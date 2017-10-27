Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев «простил» троллей, обвинивших его в «захвате» земли

Сергею Писареву надоело терпеть голословные обвинения

Депутат Алтайского Заксобрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев прекратил попытки наказать анонимных комментаторов, написавших под новостью на сайте ИА «Амител» от 6 октября, что землю под зоопарком он «незаконно приватизировал» и «захватил». Ранее он обратился в УФСБ и СУ СКР по региону для установления личностей этих людей, но 30 октября рассказал ИА «Банкфакс», что тему считает закрытой — ему достаточно того, что он выяснил личности троллей.

Дискуссия развернулась под статьей о судьбе парка Индустриального района Барнаула. В тексте новости говорится о том, что территория не имеет статуса рекреационной зоны, последние десятилетия приходит в упадок, за исключением нескольких «островков». На одном из них находится парк «Лесная сказка», в который входит Барнаульский зоопарк. «Собственник ООО «Парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» — депутат Сергей Писарев. Именно он почти с нуля создал на части парка первый и единственный в городе уличный зоопарк», — сказано в тексте. По данным издания, Сергей Писарев хотел бы взять в долгосрочную аренду больше земель парка Индустриального района и развивать их. Но сделать этого пока не получается: администрация города не согласовывает вопрос по аренде.

Под новостью сразу набралось несколько десятков комментариев, многие из них посвящены роли Сергея Писарева в развитии парка, большая часть написана прямо 6 октября. Часть высказавших свое мнение читателей считают, что депутат не вполне законно получил землю под зоопарк и теперь распоряжается ей в коммерческих целях. «Ситуация в парке в целом напоминает ситуацию в стране, только в миниатюре. Кусочек повыгоднее захватили бизнесмены, аффилированные с властью, и тупо зарабатывают деньги. Остальное просто не нужно. Власть не способна навести порядок, а народ не способен заставить работать власть», — написано в первом же комментарии.

Некоторые комментаторы выступили с прямыми обвинениями депутата АКЗС, что и послужило причиной его реакции. «Писарев не с нуля зоопарк начал, что говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был. Индуске принадлежал. А хитрюга Писарев работал замом главы по социалке. Отжимает парк, продает земли под коттеджи и Невский. Сейчас и того мало! Рвач и хапуга. Статья заказная – остатки парка разделить и присвоить», — написал пользователь под ником «Гость». «Сермяжная правда: чиновник прихватизировал муниципальную собственность, которая была под его контролем», — ответил читатель под таким же никнеймом.

В тот же день последовала реакция от Сергея Писарева. «Я думаю, что наступил момент, когда необходимо подать заявление в суд, за оскорбления и клевету. ФСБ и СКР, уверен, найдут автора данного пасквиля. То я коттедж вместо Резиденции Деда Мороза себе строю, то земли парка продаю. Бред сумасшедших. До встречи в суде. Я уверен, что руководство сайта сохранит данную фальшивку для следствия», — написал депутат. Позже он сообщил в комментарии, что написал заявление в правоохранительные органы.

В развитие дискуссии г-н Писарев объяснил комментаторам, как развивал зоопарк. «Вам показать мою кредитную историю в банках с 2005 года? Приходите, покажу. А еще надо иметь много друзей. Добрых, порядочных и поддерживающих твой труд. Вот, собственно, и вся составляющая дела. Но объяснять глухим нет смысла, и поэтому комментарии по данной теме я прекращаю. Спешу на репетицию в театр. Там кстати много моих друзей, которые искренне желают помогать зоопарку. Всем успехов и удачи», — завершил дискуссию депутат.

30 октября г-н Писарев рассказал «Банкфаксу», что прекратил попытки наказать комментаторов, поскольку в российских реалиях сделать это крайне сложно. «Тему для себя я закрываю. Все, что надо было, я узнал. Да и зачем я буду судиться? Чтобы разговаривать об этом в юридической плоскости, мне сначала как депутату нужно изменить законодательство — сейчас наказать таких людей сложно. Ну обнаружат этого человека, мы посмотрим друг другу в глаза, а что дальше?» — объяснил свою позицию директор зоопарка.

Вместе с тем личность анонимного комментатора теперь ему известна. «Мне просто жаль этого человека», — заявил Сергей Писарев.