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Главная Лента новостей «Банкфаксу» - 23!

«Банкфаксу» - 23!

01.11.2017 08:00

1 ноября информационное агентство «Банкфакс» отмечает 23-й день рождения.

Первое время информационная сводка агентства публиковалась на бумаге (ее печатали на печатной машинке и распространяли в Барнауле с помощью курьера), поэтому доподлинно неизвестно, когда именно «родился» «Банкфакс». Однако первая новость в цифровом архиве ИА датирована 1 ноября 1994 года, и теперь это официальный день рождения агентства.

По ряду причин далеко не весь объем созданных с 1994 года новостей на данный момент опубликован на сайте bankfax.ru и его «зеркалах». Редакция агентства начала кропотливую работу по переносу архивных материалов в онлайн и модернизации поиска для того, чтобы архив стал более доступным для читателей.

О чем писал «Банкфакс» 23 года назад? Итак, ноябрь 1994 года. Сергей Мавроди — депутат Госдумы, Александр Назарчук — министр сельского хозяйства России, Лев Коршунов — губернатор Алтайского края, Николай Герасименко — председатель краевого комитета по здравоохранению. Доллар стоит 3143 рубля, сахар в магазинах подорожал в два раза (до 2400 рублей за килограмм), алтайские немцы массово покидают Россию, в Быстроистокском районе педикулез, а в Барнауле циркулируют слухи об эпидемии легочной чумы.

Сводка новостей за 1 ноября 1994 года

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 30
гость

01.11.2017 08:28

23 года помойке
гость

01.11.2017 08:37

Поздравляю, ребята! Молодцы! Успехов и процветания!
Гость

01.11.2017 08:40

Поздравляю!
Людмила

01.11.2017 09:29

Поздравляю. Это серьезный стаж. Многие не выдержали испытаний и трудностей. Молодцы
ФигВам

01.11.2017 09:35

Как бы и что вокруг не крутилось - вы нужны обществу, людям. И это - самое важное. Успехов вам в наш век - непростой и неоднозначный.
_\Пук/_

01.11.2017 09:42

В 23, пора бы уже и на новый уровень выходить, действительно СМИ становиться. А вы всё в дерьме, как навозные мухи ползаете. Видно в дерьме рождённый, свежим воздухом дышать не желает.
Курьянова М.В.

01.11.2017 10:44

В наше время нет места подвигу. Отсюда и митинги КПРФ.
Из 2 376 000 жителей Алтайского края, такой парень один.
Да это столкновение двух стилей.
И дальность от Москвы, и качество кошелька играет очень большую роль.

Здесь действительно Случайный Персонаж - это Марина Курьянова.
1

01.11.2017 10:46

поздравляем!!! Хороших Вам новостей!
Курьянова М.В.

01.11.2017 10:47

Сестра нужна богатая, а жена - здоровая.
Здесь можно проанализировать.
гость

01.11.2017 11:14

гость писал(а):
23 года помойке
_\Пук/_ писал(а):
А вы всё в дерьме,

Любопытно, что находят комментаторы 08:28 и 09:42 на информационном сайте, который так хаят?
гость

01.11.2017 11:25

Поздравляю Банкфакс! Вы самый демократичный (от слова «демос»-народ) сайт!
Владимир Ильич

01.11.2017 11:28

На Банкфаксе объединяются люди с полярными взглядами на жизнь и общество , что делает жизнь в крае и городе Барнауле лучше!
ВОПРОС

01.11.2017 11:56

Почему все материалы публикуемыми Банкфаксом безликие? Указывайте ФИО журналиста его подготовившего. Тогда можно оценить его профессиональный уровень. Или все "инкогнито"? Как бы что не случилось?
Горожанка

01.11.2017 12:16

Вы лучшие! Люблю «Банкфакс» за интересно написанные статьи. А многообразие поднимаемых проблем вызывает отзывы самых широких слоев населения.
да это я

01.11.2017 12:30

Во всякий, даже не юбилейный день рождения, порядочные люди не матами гнут в адрес виновников торжества, а хотя бы из элементарной вежливости поздравляют их, что я ( смею видеть себя в когорте порядочных) не без удовольствия и сделаю. Второе. Хорошо помню эти лихие перестроечные годы, на протяжении 10 лет "вел" газету и знаю. что такое в условиях "того" режима удержать СМИ на плаву, не дать втоптать се6бя грязь или просто размазать по стенке. Встречался часто с Валерием Савинковым и знаю не только из его рассказов, каковой была реакция ОБЩЕСТВА ( читай, власть предержащих) на острые и смелые публикации. Сайт "прожаривался" добрыми спецами от журналистики. был бескомпромиссным, острым и для многих- больным. Но не было в нем пошлости, оскорблений и унижений человеческого достоинства, "базар фильтровался" так же тщательно и взвешенно, как сегодня материалы сайта "Что делать?". Да, не многим рулевым - типа Банкфакса , "Свободного курса" Володи Овчинникова - удалось удержать штурвалы потрепанных в житейских штормах корабли, тогда появлялись сотни новых изданий, которые также благополучно сваливали на историческую свалку, не оставив "громкого" следа в эпохе информационных войн. Одни уходили в нищету, другие брали не "тот" тон общения с новым раскрепощенным читателем и почили в бозе, третьи , сыграли в ящик, не дав распуститься бутонам собственного величия( невостребованные пустышки). А Банкфакс - выстоял. К сегодняшнему коллективу, конечно, есть претензии. Но на Алтае есть такое явление , как общественно- политический сайт "Банкфакс". И это - здорово! Поздравляю!
Ru.банок

