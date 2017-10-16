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Главная Лента новостей «Узнал из Instagram»: западные СМИ «похоронили» в Сирии служившего в Алтайском крае срочника

«Узнал из Instagram»: западные СМИ «похоронили» в Сирии служившего в Алтайском крае срочника

19.10.2017 10:56

Издание Conflict Intelligence Team (CIT), которое сообщает о гибели в Сирии российских военнослужащих и добровольцев, признало, что в двух случаях перепутало имена убитых. Оно заявило о гибели Азата Раисовича Нуруллина и опубликовало его фотографию, о чем он сам узнал из Instagram. Г-н Нуруллин объяснил, что проходил срочную службу в Алтайском крае и даже не собирался ехать в Сирию, сообщает РБК.

Выяснилось, что издание ошиблось — в Казани похоронили его практически полного тезку — Азата Рафисовича Нуруллина. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани. Проснувшись 15 октября, 26-летний электромонтажник Азат Нуруллин обнаружил, что он «умер». «Мне позвонил мой сосед и рассказал, что в Instagram увидел сообщение, будто меня убили в Сирии. У меня нет аккаунта в Instagram, поэтому я позвонил своим друзьям, девушке, и они начали присылать мне скриншоты новостей с моей фотографией», — рассказал Азат Нуруллин Русской службе ВВС.

Лишь 17 октября пользователь Азат Нуруллин начал оставлять к сообщениям о гибели погибшего разведчика со своими фотографиями комментарии, в которых заявлял, что на самом деле жив и хочет подать в суд на СМИ, которые по ошибке выдали новости о его смерти. «Я проходил срочную службу в Алтайском крае шесть лет назад, после чего вернулся домой, отказавшись от контракта, поэтому в моем профиле и есть фотографии в военной форме. Я учусь сейчас на повара, работаю электромонтажником на стройках, в следующем году хочу жениться», — рассказал изданию г-н Нуруллин.

Он также заявил, что не только не ездил в Сирию, но и не испытывает никакого желания туда ехать. «Я слышал, что добровольцы из России едут в Сирию, но у меня такой мысли никогда не было. Я слежу за новостями из Сирии по телевизору, но я не хочу туда. Мне хватило службы в армии», — пояснил он.

Между тем за последние дни российская группировка в Сирии все же понесла потери. 16 октября стало известно о гибели Марка Неймарка из города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Г-н Неймарк был убит 28 сентября, тогда же, как сообщали СМИ, в Сирии погиб 27-летний житель Магнитогорска Михаил Чернов. В тот же день в плен к боевикам запрещенной в России ИГИЛ попали казак из Ростовской области Роман Заболотный и житель Подмосковья Григорий Цуркану, об их судьбе достоверных сведений нет.

В начале октября знакомая Заболотного рассказала изданию «Кавказский узел», что 28 сентября в аэропорт Ростова-на-Дону были доставлены 12 тел бойцов частной военной компании. Она утверждает, что они работают на структуру, известную в СМИ как «ЧВК Вагнера». Петербургское издание «Фонтанка» сообщало, что Вагнер — позывной командира, подполковника спецназа ГРУ в запасе Дмитрия Уткина. При этом официально существование такой компании не подтверждается. Кроме того, в России частные военные компании находятся вне закона.

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Комментарий

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Комментариев 3
кум

19.10.2017 11:58

Горжусь своими землеками, сражающимися с борадатой нечистью!
пидарку-рубанку

19.10.2017 15:10

кум писал(а):
Горжусь своими землеками, сражающимися с борадатой нечистью!


членосос, не марай мой ник.
Кум. ГЛАВРЕДША! ПРОСНИСЬ УЖЕ НАКОНЕЦ!!!
15:10

19.10.2017 19:21

А вы бородач, или с пейсами ходите?