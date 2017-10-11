Руководителем «Молодой гвардии «Единой России» на Алтае назначили борца за трезвое детство

11.10.2017 17:32
Исполняющим обязанности руководителя реготделения «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Алтайском крае назначен 21-летний Дмитрий Домрачев. Именно под его руководством организация летом поймала «за руку» депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова, лично разлившего алкогольный напиток несовершеннолетней девушке. О назначении сообщается на сайте реготделения ЕР.
Как рассказал г-н Домрачев ИА «Банкфакс», предыдущий предводитель алтайской МГЕР Евгений Кантемиров сменил место работы после девяти месяцев в должности, не уточнив новое направление деятельности. Собеседнику занять более высокий пост в структуре позволили высокие результаты работы по гвардейскому региональному проекту «Молодежный прорыв 2017», в рамках которого он повышал эффективность работы местных отделений МГЕР края. Официальное назначение Дмитрия Домрачева на должность руководителя без приставки «и. о.» состоится в рамках очередной конференции реготделения. Она пройдет в ближайшие месяцы.
Дмитрию Домрачеву в начале октября исполнился 21 год. В 2014 году он окончил Лицей № 124 Барнаула, в этом же году поступил в АГАУ по специальности «Инженер-электрик». С 2015 года Дмитрий Домрачев был членом МГЕР, в декабре 2016 года был избран членом регионального штаба организации. С декабря 2016 по сентябрь 2017 года — он был заместителем руководителя реготделения. В 2017 году его приняли в «Единую Россию».
Напомним, что в июле 2017 года участники партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» под руководством г-на Домрачева прошлись с очередным рейдам по злачным заведениям Барнаула, чтобы найти места, где нарушается законодательство. В одном из пивбаров на улице Шумакова они обнаружили рядом с кегами депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова (КПРФ), который собственноручно налил сидр несовершеннолетней девушке.
Фото: сайт реготделения «Единой России»
11.10.2017 18:10
Домрачёва запомним, как и прочих лизоблюдов партии жуликов и Воров.
11.10.2017 18:18
Удачи на новом месте и поздравляю с назначением!
11.10.2017 18:21
11.10.2017 18:22
11.10.2017 18:24
11.10.2017 18:26
11.10.2017 18:28
11.10.2017 18:28
Думаю у этого парня все получится.
11.10.2017 18:29
Хороший собеседник и управленец!Искренне рад за него.
11.10.2017 18:33
11.10.2017 18:37
11.10.2017 18:48
11.10.2017 19:17
11.10.2017 19:20
А нужно для этого немного: наплевав на федеральный закон, одеть старенькую мадам под малолетку, привести ее за руку в нужный магазинчик … и вот результат – уже руководитель… ай, да молодец, шустрый приспособленец….про таких говорят – молодой – да ранний….
Интересно, а честные в ЕР имеются, или все такие…
11.10.2017 19:22
11.10.2017 20:11
11.10.2017 20:17
11.10.2017 20:36
11.10.2017 21:40
11.10.2017 22:29
11.10.2017 22:36
ГНИЛОЙ ПРОВОКАТОРИШКА - ГЕНОТИП ГЕОРГИЯ ГАПОНА.
11.10.2017 22:58
12.10.2017 00:22
12.10.2017 02:31
Вроде молодой, а приколы как у старухи (то ли под икону канает).
Вызывает подозрение.