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В Барнауле задержали горожанина, который устроил «массовый расстрел» своих знакомых

30.10.2017 12:30

Полицеские на задержании
Полицеские на задержании

29 октября поздно вечером сотрудники городской полиции оцепили участок улицы Малахова в районе дома № 56. Как утверждают очевидцы событий в группе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте», правоохранители проводили операцию задержания злоумышленника, который устроил стрельбу по людям в Октябрьском районе города.

Администрация сообщества заявила в Сети, что 29 октября около 22:00 по адресу 40 лет Октября, 14 неизвестный мужчина расстрелял из самозарядного ружья «Сайга» троих горожан. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся. Пострадавшими оказались двое мужчин и женщина - они получили огнестрельные ранения, но остались живы. Задержать стрелявшего удалось возле многоквартирного дома № 56 по улице Малахова. Для этого полицейским пришлось оцепить территорию двора и проезжую часть. Жильцы указанного дома рассказали в Сети, что оперативники действовали довольно слаженно и быстро нейтрализовали преступника. На месте также работали кинологи и сотрудники ФСБ.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили обстоятельства случившегося. Правоохранители пояснили, что житель Барнаула действительно открыл стрельбу по двоим мужчинам и женщине в квартире дома по улице 40 лет Октября, в результате чего двоих горожан в тяжелом состоянии госпитализировали. С места происшествия стрелявший скрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили его на улице Малахова, где он попытался оказать вооруженное сопротивление, но его обезвредили. Задержанным оказался 56-летний горожанин, у которого изъяли более 100 патронов.

Как дополнительно сообщили в ГУ МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Бывшая супруга стрелка сдавала в аренду квартиру, но жильцы уже длительное время ей не платили. Женщина обратилась к бывшему мужу с просьбой решить этот вопрос. Судя по всему, мужчина решил разобраться с квартирантами по-своему. В настоящее время по данному факту проводится проверка, следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Вера Дегтярева

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Комментарий

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Комментариев 3
Горыныч

30.10.2017 16:34

прям Чикаго, блин
И всё же

30.10.2017 17:03

по долгам платить надобно - это же святое правило . Или плати , или умри .
Сергей Б.

30.10.2017 17:53

Так долги погасили, не?