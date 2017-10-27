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Главная Лента новостей Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев «простил» троллей, обвинивших его в «захвате» земли

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев «простил» троллей, обвинивших его в «захвате» земли

30.10.2017 12:59

Сергею Писареву надоело терпеть голословные обвинения
Сергею Писареву надоело терпеть голословные обвинения

Депутат Алтайского Заксобрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев прекратил попытки наказать анонимных комментаторов, написавших под новостью на сайте ИА «Амител» от 6 октября, что землю под зоопарком он «незаконно приватизировал» и «захватил». Ранее он обратился в УФСБ и СУ СКР по региону для установления личностей этих людей, но 30 октября рассказал ИА «Банкфакс», что тему считает закрытой — ему достаточно того, что он выяснил личности троллей.

Дискуссия развернулась под статьей о судьбе парка Индустриального района Барнаула. В тексте новости говорится о том, что территория не имеет статуса рекреационной зоны, последние десятилетия приходит в упадок, за исключением нескольких «островков». На одном из них находится парк «Лесная сказка», в который входит Барнаульский зоопарк. «Собственник ООО «Парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» — депутат Сергей Писарев. Именно он почти с нуля создал на части парка первый и единственный в городе уличный зоопарк», — сказано в тексте. По данным издания, Сергей Писарев хотел бы взять в долгосрочную аренду больше земель парка Индустриального района и развивать их. Но сделать этого пока не получается: администрация города не согласовывает вопрос по аренде.

Под новостью сразу набралось несколько десятков комментариев, многие из них посвящены роли Сергея Писарева в развитии парка, большая часть написана прямо 6 октября. Часть высказавших свое мнение читателей считают, что депутат не вполне законно получил землю под зоопарк и теперь распоряжается ей в коммерческих целях. «Ситуация в парке в целом напоминает ситуацию в стране, только в миниатюре. Кусочек повыгоднее захватили бизнесмены, аффилированные с властью, и тупо зарабатывают деньги. Остальное просто не нужно. Власть не способна навести порядок, а народ не способен заставить работать власть», — написано в первом же комментарии.

Некоторые комментаторы выступили с прямыми обвинениями депутата АКЗС, что и послужило причиной его реакции. «Писарев не с нуля зоопарк начал, что говорить. Был хороший зооуголок. МУПом парк был. Индуске принадлежал. А хитрюга Писарев работал замом главы по социалке. Отжимает парк, продает земли под коттеджи и Невский. Сейчас и того мало! Рвач и хапуга. Статья заказная – остатки парка разделить и присвоить», — написал пользователь под ником «Гость». «Сермяжная правда: чиновник прихватизировал муниципальную собственность, которая была под его контролем», — ответил читатель под таким же никнеймом.

В тот же день последовала реакция от Сергея Писарева. «Я думаю, что наступил момент, когда необходимо подать заявление в суд, за оскорбления и клевету. ФСБ и СКР, уверен, найдут автора данного пасквиля. То я коттедж вместо Резиденции Деда Мороза себе строю, то земли парка продаю. Бред сумасшедших. До встречи в суде. Я уверен, что руководство сайта сохранит данную фальшивку для следствия», — написал депутат. Позже он сообщил в комментарии, что написал заявление в правоохранительные органы.

В развитие дискуссии г-н Писарев объяснил комментаторам, как развивал зоопарк. «Вам показать мою кредитную историю в банках с 2005 года? Приходите, покажу. А еще надо иметь много друзей. Добрых, порядочных и поддерживающих твой труд. Вот, собственно, и вся составляющая дела. Но объяснять глухим нет смысла, и поэтому комментарии по данной теме я прекращаю. Спешу на репетицию в театр. Там кстати много моих друзей, которые искренне желают помогать зоопарку. Всем успехов и удачи», — завершил дискуссию депутат.

30 октября г-н Писарев рассказал «Банкфаксу», что прекратил попытки наказать комментаторов, поскольку в российских реалиях сделать это крайне сложно. «Тему для себя я закрываю. Все, что надо было, я узнал. Да и зачем я буду судиться? Чтобы разговаривать об этом в юридической плоскости, мне сначала как депутату нужно изменить законодательство — сейчас наказать таких людей сложно. Ну обнаружат этого человека, мы посмотрим друг другу в глаза, а что дальше?» — объяснил свою позицию директор зоопарка.

Вместе с тем личность анонимного комментатора теперь ему известна. «Мне просто жаль этого человека», — заявил Сергей Писарев.

Фото: screenshot сайта ИА «Амител»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 26
Завсегдатай

30.10.2017 14:02

Вот это поворот! Если это клевета и личность установлена, то почему бы в суд и не сходить? И второй вопрос, интересно для каких целей Писареву понадобилось узнавать личность "тролля" если он не собирается подавать на него в суд?
гость

30.10.2017 14:23

Завсегдатай писал(а):
почему бы в суд и не сходить?

