×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

27 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
17
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В ближайшие дни в Алтайском крае вновь потеплеет
В Рубцовске Алтайского края неделю не горел Вечный огонь
Александр Прокопьев проверил ход строительства спортивной площадки в Белоярске
35 новичков сегодня переступили порог Барнаульской городской думы


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
100 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
35
В блогах
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

16
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

38
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Известный алтайский банкир может оказаться впутан в громкий скандал с подложными документами

Известный алтайский банкир может оказаться впутан в громкий скандал с подложными документами

06.10.2017 17:32

Известный алтайский банкир, член совета директоров «ФорБанка» Андрей Макулов может быть втянут в сложное разбирательство, касающееся многомиллионных долгов барнаульского предпринимателя Салижана Раимжанова, признанного банкротом. Г-н Макулов в суде пытается доказать, что г-н Раимжанов должен ему лично 32 млн рублей, однако представитель другого кредитора заявляет, что долг уже отдан, а действия банкира могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Дело о банкротстве Салижана Раимжанова, который был руководителем барнаульских компаний «АлтайСтройСтиль» и «Витязь» и собственником нескольких объектов недвижимости на улице Привокзальной, возбуждено еще в 2015 году. Истцом выступил барнаулец Владимир Герасименя, которому г-н Раимжанов задолжал около 7 млн рублей по договору ссуды. Как сам истец пояснил ИА «Банкфакс», деньги предназначались для реализации проекта в сфере недвижимости. В марте 2016 года в реестр кредиторов был включен Андрей Макулов с суммой требований более 35 млн рублей. Согласно материалам арбитража, в 2012 году г-н Макулов выдал должнику займ в размере 32 млн рублей, который г-н Раимжанов не смог вернуть.

Уже в процессе разбирательств финансовый управляющий должника Наталья Гринева при формировании конкурсной массы обнаружила в автомобиле Renault Megan оригинал расписки, подтверждающей возврат долга Андрею Макулову. Ее она передала Салижану Раимжанову, а в материалы дела была включена нотариально заверенная копия документа. Г-жа Гринева утверждала, что суд должен пересмотреть решение по иску г-на Макулова по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако сам банкир поставил под сомнение эту копию, заявив, что в ней не в полной мере отражены условия погашения долга.

Согласно его доводам в судебном заседании, на оборотной стороне оригинала указывалось, что зачет погашения долга произойдет лишь после того, как г-н Раимжанов передаст в собственность ООО «Апрель» (по данным ЕГРЮЛ, его соучредители — Мансур Раимжанов (судя по отчеству, сын должника), Андрей Макулов и Владимир Остроухов) земельный участок для реализации совместного проекта на улице Привокзальной, 7 «А» и 9 (строительство жилого дома с гостиницей) ориентировочной стоимостью 90 млн рублей. Этот проект был вынужденно заморожен в сентябре 2014 года в связи с арестом имущества должника по иску г-на Герасимени.

Согласно предоставленным юристами первого заявителя письменным пояснениям Андрея Макулова, в ноябре 2014 года Октябрьский районный суд Барнаула вынес в его пользу решение о взыскании с г-на Раимжанова долга в 32 млн рублей. В тот же день должник якобы приехал к банкиру и попросил его написать злосчастную расписку о погашении долга — обе стороны были уверены, что арест с недвижимости вскоре будет снят и реальное погашение долга в форме передачи земли ООО «Апрель» все же состоится, указано в пояснении. Однако этого не случилось и, согласно документам суда, Андрей Макулов сам видел, как еще в мае 2015 году г-н Раимжанов порвал расписку, уничтожив недостоверное, по мнению банкира, свидетельство погашения долга. Вдобавок он указывал, что процессуальный срок для приобщения расписки к делу пропущен. В связи с этим г-н Макулов требовал оставить заявление финансового управляющего без удовлетворения и считать долг г-на Раимжанова не погашенным. Сам должник не являлся в суд и не реагировал на требования предоставить оригинал документа.

