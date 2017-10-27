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Главная Лента новостей Алтайский госуниверситет аврально доделывает полы на четырех этажах «готового к сдаче» общежития

Алтайский госуниверситет аврально доделывает полы на четырех этажах «готового к сдаче» общежития

02.11.2017 10:30

Алтайский госуниверситет 31 октября объявил сразу два аукциона на проведение работ в блоке «А» нового общежития в Барнауле по адресу улица Червонная, 5. Согласно заключенному еще в 2015-м году контракту, подрядчик должен был завершить основные работы к середине 2017-го года, однако, по информации «Наших новостей», на объекте до сих пор кипит стройка. Первому подрядчику уже начислена неустойка более 98 млн рублей за срыв графика.

Два аукциона были объявлены одновременно, причем закупка проводилась у единственного поставщика — ООО «Бит-Строй». Уже на следующий день, 1 ноября, были подведены итоги. Подрядчику предстоит за пять дней с момента заключения контрактов подготовить поверхности железобетонных конструкций под устройство чистовых полов на 13-14 и 15-16 этажах корпуса «А» нового общежития. Стоимость работ оценена в 370 тысяч рублей на каждый контракт.

«Наши новости» полагают, что эти работы уже должны были быть выполнены. Рабочие на стройке, куда попали журналисты, оказались не в курсе объявленного аукциона. Так, человек, представившийся прорабом, предположил, что информацию на сайте госзакупок «враги, наверное, пишут». Впрочем, по официальной информации до конца 2017-го года должен быть готов к заселению блок «Б» — 14-этажный корпус общежития. 16-этажный блок «А» обещают сдать немного позже. Закупки по подготовке полов даже есть в плане.

Впрочем, строительство общежития действительно сопровождалось серьезными проблемами, поэтому внимание журналистов к теме можно назвать оправданным. Согласно информации в карточке контракта с ООО «СтройСиб», которое с 2015-го года проводит основные работы на объекте, все этапы стройки должны были завершиться к июню 2017-го года. Однако в начале 2017-го года заказчик по итогам рассмотрения претензий принял решение начислить компании неустойку в размере 98 млн рублей за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийных). При этом общая стоимость контракта составляет 420,7 млн рублей, из них 354,2 млн рублей уже выплачены подрядчику по итогам выполнения работ за 2015-2016 годы. Таким образом, сумма неустойки «перекрывает» оставшиеся невыплаченными 66,5 млн рублей. Как будет решаться эта ситуация — неясно, в базе данных арбитражного суда нет информации об исках к компании. Последние платежи по контракту датированы концом мая 2017-го года, работы финансирует федеральный бюджет через Минобр.

Напомним, что согласно контракту общежитие должно состоять из четырех блоков: блок «А» -16-этажное здание вместимостью 536 человек, блок «Б» — одноэтажный переход, соединяющий здания общежитий и столовую, блок «В» — 14-этажный корпус, рассчитанный на 464 студента и блок «Г» — одноэтажное здание столовой вместимостью 70 человек. На первых этажах общежитий должны быть расположены жилые ячейки для маломобильных групп населения (по 15 человек в каждом из корпусов), кладовые грязного и чистого белья, постирочная, помещение коменданта. На 2-16 этажах будут находиться жилые ячейки, постирочная, кухня, мусоропровод, помещения для уборочного инвентаря, комната отдыха и самостоятельных занятий. Жилая ячейка должна состоять из трех непроходных жилых комнат вместимостью по 2-3 человека в каждой и совмещенным санузлом. Высота жилых помещений — 2,54 м.

Согласно информации «Алтайской правды» от 26 октября, сейчас во втором жилом 16-этажном корпусе «А» усиленными темпами строители-отделочники устанавливают душевые кабины и санфаянс, кладут ламинат, ведут и другие отделочные работы. В блоке «В» завершаются работы по внутренней отделке корпуса, а блок «Г» — столовая – уже полностью готов. Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября.


