Молодая рубцовчанка едва не поплатилась жизнью за PIN-код от банковской карты

Врачи чудом спасли жизнь молодой рубцовчанке, которую жестоко избил знакомый, попытавшийся снять деньги с банковской карты ее приятеля. Женщина ошиблась в PIN-коде, из-за чего мужчина пришел в ярость. Дело кончилось разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Преступника отправили в колонию строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как установил суд, потерпевшая зашла в гости к знакомому и после общения пара решила дойти до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Банковскую карту приятеля женщина отдала товарищу и у терминала сказала ему код. Однако он оказался неверным, снять деньги не получилось.

Разозлившись, молодой человек стал избивать знакомую руками и ногами по голове и туловищу и повалил ее на пол. Затем он схватил металлическую палку, лежавшую неподалеку, начал избивать потерпевшую этим предметом. Прибывшие позже врачи констатировали тяжкий вред здоровью: разрыв селезенки, осложнившийся внутрибрюшным кровотечением. Женщину госпитализировали, жизнь ей спасли врачи.

Как выяснилось позже, женщина не догадывалась, что ее знакомый ранее судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбойное нападение и не так давно освободился из мест лишения свободы. Приговором Рубцовского горсуда его осудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Рецидивиста приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.