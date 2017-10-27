«Банкфаксу» - 23!

Шестая сессия Законодательного собрания состоится 11 ноября 1994 года

На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы: об исполнениии бюджета Пенсионного фонда по краю за 9 месяцев, о лекарственном обслуживании населения, о реализации Закона, посвященного медицинскому страхованию в крае, о ставках земельного налога в 1994 году, о краевом фонде послеприватизационной поддержки предприятий, о вступлении в силу актов, принятых краевым Законодательным собранием, о законодательной инициативе по принятию федерального закона «Об индексации своевременно не выплаченных заработной платы, пенсий, пособий, стипендий» и другие вопросы.

В конце ноября состоится еще одна сессия Законодательного собрания, на которой будут рассматриваться вопросы, связанные с экономической стабилизацией в крае и рассмотрение проекта Устава края.

Очередной рейтинг ста самых влиятельных политиков России опубликовала «Новая ежедневная газета»

Открывает список Юрий Лужков. На втором месте - Борис Ельцин, затем следуют Сосковец и Черномырдин.

Ушедший в отставку министр сельского хозяйства Александр Заверюха имеет достаточно высокий рейтинг - 26 место, а пришедший ему на смену Александр Назарчук не входит даже во вторую сотню кандидатов.

Комитет краевой администрации по управлению государственным имуществом провел 1 ноября семинар-совещание с председателями муниципальных комитетов по имуществу

Выступая перед участниками семинара, председатель краевого комитета по имуществу Сергей Потапов, дал характеристику некоторым итогам приватизации. По его словам, «качественных результатов приватизация достигла в очень малой степени», так как все старались получить чисто количественные результаты. Вместе с тем, считает Сергей Потапов, в других областях экономической реформы сделано еще меньше: ничего не сделано для создания конкурентной среды и демонополизации, нечем похвастаться в области банкротства, практически не идут инвестиции.

Сейчас, когда основная часть предприятий уже приватизирована, комитетам по имуществу, считает Сергей Потапов, необходимо обрести новое место в системе исполнительной власти. Hовые функции он видит в организации послеприватизационной поддержки предприятий через специальный фонд инвестиционный банк и создание благоприятного инвестиционного климата. В этом Сергей Потапов видит второй этап реформирования предприятий.

Перед участниками семинара выступили также заместитель председателя краевого комитета по управлению госимуществом Михаил Черных, специалисты комитета, директор регионального агентства по несостоятельности (банкротству) Алексей Прокошин.

Страховой фонд материальных ресурсов создается в крае

В прежние зимы уже не раз возникали ситуации, когда случались аварии, ставящие в сложные условия жителей микрорайонов, трудовые коллективы.

Всем памятны крупнейшая авария в Бийске в 1984 году, когда тысячи домов остались без тепла, а также на поселке Южный в Барнауле минувшей зимой. Чтобы оградить себя от подобных ситуаций и создается по инициативе администрации края страховой фонд.

Распоряжением Льва Коршунова от 31 октября из краевого бюджета выделен один миллиард рублей комитету администрации края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству. Эти средства будут использованы для приобретения необходимых материалов и оборудования для проведения аварийных работ в зимний период.

7 ноября, в день очередной годовщины Октябрьской революции, в Рубцовске состоится политический митинг

Заявку на его проведение подали городским властям местные активисты Компартии Российской Федерации.

В федерации мира и согласия по инициативе Союза российских немцев «Возрождение» проходила научно-практическая конференция «Будущее российских немцев...»

Общество «Возрождение» решение вопроса видит в выезде российских немцев в Германию. Представители Народного союза российских немцев считают, что у российских немцев есть будущее в России, но нужны определенные условия. Прежде всего это восстановление национальной территориальной государственности, уже не в форме одной республики, а в форме ряда национально-территориальных образований различного уровня. Это соответствует интересам регионов Российской Федерации и интересам России в целом, так как российские немцы вносят большой вклад в экономику. Ежегодный отъезд в Германию 200 тысяч российских немцев ведет к ущербу в 5 миллиардов долларов.

