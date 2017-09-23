Губернатора встревожил наплыв посетителей в алтайский «игорный кластер» «Сибирская монета»

Посещаемость игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом, заявил губернатор Александр Карлин. Такие показатели даже несколько встревожили главу региона, приводит его комментарий «Интерфакс».

Как указано в сообщении на сайте Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, всего за лето 2017 года количество туристов и экскурсантов, посетивших регион, составило более 880 тысяч человек. По официальным данным, большую часть из них привлекло искусственное озеро на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», а также сформировавшаяся вокруг него инфраструктура: водные горки, детский комплекс, теннисный корт, тир, спортивная площадка, прокат детских картов и водных велосипедов и т. п. В этом году за летний период «Бирюзовую Катунь» посетили около 250 тысяч человек, утверждается на сайте ведомства.

Неплохой показатель прироста у игорной зоны «Сибирская монета». Там проходил «Летний фестиваль музыки и солнца «Altai Palace Fest». В его рамках еженедельно были организованы концерты звезд российской и мировой эстрады. Всего, включая посетителей казино Altai Palace, игорную зону за летний период посетили около 40 тысяч человек.

С начала 2017 года в казино побывали около 60 тысяч человек, что уже в два раза больше, чем за весь 2016 год. Такие показатели вызвали неоднозначную реакцию губернатора. «Меня посещаемость игорной зоны даже несколько тревожит. В этом году мы имеем прирост посещения игорной зоны в два раза: 60 тысяч человек в этом году против 30 тысяч человек в 2016 году. <...> Этот рост — следствие грамотно организованного бизнеса. Этот бизнес устроен вполне профессионально: в настоящее время поменялся собственник, приглашены менеджеры, которые знают эту специфическую сферу», — приводит «Интерфакс» слова Александра Карлина.

Глава региона отметил, что с момента создания игорной зоны во все уровни бюджета поступило около 120 млн рублей доходов, в том числе 90 млн рублей — в региональный бюджет. Непосредственно налог на игорный бизнес составил 70 млн рублей.

Отметим, что в 2017 на территории игорной зоны «Сибирская монета» после реконструкции был открыт гостиничный комплекс на 46 номеров пяти категорий – 92 основных места. Открыты детская игровая комната, spa-комплекс, тренажерный и бильярдные залы, спортивная площадка для занятия большим теннисом и волейболом, два летних бассейна с подогревом, а также уличная площадка для проведения концертных мероприятий, сообщается на сайте профильного управления.

Всего отдых туристов в текущем году обеспечивают 280 коллективных средств размещения общего назначения: гостиницы, отели, мотели, хостелы, 42 санаторно-курортных учреждения, более 180 сельских гостевых домов, 167 турбаз и организаций отдыха. Новые средства размещения были открыты на территориях Змеиногорского, Родинского, Романовского, Павловского, Завьяловского, Мамонтовского, Краснощековского и Быстроистокского районов.