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Комментарий

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Комментариев 26
Из АлтГУ

02.11.2017 11:03

Строительство общежития идет большими темпами. Подумайте: фундамент заложен в декабре 2015 г. А сейчас, всего два года спустя, один из корпусов УЖЕ ГОТОВ к заселению! Не понятно, зачем сейчас, на финальной стадии, когда интенсивно идет доводка зданий, недобросовестные СМИ набивают себе популярность непонятными и надуманными псевдоновостями? В декабре здание будет сдано. Студенты готовятся к заселению. Давайте хоть добрым словом поможем строителям, которые трудятся без выходных и праздников!
Настоящие новости

02.11.2017 11:24


«Алтайская правда»: первый жилой корпус нового общежития АлтГУ передан заказчику

1 ноября 2017 Управление информации и медиакоммуникаций
31 октября газета «Алтайская правда» опубликовала материал корреспондента Екатерины Зеленовой под названием «Станут новоселами!», в котором рассказывается о сдаче под ключ первого жилого блока нового общежития Алтайского государственного университета.
Заселение в новое общежитие Алтайского государственного университета на тысячу мест начнется после Нового года. Общежитие из двух корпусов в 14 и 16 этажей находится на ул. Червонной и радует глаз барнаульцев. За возведением красивых высоток все это время наблюдали студенты классического вуза. Многие из них и сегодня приезжают туда как на экскурсию. На территорию ребят, конечно, не пускают, но полюбоваться со стороны – всегда пожалуйста! Юноши и девушки гадают, в каком крыле будут жить и кто станет соседом по комнате.
Работы ведутся под пристальным вниманием ректора АлтГУ Сергея Землюкова. Он рассказывает «АП»:
«В студенчестве сам жил в общежитии, здание было старое. Поэтому прекрасно понимаю, как важны комфортные условия, в которых чувствуешь себя как дома. В том числе от этого зависит, как человек будет проявлять себя в учебе, творчестве, спорте. Здесь есть столовая, тренажерный зал, комната для подготовки к занятиям, теплый переход из одного корпуса в другой. Кстати, на первых этажах удобно разместятся студенты с ограниченными возможностями здоровья. Для них установили необходимое оборудование и соответствующую мебель».
По словам Сергея Землюкова, заселение студентов начнется уже в начале следующего года. В 14-этажном корпусе разместятся порядка 450–500 человек. Ребята будут жить в секциях, в каждой по несколько комнат на два человека. Кто эти счастливчики, решат студенческие администрация и профсоюзный комитет. К лету 2018 года 16-этажный корпус также полностью введут в эксплуатацию. А пока там усиленными темпами трудятся строители-отделочники, в том чи
Событие

02.11.2017 11:26

Еще учась в школе я много внимания уделял предпринимательской деятельности вместе с моим одноклассником Максимом Казанцевым – основателем сообщества молодых предпринимателей России Young Business. Было много различных ниш, таких как:
подарки на 23 февраля и 8 марта,
производство спиральных чипсов,
продажа блокнотов из натурального дерева.
Далее, продолжая заниматься производством чипсов, Максим ушел в IT-сферу, но часть проектов мы продолжали вести вместе. Спустя 3 года у меня уже был довольно хороший товарооборот, а Максим в феврале 2017 года открыл свою компанию LiveCover. Его команда делала динамические обложки для групп в социальной сети «Вконтакте». После полугода его товарооборот был более 2,5 миллионов рублей. Они работали с группами «Бессмертный полк», телеканал «Пятница», «Кубок конфедерации».
В конце июля у нас возникла идея: а почему бы не побывать на Всемирном фестивале молодежи и студентов? На следующей день мы вышли на организаторов фестиваля и нас связали с администрацией президента, которая осуществляла координацию данного мероприятия. Спустя неделю нам удалось показать дизайн новой динамической обложки, которая очень заинтересовала организаторов, и, в знак благодарности, нас пригласили на фестиваль в качестве почетных гостей.
13 октября 2017 года мне пришлось улететь в Москву, чтобы успеть на парад ВФМС в родной столице. Первый день был очень впечатляющим, и уже тогда мы успели пообщаться с успешными людьми. На следующий день нужно было лететь в Сочи.
14 октября 2017 года в первой половине дня проходили различные конференции в ГМЦ (Главный Меди-Центр). К вечеру уже проходила торжественная часть, где выступал президент РФ В.В. Путин. Концерт был очень интересный и информативный. Последующие дни были обучающими. Каждый ходил на различные площадки, их было настолько много, что каждый мог найти, то что ему действительно интересно. В моем случае была интересна площадка «Экономика – предпринимательство». На ней мы знакомились с различными предпринимате
ФигВам

02.11.2017 11:27

Из АлтГУ писал(а):
СМИ набивают себе популярность непонятными и надуманными псевдоновостями?

