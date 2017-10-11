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Руководителем «Молодой гвардии «Единой России» на Алтае назначили борца за трезвое детство

11.10.2017 17:32

Так выглядит новый руководитель алтайских младогвардейцев
Так выглядит новый руководитель алтайских младогвардейцев

Исполняющим обязанности руководителя реготделения «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Алтайском крае назначен 21-летний Дмитрий Домрачев. Именно под его руководством организация летом поймала «за руку» депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова, лично разлившего алкогольный напиток несовершеннолетней девушке. О назначении сообщается на сайте реготделения ЕР.

Как рассказал г-н Домрачев ИА «Банкфакс», предыдущий предводитель алтайской МГЕР Евгений Кантемиров сменил место работы после девяти месяцев в должности, не уточнив новое направление деятельности. Собеседнику занять более высокий пост в структуре позволили высокие результаты работы по гвардейскому региональному проекту «Молодежный прорыв 2017», в рамках которого он повышал эффективность работы местных отделений МГЕР края. Официальное назначение Дмитрия Домрачева на должность руководителя без приставки «и. о.» состоится в рамках очередной конференции реготделения. Она пройдет в ближайшие месяцы.

Дмитрию Домрачеву в начале октября исполнился 21 год. В 2014 году он окончил Лицей № 124 Барнаула, в этом же году поступил в АГАУ по специальности «Инженер-электрик». С 2015 года Дмитрий Домрачев был членом МГЕР, в декабре 2016 года был избран членом регионального штаба организации. С декабря 2016 по сентябрь 2017 года — он был заместителем руководителя реготделения. В 2017 году его приняли в «Единую Россию».

Напомним, что в июле 2017 года участники партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» под руководством г-на Домрачева прошлись с очередным рейдам по злачным заведениям Барнаула, чтобы найти места, где нарушается законодательство. В одном из пивбаров на улице Шумакова они обнаружили рядом с кегами депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова (КПРФ), который собственноручно налил сидр несовершеннолетней девушке.

Фото: сайт реготделения «Единой России»


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Комментарий

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Комментариев 24
Суслик-Агроном

11.10.2017 18:10

Это той клуше, которая выглядела в своём возрасте лет на 10 старше?
Домрачёва запомним, как и прочих лизоблюдов партии жуликов и Воров.
Юрий

11.10.2017 18:18

Знаю Дмитрия, как ответственного и исполнительного человека
Удачи на новом месте и поздравляю с назначением!
Шмидт Иван

11.10.2017 18:21

Дмитрий, удачи в дальнейшей работе!
Виктор

11.10.2017 18:22

Поздравляю своего коллегу по университету с новой должностью, уверен, что у тебя получится работать так же хорошо, как и в ВУЗе
Виталий Сергеевич

11.10.2017 18:24

Справедливое назначение. Знаком лично, очень порядочный и ответственный человек. Успехов в дальнейшей работе!
Сергей Новожилов

11.10.2017 18:26

Помню вы к нам в Шипуново приезжали, про Гвардию рассказывали! Не пожалел что вступил к Вам!
Сергей

11.10.2017 18:28

Поздравляю! Помню как Дмитрий приезжал к нам в район, очень заинтересовал своим проектом!!! Успехов в работе и дальнейшего роста!!!
Саша

11.10.2017 18:28

Давайте не будем оценивать Дмитрия, а дадим ему время себя показать в деле и тогда уже будем смотреть на результат
Думаю у этого парня все получится.
Deckman

11.10.2017 18:29

Нормальный чувак,бухаю с ним постоянно!
Хороший собеседник и управленец!Искренне рад за него.
мгерятине

11.10.2017 18:33

Налетело воронье. И коменты однотипны.Друг за дружкой. У нас был в районе- у нас был в районе. Позор. Хоть бы паузу держали.
че напали

11.10.2017 18:37

зачетный чел. Сам с ним раза четыре в "обезъяннике" время коротал.По душам поговорили.Про гвардию рассказывал. Сказал, что у них все любят за воротник до блевотины принять.Пригласил на очередную попойку.Пойду. Вступлю в гвардию. Хоть под прикрытием власти бухать можно и на других наезжать.
Ангелина

11.10.2017 18:48

Очень приятно, что есть такие молодые люди! Радостно, что участвуют в рейдах. И сразу даже из одного поступка видно, что человек достоин этой должности! Удачи вам, Дмитрий)
Мария

11.10.2017 19:17

Если человека назначили, значит он достойно проявляет себя. Так держать!
Переживающий

11.10.2017 19:20

Спасибо, на ярком примере показали, кого берут в ЕР…

А нужно для этого немного: наплевав на федеральный закон, одеть старенькую мадам под малолетку, привести ее за руку в нужный магазинчик … и вот результат – уже руководитель… ай, да молодец, шустрый приспособленец….про таких говорят – молодой – да ранний….

Интересно, а честные в ЕР имеются, или все такие…
этого

11.10.2017 19:22

бы мгеровца да в войска отправить..вот потом бы посмотрели на его лидерство..а так пока просто стукачок едра)))
О!

11.10.2017 20:11

Противно все это. До блевоты противно. С юных лет лезут во власть, учатся лизать жопы, стучать друг на друга...
Юрий Иванович

11.10.2017 20:17

Да, помню как к нам в район приезжала эта гоп-компания! Во-первых, приехали уже бухие, потом все время не просыхали. Шуму много было, музон всю ночь долбил. Утром похмелились и уехали.
Павел

11.10.2017 20:36

Хороший парень, инициативный. Рад, что именно он стал во главе
Он вам, НЕДИМОН

11.10.2017 21:40

Не, Димон прикольный чувак, раньше сильно бухал, теперь ни ни.
ЗЫ)))...

11.10.2017 22:29

Ттот самый ТУПЕНЬКИЙ крысёныш предвыборный троллик под ником "димка из барнаула?
зАчоТ?!

11.10.2017 22:36

Напомним, что в июле 2017 года участники партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» под руководством г-на Домрачева прошлись с очередным рейдам по злачным заведениям Барнаула, чтобы найти места, где нарушается законодательство. В одном из пивбаров на улице Шумакова они обнаружили рядом с кегами депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова (КПРФ),

ГНИЛОЙ ПРОВОКАТОРИШКА - ГЕНОТИП ГЕОРГИЯ ГАПОНА.
Только ли

11.10.2017 22:58

Геннадий Почепцов, Кулешов и Громов были предателями "Молодой гвардии"?
dimyarovoy

12.10.2017 00:22

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Гость

12.10.2017 02:31

Фотка правленая- правильщик не очень хороший, видно сильно (тени криво).

Вроде молодой, а приколы как у старухи (то ли под икону канает).
Вызывает подозрение.