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Главная Лента новостей Молодая рубцовчанка едва не поплатилась жизнью за PIN-код от банковской карты

Молодая рубцовчанка едва не поплатилась жизнью за PIN-код от банковской карты

27.10.2017 13:31

Врачи чудом спасли жизнь молодой рубцовчанке, которую жестоко избил знакомый, попытавшийся снять деньги с банковской карты ее приятеля. Женщина ошиблась в PIN-коде, из-за чего мужчина пришел в ярость. Дело кончилось разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Преступника отправили в колонию строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как установил суд, потерпевшая зашла в гости к знакомому и после общения пара решила дойти до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Банковскую карту приятеля женщина отдала товарищу и у терминала сказала ему код. Однако он оказался неверным, снять деньги не получилось.

Разозлившись, молодой человек стал избивать знакомую руками и ногами по голове и туловищу и повалил ее на пол. Затем он схватил металлическую палку, лежавшую неподалеку, начал избивать потерпевшую этим предметом. Прибывшие позже врачи констатировали тяжкий вред здоровью: разрыв селезенки, осложнившийся внутрибрюшным кровотечением. Женщину госпитализировали, жизнь ей спасли врачи.

Как выяснилось позже, женщина не догадывалась, что ее знакомый ранее судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбойное нападение и не так давно освободился из мест лишения свободы. Приговором Рубцовского горсуда его осудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Рецидивиста приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Комментарий

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Комментариев 7
Deckman

27.10.2017 16:06

Хороший город,город моего детства,раньше и не такое в нем тварилось,так,что это-цветочки!
Рубцовчанин

27.10.2017 16:13

Сколько себя помню, раньше творилось в Рубцовске только хорошее, а сейчас к сожалению творится бардак.
Читатель

27.10.2017 16:13

Ну вот как живя в рубцовке можно " не догадывалась, что ее знакомый ранее судим"?
(-//

27.10.2017 16:58

В Рубцовске таких дебилов треть. Вот спрашивается, зачем его через пять лет выпускать.
Рубцовчанину

27.10.2017 17:05

В студенческие времена, лет ...дцать назад, приехала как-то летом к сокурснице в гости в ваш город. Пообнимались, обменялись новостями, покушали; пойдем, говорю, хоть окрестности покажешь. "Да бог с тобой, - отвечает, - у нас молодым деушкам в это время выходить опасно". На часах было начало девятого вечера -летнего, напоминаю.
Когда, вы говорите, у вас там было только хорошее?
уговорил дать взаймы ему , вдруг облом на расслабиться

27.10.2017 19:26

если на чорном , то может вылечится воздержанием или опять начифирь.
не обещайте , барышни , денег наркоманам на заплатить долг по квартплате.
Deckman

27.10.2017 20:53

обрыганок, да все давно в курсе, что тебя там петухом, крысящим чужие ники, сделали! Еще татуировку тебе выбили на заднице в виде черта, кидающего лопатой уголь в печь.