Так Вы критику вообще не воспринимаете? Только Ваша позиция верна, а другим молчать и хлопать в ладоши что ли?
Хм... А если нет "дыма без огня"? Вон на "провал" на Горе посмотрите - там тоже все ладони отбили и вдруг такой "нежданчик".
МК пишет

02.11.2017 11:28

http://brl.mk.ru/articles/2017/10/29/v-agu-nachalas-priemka-korpusa-novogo-obshhezhitiya.html
В АГУ началась приемка корпуса нового общежития
Генеральный подрядчик полностью завершил работы в 14-этажном корпусе «В» на 227 жилых комнат.
В новом общежитии все предусмотрено для комфортного проживания. Первый этаж предназначен для маломобильных групп, меблированные комнаты на двух и трех человек, в каждой секции - душевая кабина, санузел. Предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха; на каждом этаже есть кухня, комнаты для стирки личных вещей. В этом корпусе также есть тренажерный зал. Студенческие бригады уже приступили к уборке комнат и сборке мебели в корпусе.
Во втором жилом 16-этажном корпусе «А» строители устанавливают душевые кабины и санфаянс, ведут отделочные работы. Блок «Г» - столовая - уже полностью готов. Полностью корпуса будут готовы к концу ноября, сообщает официальный сайт региона.
Интерфакс пишет

02.11.2017 11:30

Барнаул. 30 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Более 200 комнат для проживания студентов появились в арсенале Алтайского государственного университета в Барнауле (Алтайский край), благодаря строительству нового общежития, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.
"Университет приступил к приемке готовых объектов нового общежития. Генподрядчик полностью завершил работы в 14-этажном корпусе, в котором 227 жилых комнат, и уже передал ключи от здания заказчику. В новом общежитии все предусмотрено для комфортного проживания", - говорится в сообщении.
По данным властей, первый этаж предназначен для маломобильных групп: меблированные комнаты на двух и трех человек, в каждой секции - душевая кабина, санузел. Предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, на каждом этаже есть кухня, комнаты для стирки личных вещей. В этом корпусе также есть тренажерный зал. Студенческие бригады приступили к уборке комнат и сборке мебели в корпусе.
Во втором жилом 16-этажном корпусе строители устанавливают душевые кабины и санфаянс, ведут отделочные работы. Еще один блок, столовая, уже полностью готов.
"Завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября", - подчеркивается в пресс-релизе.
Ложка дегтя

02.11.2017 11:31

в бочке меда .
АлтГУ - молодцы!

02.11.2017 11:38

Вашему новому общежитию завидуют все вузы. Бог в помощь! Все будет хорошо!
Гость

02.11.2017 11:41

Как всегда объект сдадут с нарушениями и недоделками , у г Каролина все объекты такие ,дар ;краевая; онкологический,и тд. И тп
ГТРК показывает

02.11.2017 11:43

https://www.youtube.com/watch?v=R5s2pW6nXtY
Студенты приступили к уборке здания: выносят строительный мусор, моют окна и помогают собирать мебель.
Учиться в Алтайский государственный Кристина приехала из Комсомольска-на-Амуре. Говорит, мечтала поступить именно в Барнауле. Желание исполнилось и появилось другое – поселиться в новом общежитии университета.
Кристина Лисица, студентка АлтГУ:
«Обстановка по душе. Тут все есть: и кровати, и шкаф, кухня и комната отдыха есть. Я прямо здесь уже бы и жила. Мне все нравится».
Девушки наводят порядок, юноши выносят мусор и помогают собирать мебель. Ее, кстати, немало. В каждую комнату, а их тут почти двести тридцать, нужна минимум пара кроватей и шкафов. Жить студенты будут вдвоем или втроем. Комнаты – до 25 квадратов.
Сергей Землюков, ректор АлтГУ:
«Я сам жил в общежитии, я знаю, что такое старое общежитие. Я знаю, когда в комнате живут три человека. А у нас есть комнаты, где живут четверо! А это как минимум двухъярусные кровати. Не будет такого перехода резкого из домашнего в общежитие. А общежитие будет – второй дом».
Новое общежитие – целый комплекс зданий. Два корпуса, столовая, магазин, медпункт. Первым сдается вот этот четырнадцатиэтажный жилой блок. Он, кстати, оборудован всем необходимым для учебы, а еще – в каждой комнате небольшой кондиционер и Wi-Fi. В здании ни много ни мало семь прачечных и столько же комнат отдыха.
Андрей Колтков, начальник отдела капитального строительства АлтГУ:
«Он в высочайшей степени готовности. Есть небольшие недоделки, с которыми сейчас строители занимаются. В ближайшие дни работа будет завершена. Мы готовы у них принять».
Вторая жилая высотка будет готова к началу декабря. Заселиться в новое общежитие классического университета студенты смогут почти сразу после Нового года.
ИНДЕКС ПРИГОВОРА ГАЙДАРА СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ТАК СЧИТАЮТ !?

