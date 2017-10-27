Алтайский госуниверситет аврально доделывает полы на четырех этажах «готового к сдаче» общежития

Алтайский госуниверситет 31 октября объявил сразу два аукциона на проведение работ в блоке «А» нового общежития в Барнауле по адресу улица Червонная, 5. Согласно заключенному еще в 2015-м году контракту, подрядчик должен был завершить основные работы к середине 2017-го года, однако, по информации «Наших новостей», на объекте до сих пор кипит стройка. Первому подрядчику уже начислена неустойка более 98 млн рублей за срыв графика.

Два аукциона были объявлены одновременно, причем закупка проводилась у единственного поставщика — ООО «Бит-Строй». Уже на следующий день, 1 ноября, были подведены итоги. Подрядчику предстоит за пять дней с момента заключения контрактов подготовить поверхности железобетонных конструкций под устройство чистовых полов на 13-14 и 15-16 этажах корпуса «А» нового общежития. Стоимость работ оценена в 370 тысяч рублей на каждый контракт.

«Наши новости» полагают, что эти работы уже должны были быть выполнены. Рабочие на стройке, куда попали журналисты, оказались не в курсе объявленного аукциона. Так, человек, представившийся прорабом, предположил, что информацию на сайте госзакупок «враги, наверное, пишут». Впрочем, по официальной информации до конца 2017-го года должен быть готов к заселению блок «Б» — 14-этажный корпус общежития. 16-этажный блок «А» обещают сдать немного позже. Закупки по подготовке полов даже есть в плане.

Впрочем, строительство общежития действительно сопровождалось серьезными проблемами, поэтому внимание журналистов к теме можно назвать оправданным. Согласно информации в карточке контракта с ООО «СтройСиб», которое с 2015-го года проводит основные работы на объекте, все этапы стройки должны были завершиться к июню 2017-го года. Однако в начале 2017-го года заказчик по итогам рассмотрения претензий принял решение начислить компании неустойку в размере 98 млн рублей за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийных). При этом общая стоимость контракта составляет 420,7 млн рублей, из них 354,2 млн рублей уже выплачены подрядчику по итогам выполнения работ за 2015-2016 годы. Таким образом, сумма неустойки «перекрывает» оставшиеся невыплаченными 66,5 млн рублей. Как будет решаться эта ситуация — неясно, в базе данных арбитражного суда нет информации об исках к компании. Последние платежи по контракту датированы концом мая 2017-го года, работы финансирует федеральный бюджет через Минобр.

Напомним, что согласно контракту общежитие должно состоять из четырех блоков: блок «А» -16-этажное здание вместимостью 536 человек, блок «Б» — одноэтажный переход, соединяющий здания общежитий и столовую, блок «В» — 14-этажный корпус, рассчитанный на 464 студента и блок «Г» — одноэтажное здание столовой вместимостью 70 человек. На первых этажах общежитий должны быть расположены жилые ячейки для маломобильных групп населения (по 15 человек в каждом из корпусов), кладовые грязного и чистого белья, постирочная, помещение коменданта. На 2-16 этажах будут находиться жилые ячейки, постирочная, кухня, мусоропровод, помещения для уборочного инвентаря, комната отдыха и самостоятельных занятий. Жилая ячейка должна состоять из трех непроходных жилых комнат вместимостью по 2-3 человека в каждой и совмещенным санузлом. Высота жилых помещений — 2,54 м.

Согласно информации «Алтайской правды» от 26 октября, сейчас во втором жилом 16-этажном корпусе «А» усиленными темпами строители-отделочники устанавливают душевые кабины и санфаянс, кладут ламинат, ведут и другие отделочные работы. В блоке «В» завершаются работы по внутренней отделке корпуса, а блок «Г» — столовая – уже полностью готов. Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября.