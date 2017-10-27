Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев «простил» троллей, обвинивших его в «захвате» земли

30.10.2017 12:59
Депутат Алтайского Заксобрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев прекратил попытки наказать анонимных комментаторов, написавших под новостью на сайте ИА «Амител» от 6 октября, что землю под зоопарком он «незаконно приватизировал» и «захватил». Ранее он обратился в УФСБ и СУ СКР по региону для установления личностей этих людей, но 30 октября рассказал ИА «Банкфакс», что тему считает закрытой — ему достаточно того, что он выяснил личности троллей.
Дискуссия развернулась под статьей о судьбе парка Индустриального района Барнаула. В тексте новости говорится о том, что территория не имеет статуса рекреационной зоны, последние десятилетия приходит в упадок, за исключением нескольких «островков». На одном из них находится парк «Лесная сказка», в который входит Барнаульский зоопарк. «Собственник ООО «Парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» — депутат Сергей Писарев. Именно он почти с нуля создал на части парка первый и единственный в городе уличный зоопарк», — сказано в тексте. По данным издания, Сергей Писарев хотел бы взять в долгосрочную аренду больше земель парка Индустриального района и развивать их. Но сделать этого пока не получается: администрация города не согласовывает вопрос по аренде.
Под новостью сразу набралось несколько десятков комментариев, многие из них посвящены роли Сергея Писарева в развитии парка, большая часть написана прямо 6 октября. Часть высказавших свое мнение читателей считают, что депутат не вполне законно получил землю под зоопарк и теперь распоряжается ей в коммерческих целях. «Ситуация в парке в целом напоминает ситуацию в стране, только в миниатюре. Кусочек повыгоднее захватили бизнесмены, аффилированные с властью, и тупо зарабатывают деньги. Остальное просто не нужно. Власть не способна навести порядок, а народ не способен заставить работать власть», — написано в первом же комментарии.
Некоторые комментаторы выступили с прямыми обвинениями депутата АКЗС, что и послужило причиной его реакции. «Писарев не с нуля зоопарк начал, что говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был. Индуске принадлежал. А хитрюга Писарев работал замом главы по социалке. Отжимает парк, продает земли под коттеджи и Невский. Сейчас и того мало! Рвач и хапуга. Статья заказная – остатки парка разделить и присвоить», — написал пользователь под ником «Гость». «Сермяжная правда: чиновник прихватизировал муниципальную собственность, которая была под его контролем», — ответил читатель под таким же никнеймом.
В тот же день последовала реакция от Сергея Писарева. «Я думаю, что наступил момент, когда необходимо подать заявление в суд, за оскорбления и клевету. ФСБ и СКР, уверен, найдут автора данного пасквиля. То я коттедж вместо Резиденции Деда Мороза себе строю, то земли парка продаю. Бред сумасшедших. До встречи в суде. Я уверен, что руководство сайта сохранит данную фальшивку для следствия», — написал депутат. Позже он сообщил в комментарии, что написал заявление в правоохранительные органы.
В развитие дискуссии г-н Писарев объяснил комментаторам, как развивал зоопарк. «Вам показать мою кредитную историю в банках с 2005 года? Приходите, покажу. А еще надо иметь много друзей. Добрых, порядочных и поддерживающих твой труд. Вот, собственно, и вся составляющая дела. Но объяснять глухим нет смысла, и поэтому комментарии по данной теме я прекращаю. Спешу на репетицию в театр. Там кстати много моих друзей, которые искренне желают помогать зоопарку. Всем успехов и удачи», — завершил дискуссию депутат.
30 октября г-н Писарев рассказал «Банкфаксу», что прекратил попытки наказать комментаторов, поскольку в российских реалиях сделать это крайне сложно. «Тему для себя я закрываю. Все, что надо было, я узнал. Да и зачем я буду судиться? Чтобы разговаривать об этом в юридической плоскости, мне сначала как депутату нужно изменить законодательство — сейчас наказать таких людей сложно. Ну обнаружат этого человека, мы посмотрим друг другу в глаза, а что дальше?» — объяснил свою позицию директор зоопарка.
Вместе с тем личность анонимного комментатора теперь ему известна. «Мне просто жаль этого человека», — заявил Сергей Писарев.
Фото: screenshot сайта ИА «Амител»
30.10.2017 14:02
30.10.2017 14:23
Законных оснований для судебного преследования нет.
" Ранее он обратился в УФСБ и СУ СКР по региону для установления личностей этих людей". Интересно, насколько правомерно использование аппаратов УФСБ и СУ СКР в личных целях? Что, любой гражданин, которому не понравится, что про него пишут в интернете, обратившись в органы, получит имена
, пароли, явки?
30.10.2017 14:25
Кстати. Господин П. предлагает раскрыть свою "кредитную историю". А почему бы и нет? Интернет к вашим услугам.