02.11.2017 12:44

жители улицы Червонной ПЛОЩАДКУ ОБЩЕЖИТИЯ АлтГУ... Видна борьба налицо за продовольственную безопасность.
Ответочка от газеты За науку АГУ

02.11.2017 12:46

Алтайский государственный университет приступил к приемке готовых объектов нового общежития, расположенного в Барнауле по адресу ул. Червонная, 5.

Далее по ссылке: zn.asu.ru/issue.shtml?i_n_seq=1495&a_n=1#1
ВЫХОДИТ... ЧТО 12.46 ГАЛЬЮН ТАЙМС ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД !!??

02.11.2017 12:54

ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ типа ЗЕВА ??
БОТЯК ПОЛЕВОЙ на НИВЕ АЛТАЯ !! ТАК СМОТРИТСЯ ИЗ ПОД КРЫЛА !??

02.11.2017 14:13

САМОЛЁТА ОБЩЕжитие АлтГУ.... Таково мнение аграриев Алтая.
Сибирское агентство новостей пишет

02.11.2017 14:28

http://barnaul.sibnovosti.ru/society/357875-pervyy-14-etazhnyy-korpus-novogo-obschezhitiya-peredan-altayskomu-gosuniversitetu
Более 200 комнат для проживания студентов появились у Алтайского государственного университета в Барнауле, благодаря строительству нового общежития, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона. Работы выполняла компания «Стройсиб».
Первый достроенный корпус имеет 14 этажей. Первый уровень предназначен для маломобильной группы населения: здесь 3 секции по две комнаты на два человека. На всех остальных этажах – по 6 секций: пять секций по три комнаты для проживания двух человек и одна двухкомнатная секция на 2 и 3 человека. Кроме того, в здании есть тренажерный зал, 7 комнат для самостоятельных занятий, 8 комнат отдыха, на каждом этаже есть кухня и комнаты для стирки.
Проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Юрьевич Ильиных уточнил, что в настоящее время заканчиваются работы по благоустройству территории, которые строители планируют полностью завершить к ноябрьским праздникам.
Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября.
В апреле 2017 года Алтайскому государственному университету был присвоен статус опорного вуза. АлтГУ в ближайшие годы планирует увеличить количество студентов (сегодня их 15,5 тыс.). Кроме того, университет намерен построить новый учебный корпус.
ВОТ ТАК БОТЯК ПОЛЕВОЙ СТАНОВИТСЯ ГАЙДАРОВСКОЙ ОПОРОЙ ??

02.11.2017 14:48

локомотиву экономики Алтая: СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ!!
Александр

02.11.2017 16:34

Строительство этих общежитий большой прорыв обычного вуза. Да-да обычного вуза, такого же как политех и пед (не берем специальные вузы), только разница в том, что агу не ноет как пед, не тупит как политех, а работает и сам находит деньги, ресурсы, инвестиции. вы вдумайтесь - построили две высотки. последние общаги строились в другом государстве. комнаты как гостиничные номера эконом класса, с таким ремонтом жилищка сдает квартиры. радует, что выставили неустойку, все верно. наблюдаю за вузом с 11 года. карлин только за звание опорного вуза должен по гроб землюкову, а то так и считал бы уехавшую молодежь в питера.
Напомню, что благодаря агу в 11 году наш город посетил президент да еще выступил и по корпусам походил и со студентами пообщался. не губернатор (который лишний раз боится, что о нем вспомнят) а вуз сделал все чтобы прошел молодежный форум под председательством президента. да все правы землюков плохой, агу выскочка, и так далее и тому подобное...а все остальные патриоты и знают как в футбол играть и экономику страны поднять.
Агу так держать !
555

