? А вот все девушки, с которыми он знакомился, расскакзывают про маньяков, которые... Вывод: он и есть этот самый, который в кустах...