Законных оснований для судебного преследования нет.
" Ранее он обратился в УФСБ и СУ СКР по региону для установления личностей этих людей". Интересно, насколько правомерно использование аппаратов УФСБ и СУ СКР в личных целях? Что, любой гражданин, которому не понравится, что про него пишут в интернете, обратившись в органы, получит имена
, пароли, явки?
Антон

30.10.2017 14:25

Да... Теперь этому троллю следовало бы раскрыть свою личность и объявить: всё что с ним произойдет - виноват лично П.
Кстати. Господин П. предлагает раскрыть свою "кредитную историю". А почему бы и нет? Интернет к вашим услугам.
Особенно интересна вот эта история: по май 2006 года – заместитель главы администрации Индустриального района г. Барнаула по социальным вопросам.
С мая 2006 года возглавил ООО «Парк развлечений и отдыха «Лесная сказка».
И вот эта:
http://www.list-org.com/company/3815366
гость

30.10.2017 14:30

Кто после каждого информационного повода о его деятельности непременно угрожает в комментариях преследованием и расправой своим оппонентам? Кто этот самый тролль?
горожанин

30.10.2017 14:37

«Мне просто жаль этого человека», — заявил Сергей Писарев.
----------------------------------------------------------------------
типа, догадайтесь сами, что я с ним сделаю
Гость

30.10.2017 15:24

Прям не краевой депутат, а Карабас-Барабас в своём зверинце! :)
Гость

30.10.2017 15:37

Маски сброшены, господа! Всё по дедушке Марксу. Как только капиталист почувствовал угрозу своему бизнесу, сразу же проявился "звериный оскал капитализма"! Краевой депутат, нисколько не стесняясь, открыто угрожает людям, проявившим свою гражданскую позицию! Почему бы этими угрозами, опубликованными в СМИ, не заинтересоваться тем же ФСБ и СУ СКР?
Версия

30.10.2017 15:41

Ну что тут такого? Встретились, поговорили. Троллятина, разумеется, был проплаченный, выполнял заказ хозяина - в чем тут же и признался и повинился. Писарев, как благородный человек, бить морду рабу подневольному не стал, но хозяина сей публикацией предупредил, чтобы не распускал свой поганый язык. Интеллигентные разборки деловых людей - ничего личного! И дай бог, чтобы этим и закончилось.
Гость

30.10.2017 15:53

А чё в суд то не подал? Правду тролли написали, чёли?
Переживающий

30.10.2017 16:34

Антон писал(а):
Особенно интересна вот эта история: по май 2006 года – заместитель главы администрации Индустриального района г. Барнаула по социальным вопросам.


Мы решили проверить доступную информацию о Писареве Сергее.
На сайте АКЗС следующая информация:

"С ноября 2001 года по май 2006 года – заместитель главы администрации Индустриального района г. Барнаула по социальным вопросам."
http://www.akzs.ru/ksnd/deputy6/PisarevSergejViktorovich.html

Выписка из ЕГРЮЛ:

"Общество с ограниченной ответственностью парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" ИНН 2222049804, дата регистрации - 18.04.2005, учредитель - Писарев Сергей Викторович…

Интересно, а на что обижается Писарев, если будучи муниципальным служащим и именно в Индустриальном районе г. Барнаула, он регистрирует юридическую фирму, именно в Индустриальном районе…

По-моему, любой нормальный и здравомыслящий человек задаст себе вопрос – как это возможно? И нет ли здесь криминала или сговора определенного круга лиц…

Зря вы, батенька, привлекаете к себе внимание, жили бы спокойно, никто бы никуда бы не смотрел, документы бы не изучал…

Это поверхностные сведения, а если глубже копнуть, проверить всю документацию Писарева…
Я думаю, поэтому в СУ СКР и посоветовали Писареву лучше промолчать… и не затевать никакие суды….

Deckman

30.10.2017 16:37

Омиг-отстойный,желтушный сайт,зачем вооще его обсуждать?
Комментаторы там через одного дибилы,а модератор-вообще урод,банит,скотина,меня постоянно!
Переживающий

30.10.2017 16:43

Да, забыли написать депутату Писареву , что прежде, чем кричать о необходимости подавать заявления о клевете, изучите, пожалуйста, Конституцию РФ

Статья 29 Конституции РФ:
"1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом."

Статья 15 Конституции РФ:

"2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Гость

30.10.2017 17:57

Писарев в течение года совмещал деятельность зам.главы Индустриального района и предпринимателя в своём районе. Разве это законом разрешено?!
Гость

30.10.2017 18:00

Так вононочо... Тролли то правы...
Гостю

30.10.2017 18:01

Завтря к тебе придёт ФСБ записывать фамилию - готовь паспорт и суши сухари
Переживающий

30.10.2017 18:32

Вы уж извините, Сергей Писарев, но уж больно хотелось изучить деятельность ваших юридических фирм - ООО парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" и ООО "Барнаульский зоопарк "Лесная сказка".
Оторваться не смогли, информации много, вот часть того, что уже успели проанализировать.
В соответствии с п.4 ст 29 Конституции РФ, я имею право поделиться с этой информацией с другими, надеюсь в обиде на меня вы не будете…
Тем более, что вся информация находится в свободном доступе.