Представители Народного союза российских немцев не видят сегодня противников решения этих вопросов ни в России, ни в Германии. Есть уже определенное политическое лобби, есть региональное лобби, которое в более благоприятный момент позволит получить необходимую поддержку. Таким более благоприятным моментом они считают приход к власти более конструктивного правительства.

1 ноября состоялось заседание коллегии Главного управления сельского хозяйства и продовольствия администрации края

Рассмотрены вопросы об использовании озимой ржи, стабилизации агропромышленного комплекса Алтая, учебе кадров и другие.

В течение одного только месяца цены на сахар в магазинах взлетели до 2400 рублей, увеличившись более чем в два раза

Связано это с тем, что стоимость килограмма сахара нового урожая обходится заводам в 2300 рублей, однако переработчики сладкой продукции корректируют эту цену в сторону уменьшения, фиксируя ее на отметке 2000 рублей.

Как и в прошлые годы, коммерческие фирмы завезли в край много импортного сахара, который намного дешевле алтайского. Однако никакой заграничный сахар не сравнится по качеству с местным. Об этом знают все, кто покупал китайский, французский, бельгийский сахар. И дело совсем не в том, что за рубежом сахар хуже, просто нам продают чаще всего то, что является некондицией.

Специалисты акционерного общества «Алтайсахар» полагают, что нынешняя цена на сахар сохранится в крае до конца года, а начало нового года - время выплаты процентов за кредиты - принесет покупателям новые огорчения в виде новых цен.

Реальным рыночным отношениям с землепользовании способствует в Алтайском районе созданная год назад кадастровая служба

Несмотря на конституционную узаконенность частной собственности на землю, реальным рыночным отношениям в этой сфере препятствует неразработанность кадастров - оценочных сведений о земле.

В Алтайском районе за год после создания хозрасчетного кадастрового бюро всерьез продвинулись в изучении и оценке конкретных земельных участков, находящихся в пользовании крестьянских хозяйств, а также арендованных участков.

Кадастровое оформление участка земли производится за плату. Однако, по словам заведующего бюро Михаила Крапивина, жизнь диктует необходимость брать с заказчика по-божески - современные алтайские фермеры и арендаторы, как правило, люди небогатые.

Дальнейшим сокращение поголовья будет характерно начало зимы в хозяйствах Солонешенского района

Кормовая база сельхозпроизводителей всех форм собственности значительно слабее, нежели в прошлую, тоже не очень благоприятную зимовку. По словам Олега Кузнецова, исполнительного директора сельскохозяйственного товарищества «Медведевское», сена у них заготовлено лишь половина от потребности. Кроме семян, практически все полученное зерно пойдет на фураж, однако и это не спасает положения. Кроме того, в условиях совершенно разорительного уровня цен на мясо нынешней осенью, заниматься животноводством стало невыгодно. Все это вынуждает идти на значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота. Примерно на четверть уменьшится дойное стадо хозяйства. Даже при условии изменения рыночной коньюнктуры в будущем году, Кузнецов опасается необратимых последствий нынешней зимы для экономики района.

2 ноября в Барнауле начнет работу выездное заседание комиссии по социальной политике Совета Федерации и комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

В повестке дня - обсуждение концепции охраны здоровья населения и реформы здравоохранения России.

Ожидается, что в заседании примут участие ведущие ученые страны, руководители органов здравоохранения, представители Министерства здравоохранения и Российской Академии медицинских наук. Среди них - вице-президент РАМH, академик Валерий Труфакин, директор института управления и организации здравоохранения имени Семашко академик Олег Щепин, начальник главного управления лечебно-профилактической помощи Минздрава России Анатолий Деменков и другие.

