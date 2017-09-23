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Главная Лента новостей Губернатора встревожил наплыв посетителей в алтайский «игорный кластер» «Сибирская монета»

Губернатора встревожил наплыв посетителей в алтайский «игорный кластер» «Сибирская монета»

04.10.2017 15:31

Посещаемость игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом, заявил губернатор Александр Карлин. Такие показатели даже несколько встревожили главу региона, приводит его комментарий «Интерфакс».

Как указано в сообщении на сайте Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, всего за лето 2017 года количество туристов и экскурсантов, посетивших регион, составило более 880 тысяч человек. По официальным данным, большую часть из них привлекло искусственное озеро на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», а также сформировавшаяся вокруг него инфраструктура: водные горки, детский комплекс, теннисный корт, тир, спортивная площадка, прокат детских картов и водных велосипедов и т. п. В этом году за летний период «Бирюзовую Катунь» посетили около 250 тысяч человек, утверждается на сайте ведомства.

Неплохой показатель прироста у игорной зоны «Сибирская монета». Там проходил «Летний фестиваль музыки и солнца «Altai Palace Fest». В его рамках еженедельно были организованы концерты звезд российской и мировой эстрады. Всего, включая посетителей казино Altai Palace, игорную зону за летний период посетили около 40 тысяч человек.

С начала 2017 года в казино побывали около 60 тысяч человек, что уже в два раза больше, чем за весь 2016 год. Такие показатели вызвали неоднозначную реакцию губернатора. «Меня посещаемость игорной зоны даже несколько тревожит. В этом году мы имеем прирост посещения игорной зоны в два раза: 60 тысяч человек в этом году против 30 тысяч человек в 2016 году. <...> Этот рост — следствие грамотно организованного бизнеса. Этот бизнес устроен вполне профессионально: в настоящее время поменялся собственник, приглашены менеджеры, которые знают эту специфическую сферу», — приводит «Интерфакс» слова Александра Карлина.

Глава региона отметил, что с момента создания игорной зоны во все уровни бюджета поступило около 120 млн рублей доходов, в том числе 90 млн рублей — в региональный бюджет. Непосредственно налог на игорный бизнес составил 70 млн рублей.

Отметим, что в 2017 на территории игорной зоны «Сибирская монета» после реконструкции был открыт гостиничный комплекс на 46 номеров пяти категорий – 92 основных места. Открыты детская игровая комната, spa-комплекс, тренажерный и бильярдные залы, спортивная площадка для занятия большим теннисом и волейболом, два летних бассейна с подогревом, а также уличная площадка для проведения концертных мероприятий, сообщается на сайте профильного управления.

Всего отдых туристов в текущем году обеспечивают 280 коллективных средств размещения общего назначения: гостиницы, отели, мотели, хостелы, 42 санаторно-курортных учреждения, более 180 сельских гостевых домов, 167 турбаз и организаций отдыха. Новые средства размещения были открыты на территориях Змеиногорского, Родинского, Романовского, Павловского, Завьяловского, Мамонтовского, Краснощековского и Быстроистокского районов.


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Комментарий

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Комментариев 8
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

04.10.2017 16:07

Игорные зоны Губернатора тревожат. а.что деревни развалились нет .что безработица зашкаливает нормально.Врачей не хватает тоже нормально Вы посмотрите какой заботливый.
Hummel

04.10.2017 16:25

Ну наконец-то!
Раньше паласы в край завозили из других регионов, да и качество было невысоким - нитки по краям вылазили, рисунок стирался.
А теперь у нас есть наш, Алтайский Палас!
Спасибо АБК и КАБ за заботу!
P.S. За качество можно не переживать - коли звёзды на этих паласах пляшут, и им хоть бы что!
Шулер из Игропукинска

04.10.2017 16:25

Да, очередь несколько километров, все пронумерованы, тут же едят, испражняются и спят. Вот как велико желание опровергнуть теорию вероятности, что в итоге выиграет тот, у кого капитал хоть немного больше.
Директор СССР

04.10.2017 16:50

Приезжало 250 тысяч лохов! Я балдею, какой же у нас тупой народ!
фишеру

04.10.2017 19:55

казино рентабельно и должно иметь имидж комфорта, не зависимо от наплыва посетителей.., а у нас-селян какая рентабельность то?
а население

04.10.2017 19:55

встревожило долгое и беспантовое правление губернатора...регион в ..опе а он цука все правит и пытается остаться.
дед

05.10.2017 00:04

Такая очередная бредятина этого ........ , думаю начали спрос с него за закапанные народные миллиарды в эту \ сибирскую монету \ и другие воровские проекты \ озера \ и т.д. и т.п.
otrudoviu

05.10.2017 06:50

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com