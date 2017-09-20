Стражи порядка поймали предполагаемого маньяка, падкого на маленьких барнаульских девочек

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в нескольких эпизодах домогательств в отношении несовершеннолетних девочек в Барнауле. Сейчас решается вопрос о его аресте, следует из сообщения на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Под подозрение попал 38-летний житель краевого центра. Установить личность мужчины, покушавшегося на половую неприкосновенность подростка, удалось совместными действиями сотрудников СУ СКР по Алтайскому краю и сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Напомним, по данным следствия, в конце августа в кабине лифта барнаульского многоквартирного жилого дома подозреваемый заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, поэтому какого-либо насилия не совершил. По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера, совершенного в отношении малолетних).

Кроме того, следствием установлена причастность задержанного к совершению еще одного преступления. Подозреваемый в кабине лифта многоквартирного жилого дома в Барнауле предложил трем несовершеннолетним девочкам совершить с ним иные действия сексуального характера. После того как одна из несовершеннолетних закричала, мужчина скрылся с места преступления.

За прошедшие дни в Барнауле распространили ориентировки на предполагаемого преступника, из-за чего барнаульцы стали намного бдительнее. В 14:30 в районе дома по улице 40 лет Октября, 29 барнаульцы видели мужчину, который предлагал показать половые органы несовершеннолетней. Очевидцы рассказали, что по приметам он похож на того, кто ранее домогался до девочки в лифте. В этот же день около 17:00 похожего мужчину видели по адресу Кутузова, 16. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что 20 сентября человека, также подходящего под описание, видели в районе улиц Аносова и Петра Сухова.