Участники заседания прослушают доклады, обсудят их и выработают рекомендации. Также планируется посещение диагностического, нейрососудистого и перинатального центров в Барнауле.

Заседание продлится два дня.

- Легочной чумы на Алтае нет, - так опроверг слухи, циркулирующие в Барнауле, председатель комитета администрации края по здравоохранению Николай Герасименко

Слухи появились в последние дни в связи со смертью мужчины, погибшего от круппозного воспаления легких. Он обратился в «Скорую помощь» только через несколько дней после начала заболевания.

Возвратом таких «экзотических» болезней как педикулез (вшивость) и чесотка характерен нынешний год для жителей Быстроистокского района

Старшее поколение быстроистокцев помнит, что последний раз массово эти напасти приходили в военные и послевоенные годы. В дальнейшем появление вшей и чесотки удавалось быстро локализовать, и вновь забывать о них на несколько лет. Между тем, на 1 ноября зарегистрировано 44 случая заболеваний педикулезом и 46 - чесоткой. По словам санитарного врача района Василия Съянова, наметилась отчетливая тенденция к росту этих заболеваний.

Основой происходящего Съянов считает не какие-то фатальные причины, а недоработки конкретных людей. Дело в том, что в аптеках района нет сооответствующих лекарственных средств, как нет хлоросодержащих препаратов для проведения дезинфекций в детских садах.

Все больше общественных служб и предприятий не прекращают работать и ночью

Британские психологи обследовали 4000 посменных рабочих на одном из промышленных предприятий Шеффилда.

Создалось впечатление, что те, кто работает в ночную смену, подвергают себя большей опасности по сравнению с теми, кто работает в дневную. Как показывают результаты исследования, чем больше самостоятельности допускает работа ночника, тем больше шанс, что он сделает ошибку или нанесет себе увечье, скажем, уронив металлическую болванку на ноги или сказав в микрофон что-то не то.

Психологи также обнаружили, что люди часто работающие по ночам, в целом становятся более раздражительными, подверженными беспокойству, депрессии, у них понижается сопротивляемость стрессу (Би-Би-Си).

Сегодня, 1 ноября, барнаульские банки впервые за неделю снижения котировок иностранной валюты повысили средние курсы как доллара, так и немецкой марки

Средневзвешенный курс доллара сегодня вырос на 28 пунктов при покупке и на 19 пунктов при продаже, составив соответственно 3143 и 3245 рублей.

Курс немецкой марки сегодня в банках Барнаула увеличился в среднем на 11 пунктов при покупке и на 3 пункта при продаже, что составило: 2106 рублей- покупка, 2242 рубля - продажа.

За истекшую неделю на внебиржевом рынке казахстанской тенге в Барнауле наблюдалось дальнейшее повышение ее котировок

В конце прошлой недели НЭПП-банк увеличил курс тенге на 1 рубль как при покупке, так и при продаже. Котировки казахстанской валюты составили здесь: 45 рублей - покупка, 49 рублей - продажа. Более значительно - с 40/44 рублей до 46/50 рублей - повысил котировки тенге Русско-Азиатский банк. Алтайсбербанк оставил курс тенге на прежнем уровне: 45 рублей - покупка, 50 рублей - продажа.

По-прежнему, спрос на тенге на барнаульском внебиржевом валютном рынке достаточно высок, так как котировки казахстанской валюты в Барнауле, даже несмотря на их повышение, остаются достаточно невысокими в сравнении с курсом тенге в Казахстане и курсом Центробанка. Так, котировка тенге, установленная Центробанком в пятницу 28 октября, составила 57 рублей 99 копеек.

Центральный Банк РФ распространил пресс-релиз относительно получения акционерным обществом закрытого типа «Русский дом Селенга» лицензии на совершение банковских операций

2 сентября 1994 г. руководство АОЗТ «Русский Дом Селенга» обратилось в Банк России с ходатайством о получении лицензии на соверешение банковских операций в рамках выполнения Указа Президента РФ от 11.06.94 г. N 1233, предписывающего всем организациям, привлекающим денежные средства от населения и предприятий, получить до 1 января 1995 г. лицензию от соответствующих органов государственного регулирования и контроля.

