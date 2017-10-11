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Главная Лента новостей Одно из двух: жители Змеиногорска «под шум» работающих котельных лишились водоснабжения

Одно из двух: жители Змеиногорска «под шум» работающих котельных лишились водоснабжения

12.10.2017 15:25

Жители улицы Ломоносова в Змеиногорске бьют тревогу в связи с тем, что с началом отопительного сезона у них пропала вода. Как рассказали страдающие горожане журналистам местной газеты «Змеиногорский вестник», проблему с водоснабжением власти не могут решить уже вторую неделю. Чиновники в свою очередь лишь разводят руками, ссылаясь на долги «тепловиков».

Как пояснил газете директор ООО «ЖКХ Змеиногорска» Александр Беляев, существует сразу две причины, по которым вода на указанной улице в данный момент отсутствует. Первая состоит в том, что при подключении к центральному водопроводу собственники домов по улице Ломоносова использовали трубы, меньшие по диаметру. В результате подача воды осуществляется при низком давлении. Основной же проблемой является разбор воды котельными в связи со стартом отопительного сезона. «Дело в том, что между нашей организацией и теплоснабжающей до сих пор не подписан договор по воде. То есть «тепловики» за воду нам не платят. Я уже несколько раз писал предписание и в ООО «АТС Змеиногорск», и ООО «ЗТС Змеиногорск», и лично главе администрации Змеиногорского района Борису Афанасьеву о том, что на котельных необходимо установить приборы учета на воду. Но до сих пор этот вопрос не решен», - пояснил собеседник.

Он заверил, что как только в ООО «ЖКХ Змеиногорска» получат деньги за потребляемую котельными воду, организация подключит дополнительные насосы, тем самым увеличив мощность подачи воды. «Таким образом, проблема была бы решена. Но пока, к сожалению, положительного результата нет», - резюмировал спикер.


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