01.11.2017 12:37

Пусть я сейчас живу в НСО,интересно читать комментарии,троллить врагов моей Родины!
Удачи , вам,Банкфакс,вы единственный ресурс в Этом крае, освещающим реальную картину всего происходявшего!
Deckman

01.11.2017 13:44

обрыганку

Твоя родина - куча дерьма, а тебе скоро морду разобьют, старая гнида.
Иваныч

01.11.2017 13:45

гость писал(а):
Любопытно, что находят комментаторы 08:28 и 09:42 на информационном сайте

Мышь морщилась, страдала и плакала, но ела кактус…
гость

01.11.2017 13:47

Deckman писал(а):
Твоя родина - куча

У вас , как я понимаю, Родина одна.
Мария Ивановна, пенсионерка

01.11.2017 14:09

Deckman писал(а):
обрыганку

Деточка ! Прекрати вешаться на шею чужим незнакомым дяденькам. Поищи партнера в реальной жизни, зачем приставать к виртуальным персонажам?
Deckman

01.11.2017 14:18

Марье Ивановне Обрыганку

Обрыганок, ты че, пол сменил? Или ты только под мужика шкерилась все это время, маня? Вот он, - школьный сортир-то что с тобой сделал...
Андрей Нагайцев

01.11.2017 14:29

С днём рождения, родной #Банкфакс!
Именно, что РОДНОЙ.
Мы вместе с 2009 года. Здесь публиковали статьи обо мне. Правдивые и не очень. Мы ссорились и мирились. Но, своё утро я, всегда начинаю с кофе и новостей Банкфакс.
Желаю редакции процветания, а каждому журналисту успехов!
Спасибо.
Ваш Нагайцев.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

01.11.2017 14:33

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
а я пока отмечаю первую годовщину ТРЕТЬЕГО Дня рождения "кофе с молоком и тортом" уже второго покушения на меня согласно уголовного дела №571688 возбуждённого СО Славгородского МО МВД России «Славгородский» вынужденно задним числом 03 11 17г, хотя фактически покушение было 01 11 16г примерно в 08.00ч т.к. киллер назначенный судьей Нелиной Е Н /которого мне удалось обезвредить и сдать полицаям/ был к-ном полиции Полубояриновым А И /вещи и деньги изъяли/ в тапочках незаконно отпущен 01 11 16г с ведома прокуратуры, давшей лже-заключение /покушения нет/ …на подписку о не выезде…и киллер убыл домой
03 11 16г ему срочно вменили ...покушение на убийство... окончательно ч 3 ст 30 и ч 1 ст 105 УК РФ и арестовали 03 11 17г
ВТОРОЙ День рождения был в ночь под утро на 20 марта 2006г –покушения на меня и членов моей семьи осуществили как говорил Василевский предварительно -разработал косвенно преступление семейный адвоката, хоть он по слухам и вышел замуж за федерального судью и методом Аллыи Максима воспроизвёл ребёнка, исполнить могли -бодя, и жаба в тот момент не был коцанный и иных не известных мне лиц. Он сказал, это преступление будет раскрыто позже, когда техника и полиграф усовершенствуется. А мы уже Д Трампа назначили президентом США, а преступление не раскрыто

Первый биологический День рождения -16 05 53г
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.


Мария Ивановна, пенсионерка

01.11.2017 14:37

Deckman писал(а):
ты че,

Вам всюду, за всеми никами мерещится "ру. банок". Обратите внимание на свое здоровье.
Извините за подробности, но пол я не меняла и не стану этого делать в угоду вам, не надейтесь.
Мария Ивановна, пенсионерка

01.11.2017 15:10

Deckman писал(а):
маня?

Деточка,не буду называть тебя твоим ником, вдруг какое-то неприличное слово зашифровано латинскими буквами. Хамишь пожилой даме! Некрасиво ведешь себя, исправляйся! Пугать не буду, но за плохие манеры свожу тебя на экскурсию в городской зоопарк . У тамошних зверюшек знаешь какая репутация? Вот то-то же! Зрение у меня не очень, прыткости нет, могу за тобой не усмотреть. Куснет тебя какой серенький волчок за бочок.
Филодокс

01.11.2017 17:02

А Узник наш, что сегодня уже пьян с утра? Что за муть он описывает?
Deckman

01.11.2017 18:36

обеим маням-пенсам

Вас, пенсов, самих надо воспитывать, как минимум, железной линейкой лупить по ручонкам, чтоб чужие ники не крали. Смотрите-ка, коптят небо дольше, чем я, и требуют их за это уважать. Тоже мне, плеять, достижение...
гость

01.11.2017 18:40

Филодокс писал(а):
Что за муть он описывает?

Детектив ваяет. Не мешай. Я два раза прочитал его опус. Почти всё понял. Очень, очень своеобразная проза.
Очевидец

01.11.2017 18:41

Поздравляем!!! В принципе окно приемлемое... Если бы ещё вычищался редактором откровенно хамско-пошлый бред некоторых завсегдатаев, вообще было бы неплохо, а то ведь имидж этого хамья, теми, кто невзначай сюда попадает, автоматически и на редакцию переносится и соответственное отношение к сайту формируется...
Мария Ивановна, пенсионерка

01.11.2017 18:50

Deckman писал(а):
обеим маням-пенсам

Уже в глазах у этого на букву "D" двоится! Бедолага!
Что за садистские фантазии: "Вас, пенсов, самих надо воспитывать, как минимум, железной линейкой лупить по ручонкам" ? Кто, кто тебя обидел, несчастное существо, кто своровал твой драгоценный ник?