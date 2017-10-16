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Главная Лента новостей Сиротский суд: на Алтае завершили расследование резонансного дела о мошенничестве с социальным жильем

Сиротский суд: на Алтае завершили расследование резонансного дела о мошенничестве с социальным жильем

20.10.2017 15:26

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю завершил следственные действия в отношении бывшего начальника КГКУ «Региональное жилищное управление» и троих риэлторов, которые наживались на продаже жилья для социальных категорий. Теперь обвиняемым предстоит ознакомиться с 70 томами уголовного дела, сказано на сайте СУ.

Следователи установили, что с января 2014 года по август 2016 года обвиняемая занимала должность начальника отдела управления правового и документационного обеспечения Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. Она спланировала мошенническую схему, в которую вовлекла в сотрудников барнаульского риэлтерского агентства.

Чиновница передавала своим сообщникам всю информацию о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях к квартирам. Те в свою очередь подыскивали для детей-сирот, инвалидов и их родственников жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которого была значительно ниже стоимости аукциона. В дальнейшем они вводили в заблуждение продавцов подобранного жилья. Действуя по доверенности от их имени и имени администрации Алтайского края, обвиняемые заключали договоры купли-продажи недвижимого имущества. Разницу между стоимостью квартир они похищали, распределяя ее между собой.

Совместными действиями обвиняемые реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету Российской Федерации и Алтайского края имущественный ущерб в сумме более 16 млн рублей. Наиболее активных участников организованной группы поместили в СИЗО.

Следователи СК и оперативные сотрудники ОЭБ и ПК ГУ МВД по Алтайскому краю провели порядка 20 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, допросили более 280 человек, назначили и проанализировали результаты 92 строительно-технических судебных экспертиз, изъяли и осмотрели аукционную документацию, отражающую ход и результаты более 70 электронных аукционов по поставке жилых помещений. В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составил более 70 томов.


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