02.11.2017 17:25

какой активный землюковский тролль. закидал всю ветку простынями из СМИ. и президента успел в брюки лизнуть. маладца, хорошие кадры готовит теперь АГУ!
555 ОТНЮДЬ!! РАСТИТ АГУ СПЕЦОВ ИНДЕКСНЫХ - ШОКОВЫХ ГАЙДАРОПЛЮЕВ ! НА ??

02.11.2017 17:39

уничтожение экономики РОССИИ... Вот и стараются побольше выпустить ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ БЕЗРАБОТНЫХ МАЙДАНОВ!
Общежитие надо заработать репутацией спецов в реальной экономике!! А не спецов от ВИТАЛИЯ ЗАЧЁТНИКА!! Тьфу!
Очевидец

02.11.2017 18:18

Вот что, исключительно на мой личный взгляд, возможно ошибочный, мы имеем на самом деле. Откровенный недострой, который нужно "сдать" с помпой в установленные сроки, как не так давно сдавали перинатальный центр "Дар". В принципе, студентам и так сойдёт; если их сейчас туда запустить, они сами всё доделают и обустроятся. За студентов можно только порадоваться, для них, и без того не избалованных жизнью, и такое подобие жилья за счастье! А вот для прокуратуры здесь наверняка непаханное поле! Я больше, чем уверен, что если прогнать сметы и акты приемки на соответствие проектам, на соответствие фактически использованных материалов проектным и т.д. и т.п., то вылезет как минимум пару-тройка сотен левых лимонов, а то и поболее, распиленных подрядчиком и заказчиком! Но кто это будет делать и с какой стати?! Для отмазки вон даже неустойку дешёвую подрядчику предъявили; у нас мол все по-честному! И словно курам на смех объявился единственный устранитель недоделок! Вот сколько можно под подобную пургу растаскивать бюджетное бабло?! Впрочем, губернаторском назначенцам все можно, но скорей всего до тех пор, пока делятся...
Мыльный пузырь АГУ

02.11.2017 18:26

Вообще ,конечно, Пиар - служба у АГУ на высоте. Любую новость подадут как величайшее достижение комсомольского Наногения Зелюкова, воспетого его подхалимом Марьиным. но если просто не хватило средств, что бывает со всяким, то почему бы не взять из "загашкина". Вон, так и не нашли до сих пор кому принадлежало 5 миллионов рублей из сейфа декана Сорокина. Вот и вложите их в строительство, и из других загашников достаньте и утрите нос всяким Фигвамом, чтобы не пропагандировали критику единственного успешного пиар - проекта в Алтайском образовании.
А КТО ИСКАЛ ЭТИ ПЯТИ ЛЯМОВ ХОЗЯЕВ !! ШО ПРОКУРАТУРА !!

02.11.2017 19:17

ЧИ ШО...? Наверно, пять лямов признаны манной небесной при ВИТАЛИИ ЗАЧЁТНИКЕ!!
На замечание, бывшее в 12:54

02.11.2017 19:27

Вы неправы, уважаемый. Конкуренция газеты "За науку" и бумаги "Зева" явно не в пользу первой: бумага у неё, видите ли, излишне плотная и лощёная. Такую использовать могут исключительно патриоты опорно-двигательного университетского образования, при этом даже не морщась как Пушкин, привлекший для той же цели "Оду" Хвостова.
ПОВЕЗЛО ГАЙДАРОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВУ !? ТЕПЕРЯ !!

02.11.2017 19:39

В обшественных туалетах будут пользоваться ХАЗЕТОЙ ЗА НАУКУ !! КАКОЙ ПАТРИОТИЗМ !? Зашкаливает...Алтай!!
Очевидец

02.11.2017 19:58

Не вздумайте использовать эту газету по указанному назначению! Проскользнет и по спине размажет);
Директор СССР

02.11.2017 20:24

Ну сейчас начнется так литробол и бабслей, шворкин-поркин-буллз!