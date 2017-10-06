На Алтае обвиняемый в мошенничестве экс-полицейский хочет уступить место в колонии адвокату

Обвиняемый в попытке мошенничества бывший сотрудник Госавтоинспекции Третьяковского района Алтайского края 36-летний Сергей Каверин намерен защищаться, не дожидаясь приговора суда. Как заявила ИА «Банкфакс» его гражданская супруга, экс-правоохранитель мог стать жертвой адвокатского произвола и халатности следователей.

Собеседница поделилась подробностями запутанного дела, а точнее, двух. В 2013 году ее избранника, который на тот момент работал в районной ГИБДД, подозревали во взяточничестве. Речь шла о 2 тысячах рублей, которые он якобы взял у одного из нарушителей ПДД. Мужчина решил воспользоваться услугами защитника и обратился к местному адвокату Николаю Пивню. Тот справился с поставленной задачей профессионально, и в 2014 году уголовное преследование Сергея Каверина прекратили за отсутствием вины. Спустя два года бывший полицейский решил вернуть средства, потраченные на адвоката «по реабилитирующим основаниям». Он обратился с соответствующим заявлением в Третьяковский районный суд и потребовал вернуть ему 1,8 млн рублей, которые ему якобы пришлось заплатить Николаю Пивню. Клиент предоставил договор, заключенный с защитником и кассовые чеки на указанную сумму.

Суд встал на сторону преследуемого ранее полицейского и вынес решение выплатить ему в качестве возмещения расходов средства из бюджета. «Однако спустя пару месяцев мой муж превратился из пострадавшего в деле в подозреваемого. Дело в том, что Пивень обратился в суд и заявил, что никаких документов и кассовых чеков на получение 1,8 млн рублей он якобы никогда Сергею не давал, а фактическая плата за его услуги тогда составила всего 100 тысяч рублей. При этом свои слова он мог подтвердить только электронными выписками из программы 1С, поскольку кассовые чеки и договор он, разумеется, «потерял». Он намекал, что муж хотел обогатиться за счет государства и обманным путем получить кругленькую сумму, но это неправда. Документы действительно оказались подложными (подписи и печати не совпадали с оригиналом), однако Сергей получил их именно от адвоката. Неужели он работая в органах, не понимал бы, что это подсудное дело, и сам таким образом решил себя подставить, придя с поддельными бумагами в суд? Это полный абсурд», - возмущается собеседница. Сторона защиты настаивает, что главным фигурантом уголовного дела должен быть как раз адвокат, который подсунул полицейскому фальшивые бумаги, а потом, чтобы не платить налоги с почти двухмиллионной суммы, решил отправить бывшего подопечного в колонию, выставив его виноватым.

Между тем суд принял во внимание заявление адвоката Пивня и отменил предыдущее решение о выплате средств, а бывшему сотруднику ГИБДД предъявили обвинение в мошенничестве. Пока велось следствие, мужчина несколько месяцев провел в барнаульском СИЗО. В это время гражданская супруга и адвокат экс-правоохранителя пытались его оправдать. Они неоднократно направляли ходатайство следователю на проведение специальной технической экспертизы, которая бы установила подлинность электронных выписок, а также подтвердила, что в них внесли правки уже после возбуждения дела о мошенничестве. Именно они являются основным доказательством совершенного преступления. Однако ходатайство несколько раз отклонялось.

Тем не менее в августе текущего года навстречу подсудимому пошла прокуратура Алтайского края, которая усмотрела нарушения в действиях следствия. Ведомство дважды направляло дело на доследование, настаивая на проведении экспертизы (соответствующее постановление за подписью заместителя прокурора Алтайского края Петра Новикова имеется в распоряжении редакции). «Сначала провели одну экспертизу, которая, по сути, кроме того, что выписки в компьютере в принципе есть, ничего не доказала. Прокуратура заставила их делать экспертизу повторно. Но они снова не обратили внимание на то, есть ли там правки, изменения, от какого числа эти документы — любопытно, но получается, что Сергей заплатил им деньги еще до того, как обратился за услугами адвоката, такие себе «деньги из будущего», а последние изменения внесли уже гораздо позже, они легко могли поменять суммы, но следователю нет до этого никакого дела. Он уперся, что именно Каверин принес в суд фальшивые документы, а остальные детали его не волнуют! Виновен, и не обсуждается! Самое горькое, что потом и прокуратура не стала разбираться в этих нюансах и утвердила обвинительное заключение. Как после этого можно верить каким-то адвокатам? Если уж обращаясь к защитникам, можешь оказаться за решеткой, о чем можно говорить?» - пожаловалась собеседница.

Она пояснила, что дело все же передали в суд, первое заседание должно пройти буквально через несколько дней. «Как нам все говорят: «Вы не переживайте, суд во всем разберется». Следователь уже разобрался! Мужа перевели в СИЗО-4 Рубцовска, мне даже не позволяют видеться с ним. Сейчас мы планируем обратиться за помощью в приемную президента России, а также в Генеральную прокуратуру РФ, потому что так это дело оставлять нельзя», - заключила горожанка.

Межу тем, по данным пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю, следствию удалось собрать достаточно доказательств, свидетельствующих о мошенничестве.