В Барнауле имеется ООО парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" ИНН 2222049804, дата регистрации - 18.04.2005, адрес – Энтузиастов, 10 "а".
В Барнауле имеется ООО "Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" ИНН 2224141971, дата регистрации - 11.08.2010, адрес – Энтузиастов,12.
В чем эти 2 предприятия схожи и в чем их отличие…
Эти два ООО зарегистрировал один человек, он же учредитель, он же директор - Писарев Сергей Викторович…
2 адреса – 1 здание…
2 организации – 1 учредитель, он же директор…
В обоих организациях имеются основные средства (данные за 2016 год): в "Парке" – на сумму 1 021 000,00 рублей, в "Зоопарке" – на сумму - 3 416 000,00 рублей.
По итогам за 2016 год в обоих предприятиях – прибыль, но если смотреть с начала своей деятельности, то "Парк" имеет убытки, на 1 января 2017 = 474 000 рублей, "Зоопарк" имеет прибыль, на 1 января 2017 – 254 000 рублей
"Парк" в работе использует собственные денежные средства, "Зоопарк" прибегает к заемным средствам…
"Парк" имеет во владении землю и сдает в аренду другой организации – "Зоопарк" …

Чем больше читаю финансовую отчетность, тем больше появляется вопросов и к налоговой инспекции и к другим контролирующим органам…

Господин депутат Писарев, я не посещаю сайт ИА «Амител», не знаю, кто писал непонравившиеся вам комментарии, но скажу честно, изучая и анализируя вашу коммерческую деятельность, вопросов появляется много, чем больше изучаешь, тем больше вопросов...
Версия №1

30.10.2017 18:41

Версия писал(а):
Троллятина, разумеется, был проплаченный, выполнял заказ хозяина

Охотно верю, что беспрецедентный троллинг жертв зоопарка, оголтелая травля велась по заказу хозяина.
гость

30.10.2017 18:44

Переживающий писал(а):
"Парк" имеет во владении землю и сдает в аренду другой организации – "Зоопарк" …

Земля парка -это не муниципальная, а частная собственность?
Переживающему

30.10.2017 18:45

Уважаемый комментатор! Я не Сергей Писарев, но написанные Вами слова действительно вызывают много вопросов и не несут в себе никакого смысла. Что это за основные средства, которые одно ООО сдаёт вы аренду другому ООО? Это может быть всё что угодно и на основании наших с Вами догадок просто неприлично в чем либо обвинять Сергея Писарева. А весь сыр-бор как раз и возник из-за недоделанной аналитики. Если кто-то может расшифровать указанную информацию, то давайте сделаем коллективный финансовый анализ и сформулируем выводы о результатах деятельности С.В. Писарева, только хотелось бы пристальное внимание уделить затратной части его бизнеса. Как ни крути, а Сергей Викторович сделал и продолжает делать очень много, чтобы зоопарк жил и развивался.
Сергей Викторович! Терпения Вам!
Гость

30.10.2017 18:49

Переживающему 18:32

Так вот он какой, "добрый дедушка" Писарев, "друг детишек и зверюшек"...

Гость

30.10.2017 18:53

18:45

Сам(а) то понял(а), что написал(а)?
Гость

30.10.2017 18:55

Переживающему

А когда и как земля Парка стала частной собственностью Писарева?!
Для 18:53

30.10.2017 20:00

Уважаемый вопрошающий! Я прекрасно понимаю, что из написанного т.н. Переживающим ничего непонятно. Где список тех объектов, которые составляют основные средства? Может это земля, а может клетки для зверей, а может детский игровой комплекс, а может и сами животные, а может... в общем ещё много вариантов. Финансовому анализу не просто так в университете учат - он даётся только умным.
А вы без конкретики предлагаете ОБОСРАТЬ человека. Чао.
гость

30.10.2017 20:32

Антон писал(а):
http://www.list-org.com/company/3815366
гость

30.10.2017 20:46

Переживающему писал(а):
Что это за основные средства, которые одно ООО сдаёт вы аренду другому ООО?

Если сам себе сдаешь в аренду свою квартиру- сразу возникает вопрос: для чего?
Непонятка

30.10.2017 21:00

Ну и что вы опять напали на нашего почетного животновода ??? Какими то грошами упрекаете. Согласно так вами любимой конституции граждане имеют право на благоприятную среду обитания. Ну и жывотные из их числа тоже)))