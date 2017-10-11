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Главная Лента новостей Рубцовских «мстителей» отправят в колонию за похищение насолившего им горожанина

Рубцовских «мстителей» отправят в колонию за похищение насолившего им горожанина

13.10.2017 12:59

Рубцовский городской суд вынес приговор в отношении троих местных жителей, которые похитили знакомого и держали его в закрытом погребе. Каждый из участников группы получил реальный срок, сказано на сайте алтайской прокуратуры.

Установлено, что обвиняемые находились в парке Кирова в Рубцовске, когда им стало известно, что потерпевший подрался с их приятелем. Узнав об этом, мужчины решили отомстить обидчику. Они избили горожанина и на автомобиле перевезли в частный дом, где сбросили без сознания в погреб и закрыли его там. Кроме того, один из нападавших вопреки договоренности с остальными отобрал у пленника сотовый телефон, паспорт и важные личные документы. Как пояснил потерпевший, после того как его бросили в погреб, он потерял сознание. Очнувшись, он смог выбить крышку погреба и направился в полицию, где сообщил о произошедшем. 

Суд признал всех участников преступления виновными в содеянном. С учетом всех обстоятельств дела подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 лет.

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