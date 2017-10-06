Сиротское дело: суд отправил в изолятор директора детдома в Топчихинском районе

По решению суда директор социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Топчихинском районе, взята под стражу. Следователи уже выявили несколько эпизодов присвоения руководителем бюджетных денег, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемая, используя свое служебное положение, присвоила полученные ею в подотчет 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы. Кроме того, ранее директор центра помощи детям фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинского кабинета учреждения, в результате чего получила и присвоила денежные средства, начисляемые в качестве зарплаты несуществующего работника на общую сумму не менее 25 тысяч рублей. Также директор подозревается в присвоении денежных средств на сумму 350 тысяч рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего по просьбе подозреваемой переданы ей. По выявленным фактам четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

О части претензий стражей порядка ранее сообщало ИА Regnum. «Группы были вдвое больше положенного. Но обещанной премии сотрудники не увидели. Распоряжение выдать копейки поступило только в начале года, а большая часть денег была взята директором в подотчет. В последний год, когда сотрудники массово увольняться стали, у нас «мертвая душа» возникла. Узнала об этом случайно: деньги за принятого на работу медика директор получала», — сообщила изданию бывшая работница детдома.

Интересно, что и руководство детдома, и местная прокуратура ранее отрицали факты нарушений Вячеславу Лаптеву (депутат райсовета от КПРФ) и Николаю Алырчикову (депутат предыдущего созыва от ЛДПР), которые первыми включились в расследование ситуации, сообщает издание. По данным местной прокуратуры, в учреждении не имели место массовые увольнения, финансовые махинации, антисанитария, недостаток лекарств, вспышка педикулеза, половая распущенность воспитанников и использование карательной психиатрии. В связи с этим депутаты полагают, что на предмет превышения должностных полномочий нужно проверить и сотрудника прокуратуры, не нашедшего оснований для прокурорского реагирования.

Как сообщил ИА Regnum г-н Лаптев, директор детдома и представитель местной прокуратуры давно находятся в тесных дружеских связях. «Полагаем, что именно она помогала скрывать все допущенные нарушения в детдоме. Тем не менее сейчас именно этот прокурорский работник проводит допросы детей и активно участвует в проверке детдома. Полагаем, что это может самым негативным образом сказаться на выявлении достоверной картины происходящего там. Уже сейчас воспитанники, которые ранее подтверждали, что не имеют возможности купаться в бассейне, ходить в баню, а за провинности их возят в психиатрический диспансер на уколы, теперь молчат либо отрицают сказанное ранее. То, что половина гуманитарной помощи, полученной детдомом в мае 2017 года (эта информация есть на сайте учреждения) осталась в кабинете директора, ребята тоже предпочти не озвучивать следователям, хотя ранее один из воспитанников отмечал это на встрече с журналистом. Работники детдома тоже не слишком разговорчивы. Это и понятно. Деревня все-таки — боятся остаться без работы. Жаль, что ребят опрашивает не психолог», — сообщил изданию местный депутат.

Примечательно также, что в середине сентября зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура заявила, что информация СМИ о «карательной психиатрии» в Топчихинском детдоме не имеет ничего общего с действительностью. Более того, по ее словам, последовавший за публикациями визит правоохранителей в учреждение нанес дополнительный вред здоровью детей. «Надо сразу сказать, что Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уникальный. В нем воспитывается более 100 детей. Самое сложное в этом процессе, что более 80 % детей — это дети с психическими расстройствами. И когда такого подобного рода информация (она является закрытой) выходит на широкую публику, в СМИ, она должна быть очень корректной и очень взвешенной. К сожалению, я прошу прощения у ваших коллег, эта информация была подана некорректно и недостоверно», — заявила г-жа Капура. Что касается ситуации с наказанием, когда детей якобы карали психотерапией в «дурдоме», то она не подтвердилась, отметила спикер. Все лечение, которое проводилось, было назначено воспитанникам учреждений в рамках плановых мероприятий.

Следственные органы СКР по Алтайскому краю продолжают доследственную проверку по сообщению СМИ о фактах многочисленных нарушений со стороны директора центра помощи детям, свидетельствующих о превышении ею должностных полномочий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Сейчас осуществляется дальнейший сбор и закрепление доказательств о совершении подозреваемой преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.