Особенно интересна вот эта история: по май 2006 года – заместитель главы администрации Индустриального района г. Барнаула по социальным вопросам.
С мая 2006 года возглавил ООО «Парк развлечений и отдыха «Лесная сказка».
И вот эта:
http://www.list-org.com/company/3815366
30.10.2017 14:30
30.10.2017 14:37
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типа, догадайтесь сами, что я с ним сделаю
30.10.2017 15:24
30.10.2017 15:37
30.10.2017 15:41
30.10.2017 15:53
30.10.2017 16:34
Мы решили проверить доступную информацию о Писареве Сергее.
На сайте АКЗС следующая информация:
"С ноября 2001 года по май 2006 года – заместитель главы администрации Индустриального района г. Барнаула по социальным вопросам."
http://www.akzs.ru/ksnd/deputy6/PisarevSergejViktorovich.html
Выписка из ЕГРЮЛ:
"Общество с ограниченной ответственностью парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" ИНН 2222049804, дата регистрации - 18.04.2005, учредитель - Писарев Сергей Викторович…
Интересно, а на что обижается Писарев, если будучи муниципальным служащим и именно в Индустриальном районе г. Барнаула, он регистрирует юридическую фирму, именно в Индустриальном районе…
По-моему, любой нормальный и здравомыслящий человек задаст себе вопрос – как это возможно? И нет ли здесь криминала или сговора определенного круга лиц…
Зря вы, батенька, привлекаете к себе внимание, жили бы спокойно, никто бы никуда бы не смотрел, документы бы не изучал…
Это поверхностные сведения, а если глубже копнуть, проверить всю документацию Писарева…
Я думаю, поэтому в СУ СКР и посоветовали Писареву лучше промолчать… и не затевать никакие суды….
30.10.2017 16:37
Комментаторы там через одного дибилы,а модератор-вообще урод,банит,скотина,меня постоянно!
30.10.2017 16:43
Статья 29 Конституции РФ:
"1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом."
Статья 15 Конституции РФ:
"2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
30.10.2017 17:57
30.10.2017 18:00
30.10.2017 18:01
30.10.2017 18:32
Оторваться не смогли, информации много, вот часть того, что уже успели проанализировать.
В соответствии с п.4 ст 29 Конституции РФ, я имею право поделиться с этой информацией с другими, надеюсь в обиде на меня вы не будете…
Тем более, что вся информация находится в свободном доступе.
В Барнауле имеется ООО парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" ИНН 2222049804, дата регистрации - 18.04.2005, адрес – Энтузиастов, 10 "а".
В Барнауле имеется ООО "Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" ИНН 2224141971, дата регистрации - 11.08.2010, адрес – Энтузиастов,12.
В чем эти 2 предприятия схожи и в чем их отличие…
Эти два ООО зарегистрировал один человек, он же учредитель, он же директор - Писарев Сергей Викторович…
2 адреса – 1 здание…
2 организации – 1 учредитель, он же директор…
В обоих организациях имеются основные средства (данные за 2016 год): в "Парке" – на сумму 1 021 000,00 рублей, в "Зоопарке" – на сумму - 3 416 000,00 рублей.
По итогам за 2016 год в обоих предприятиях – прибыль, но если смотреть с начала своей деятельности, то "Парк" имеет убытки, на 1 января 2017 = 474 000 рублей, "Зоопарк" имеет прибыль, на 1 января 2017 – 254 000 рублей
"Парк" в работе использует собственные денежные средства, "Зоопарк" прибегает к заемным средствам…
"Парк" имеет во владении землю и сдает в аренду другой организации – "Зоопарк" …
Чем больше читаю финансовую отчетность, тем больше появляется вопросов и к налоговой инспекции и к другим контролирующим органам…
Господин депутат Писарев, я не посещаю сайт ИА «Амител», не знаю, кто писал непонравившиеся вам комментарии, но скажу честно, изучая и анализируя вашу коммерческую деятельность, вопросов появляется много, чем больше изучаешь, тем больше вопросов...
30.10.2017 18:41
Охотно верю, что беспрецедентный троллинг жертв зоопарка, оголтелая травля велась по заказу хозяина.
30.10.2017 18:44
Земля парка -это не муниципальная, а частная собственность?
30.10.2017 18:45
Сергей Викторович! Терпения Вам!
30.10.2017 18:49
Так вот он какой, "добрый дедушка" Писарев, "друг детишек и зверюшек"...
30.10.2017 18:53
Сам(а) то понял(а), что написал(а)?
30.10.2017 18:55
А когда и как земля Парка стала частной собственностью Писарева?!
30.10.2017 20:00
А вы без конкретики предлагаете ОБОСРАТЬ человека. Чао.
30.10.2017 20:32
30.10.2017 20:46
Если сам себе сдаешь в аренду свою квартиру- сразу возникает вопрос: для чего?
30.10.2017 21:00