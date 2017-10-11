Руководителем «Молодой гвардии «Единой России» на Алтае назначили борца за трезвое детство

Так выглядит новый руководитель алтайских младогвардейцев

Исполняющим обязанности руководителя реготделения «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Алтайском крае назначен 21-летний Дмитрий Домрачев. Именно под его руководством организация летом поймала «за руку» депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова, лично разлившего алкогольный напиток несовершеннолетней девушке. О назначении сообщается на сайте реготделения ЕР.

Как рассказал г-н Домрачев ИА «Банкфакс», предыдущий предводитель алтайской МГЕР Евгений Кантемиров сменил место работы после девяти месяцев в должности, не уточнив новое направление деятельности. Собеседнику занять более высокий пост в структуре позволили высокие результаты работы по гвардейскому региональному проекту «Молодежный прорыв 2017», в рамках которого он повышал эффективность работы местных отделений МГЕР края. Официальное назначение Дмитрия Домрачева на должность руководителя без приставки «и. о.» состоится в рамках очередной конференции реготделения. Она пройдет в ближайшие месяцы.

Дмитрию Домрачеву в начале октября исполнился 21 год. В 2014 году он окончил Лицей № 124 Барнаула, в этом же году поступил в АГАУ по специальности «Инженер-электрик». С 2015 года Дмитрий Домрачев был членом МГЕР, в декабре 2016 года был избран членом регионального штаба организации. С декабря 2016 по сентябрь 2017 года — он был заместителем руководителя реготделения. В 2017 году его приняли в «Единую Россию».

Напомним, что в июле 2017 года участники партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» под руководством г-на Домрачева прошлись с очередным рейдам по злачным заведениям Барнаула, чтобы найти места, где нарушается законодательство. В одном из пивбаров на улице Шумакова они обнаружили рядом с кегами депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова (КПРФ), который собственноручно налил сидр несовершеннолетней девушке.