Суд первой инстанции принял позицию Андрея Макулова и оставил в силе его требования. Юристы первого заявителя Владимира Герасимени безуспешно попытались оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако лишь кассация подтвердила их правоту. В своей кассационной жалобе они, в частности, указывали, что предоставленная суду копия расписки не содержит пометок о наличии дополнительных листов, которые были бы обязательными, если бы на оборотной стороне действительно указывались дополнительные условия. Более того, ни г-н Макулов, ни г-н Раимжанов не отрицали сам факт наличия документа, не оспаривали подлинность подписей и печатей. Представители кредитора считали, что эти факты, а также отсутствие обращений со стороны г-на Макулова о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание долга, говорят о его добровольном погашении.

Подозрения у юристов также вызвала позиция самого г-на Раимжанова. Они указали, что в рамках обособленного судебного спора об алиментах должник подтверждал погашение задолженности перед г-ном Макуловым — вероятно, чтобы показать свое тяжелое финансовое положение вследствие этой выплаты. Однако в рамках спора по делу о своем банкротстве он сменил позицию на противоположную и признал задолженность, а также согласился с тем, что деньги не возвращались.

Кассация подтвердила, что копию расписки можно учитывать в качестве доказательства в том виде, в котором она представлена суду, и отменила решение о включении г-на Макулова в реестр кредиторов. Их спор был возвращен в Арбитражный суд Алтайского края для рассмотрения по существу. Это дело вновь рассматривается в краевом арбитраже с мая 2017 года. К настоящему моменту юристы г-на Герасимени сформулировали позицию. «Наличие «дружественных» должнику конкурсных кредиторов не является редкостью в практике рассмотрения дел о банкротстве. Для предотвращения подобных злоупотреблений правом законодателем установлена процедура рассмотрения судом обоснованности требований кредиторов, введена фигура независимого лица – финансового управляющего, установлены повышенные стандарты доказывания при включении требования в реестр», — указывали они в кассационной жалобе.

Сам Владимир Герасименя пошел еще дальше и заявил ИА «Банкфакс», что в деле о банкротстве могут нарушаться интересы «ФорБанка», причем если нарушения существуют, то они лежат в плоскости уголовного законодательства. «Андрей Макулов и Владимир Остроухов при продаже своих долей в «ФорБанке» через одну из фирм выкупили право требования долга Раимжанова по сильно заниженной цене, то есть, я считаю, купили сами у себя. К тому же, ими оформлялись договоры займа, не обеспеченные имуществом. В итоге получилось, что у Раимжанова долгов на 70-80 млн рублей. Говоря юридическим языком, они «размыли» мой долг, моя доля в реестре кредиторов стала совсем маленькая», — рассказал г-н Герасименя.

По его мнению, ситуация может вылиться в возбуждение уголовного дела в отношении одного из участников процесса либо за ложный донос, либо за предоставление подложного документа, либо за мошенничество. Он сообщил ИА «Банкфакс», что в ближайшее время намерен направить материалы в прокуратуру и полицию.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
местное правосудие

06.10.2017 18:31

Подложные документы полная фигня, ничего особенного. Судьи спокойно выносят вердикты по подложным документам. Да, вышестоящий суд может решение отменить. Но с судьи, как с гуся вода. Ничего не будет, никакого наказания. А адвокатам, которые делают подлоги, даже не попеняют за это.
Вольфсон Т.И.

07.10.2017 08:32

Совершенно согласна-суды своими решениями только усугубляют общую негативную ситуацию в стране. А подлог и вранье- стали главными доказательствами . Ну ,как не вспомнить Владимира Ильича- "большие акулы сжирают маленьких" и этот процесс бесконечен. Мне всегда интересно-на что рассчитывают буржуи,идя в суд? Понятно, когда судятся с простыми людьми, там все решают деньги.А вот,если на равных?
гость

07.10.2017 15:31

Вольфсон Т.И. писал(а):
А вот,если на равных?

Кто-то оказывается "равнее". Например, адвокат работает в паре с определенным судьей. Такое видно невооруженным взглядом. Дела, в которых участвует некий защитник, рассматриваются одной и той же персоной.
czuzczman

07.10.2017 17:52


Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com