В ходе переговоров с руководством «РДС» был достигнут определенный прогресс, в частности, было признано целесообразным рассмотреть вопрос о создании банка (предполагаемое название «Народный сберегательный банк «Русский Дом Селенга»), который был бы правопреемником в отношении обязательств и активов (имущества) АОЗТ «Русский Дом Селенга». Проект учредительного договора нового банка подготовлен и согласован 19 сентября т. г. В то же время остался нерешенным главный вопрос о финансовой состоятельности будущего банка, без решения которого Банк России не вправе предоставить ему лицензию на совершение банковских операций. Принимая во внимание масштабы проводимых «РДС» операций, а также тот факт, что бухгалтерский учет этих операций и отчетность осуществлялись по форме, установленной для производственных предприятий, Банк России одновременно запросил АО «РДС» представить его баланс по форме банковского учреждения. Получение таких данных требуется для проведения оценки финансового положения «РДС», а также определения структуры активов и пассивов, которые предусматривается передать создаваемому банку.

Учитывая, что сотрудники «РДС» не обладают необходимыми знаниями для составления банковского баланса, была достигнута договоренность, что до принятия Банком России решения об открытии накопительского счета и выдаче банковской лицензии учреждаемому банку будет проведена документарная проверка «РДС», в задачу которой будет также входить определение реальной структуры вложений, сроков их погашения, примерной реализационной стоимости, а также подготовка баланса по форме банковского учреждения.

В настоящее время ведутся переговоры с аудиторскими фирмами о проведении соответствующей работы.

Вместе с тем ЦБ РФ обратил внимание руководства общества «РДС», что в соответствии с Указом Президента РФ от 11.06.94 N 1233 «О защите интересов инвесторов» АОЗТ «Русский Дом Селенга» может продолжить операции без всяких ограничений и выполнять свои обязательства перед вкладчиками независимо от хода рассмотрения вопроса о преобразовании общества в коммерческий банк.

Теперь уже депутат Государственной Думы, Президент АО «МММ» Сергей Мавроди не сдержал своего слова об открытии пунктов продажи акций 1 ноября

Пункты продажи должны были после приостановки на время предвыборной кампании Мавроди начать работу сегодня по всей России, однако в Барнауле они все еще закрыты.

Стосковавшиеся по эмоциям акционеры ждут начала нового марафона.

Между тем уголовное дело в отношении Мавроди, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, пока не прекращено. Мавроди был привлечен к уголовной ответственности до избрания депутатом.

Вышел в свет пятый том краевой «Книги Памяти»

В нем опубликованы списки погибших воинов, призванных на фронт из Славгорода, Ребрихинского, Славгородского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Суетского, Тальменского, Табунского и Тогульского районов.

В разработанную ранее программу борьбы с преступностью в Смоленском районе местные власти внесли ужесточающее дополнение

В документе, подписанном главой администрации Анатолием Ращепкиным, приведены и аргументы о необходимости усилить программу: при некотором уменьшении общего числа криминальных проявлений, на треть выросло количество тяжких преступлений. В дополнении к программе указаны исполнители и сроки. Создан межведомственный координационный совет местных правоохранительных органов, куда вошли руководители суда, прокуратуры, РОВД. В каждом селе создаются пункты для оказания гражданам правовой помощи. В целях борьбы с коррупцией намечена проверка структур, ведающих вопросами приватизации и земельной реформы в районе. При администрации района создается фонд социальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы.

В Нюрнберге открывается международная выставка запатентованных открытий

Выставка «Идеи, изобретения, новинки» считается важнейшей информационной ярмаркой для специалистов. Среди курьезов: миска для собачьей еды с подогревом и нетающее мороженое.