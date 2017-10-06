Известный алтайский банкир может оказаться впутан в громкий скандал с подложными документами

Известный алтайский банкир, член совета директоров «ФорБанка» Андрей Макулов может быть втянут в сложное разбирательство, касающееся многомиллионных долгов барнаульского предпринимателя Салижана Раимжанова, признанного банкротом. Г-н Макулов в суде пытается доказать, что г-н Раимжанов должен ему лично 32 млн рублей, однако представитель другого кредитора заявляет, что долг уже отдан, а действия банкира могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Дело о банкротстве Салижана Раимжанова, который был руководителем барнаульских компаний «АлтайСтройСтиль» и «Витязь» и собственником нескольких объектов недвижимости на улице Привокзальной, возбуждено еще в 2015 году. Истцом выступил барнаулец Владимир Герасименя, которому г-н Раимжанов задолжал около 7 млн рублей по договору ссуды. Как сам истец пояснил ИА «Банкфакс», деньги предназначались для реализации проекта в сфере недвижимости. В марте 2016 года в реестр кредиторов был включен Андрей Макулов с суммой требований более 35 млн рублей. Согласно материалам арбитража, в 2012 году г-н Макулов выдал должнику займ в размере 32 млн рублей, который г-н Раимжанов не смог вернуть.

Уже в процессе разбирательств финансовый управляющий должника Наталья Гринева при формировании конкурсной массы обнаружила в автомобиле Renault Megan оригинал расписки, подтверждающей возврат долга Андрею Макулову. Ее она передала Салижану Раимжанову, а в материалы дела была включена нотариально заверенная копия документа. Г-жа Гринева утверждала, что суд должен пересмотреть решение по иску г-на Макулова по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако сам банкир поставил под сомнение эту копию, заявив, что в ней не в полной мере отражены условия погашения долга.

Согласно его доводам в судебном заседании, на оборотной стороне оригинала указывалось, что зачет погашения долга произойдет лишь после того, как г-н Раимжанов передаст в собственность ООО «Апрель» (по данным ЕГРЮЛ, его соучредители — Мансур Раимжанов (судя по отчеству, сын должника), Андрей Макулов и Владимир Остроухов) земельный участок для реализации совместного проекта на улице Привокзальной, 7 «А» и 9 (строительство жилого дома с гостиницей) ориентировочной стоимостью 90 млн рублей. Этот проект был вынужденно заморожен в сентябре 2014 года в связи с арестом имущества должника по иску г-на Герасимени.

Согласно предоставленным юристами первого заявителя письменным пояснениям Андрея Макулова, в ноябре 2014 года Октябрьский районный суд Барнаула вынес в его пользу решение о взыскании с г-на Раимжанова долга в 32 млн рублей. В тот же день должник якобы приехал к банкиру и попросил его написать злосчастную расписку о погашении долга — обе стороны были уверены, что арест с недвижимости вскоре будет снят и реальное погашение долга в форме передачи земли ООО «Апрель» все же состоится, указано в пояснении. Однако этого не случилось и, согласно документам суда, Андрей Макулов сам видел, как еще в мае 2015 году г-н Раимжанов порвал расписку, уничтожив недостоверное, по мнению банкира, свидетельство погашения долга. Вдобавок он указывал, что процессуальный срок для приобщения расписки к делу пропущен. В связи с этим г-н Макулов требовал оставить заявление финансового управляющего без удовлетворения и считать долг г-на Раимжанова не погашенным. Сам должник не являлся в суд и не реагировал на требования предоставить оригинал документа.

Суд первой инстанции принял позицию Андрея Макулова и оставил в силе его требования. Юристы первого заявителя Владимира Герасимени безуспешно попытались оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако лишь кассация подтвердила их правоту. В своей кассационной жалобе они, в частности, указывали, что предоставленная суду копия расписки не содержит пометок о наличии дополнительных листов, которые были бы обязательными, если бы на оборотной стороне действительно указывались дополнительные условия. Более того, ни г-н Макулов, ни г-н Раимжанов не отрицали сам факт наличия документа, не оспаривали подлинность подписей и печатей. Представители кредитора считали, что эти факты, а также отсутствие обращений со стороны г-на Макулова о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание долга, говорят о его добровольном погашении.

Подозрения у юристов также вызвала позиция самого г-на Раимжанова. Они указали, что в рамках обособленного судебного спора об алиментах должник подтверждал погашение задолженности перед г-ном Макуловым — вероятно, чтобы показать свое тяжелое финансовое положение вследствие этой выплаты. Однако в рамках спора по делу о своем банкротстве он сменил позицию на противоположную и признал задолженность, а также согласился с тем, что деньги не возвращались.

Кассация подтвердила, что копию расписки можно учитывать в качестве доказательства в том виде, в котором она представлена суду, и отменила решение о включении г-на Макулова в реестр кредиторов. Их спор был возвращен в Арбитражный суд Алтайского края для рассмотрения по существу. Это дело вновь рассматривается в краевом арбитраже с мая 2017 года. К настоящему моменту юристы г-на Герасимени сформулировали позицию. «Наличие «дружественных» должнику конкурсных кредиторов не является редкостью в практике рассмотрения дел о банкротстве. Для предотвращения подобных злоупотреблений правом законодателем установлена процедура рассмотрения судом обоснованности требований кредиторов, введена фигура независимого лица – финансового управляющего, установлены повышенные стандарты доказывания при включении требования в реестр», — указывали они в кассационной жалобе.

Сам Владимир Герасименя пошел еще дальше и заявил ИА «Банкфакс», что в деле о банкротстве могут нарушаться интересы «ФорБанка», причем если нарушения существуют, то они лежат в плоскости уголовного законодательства. «Андрей Макулов и Владимир Остроухов при продаже своих долей в «ФорБанке» через одну из фирм выкупили право требования долга Раимжанова по сильно заниженной цене, то есть, я считаю, купили сами у себя. К тому же, ими оформлялись договоры займа, не обеспеченные имуществом. В итоге получилось, что у Раимжанова долгов на 70-80 млн рублей. Говоря юридическим языком, они «размыли» мой долг, моя доля в реестре кредиторов стала совсем маленькая», — рассказал г-н Герасименя.

По его мнению, ситуация может вылиться в возбуждение уголовного дела в отношении одного из участников процесса либо за ложный донос, либо за предоставление подложного документа, либо за мошенничество. Он сообщил ИА «Банкфакс», что в ближайшее время намерен направить материалы в прокуратуру и полицию.