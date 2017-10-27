Алтайский госуниверситет аврально доделывает полы на четырех этажах «готового к сдаче» общежития

02.11.2017 10:30
Алтайский госуниверситет 31 октября объявил сразу два аукциона на проведение работ в блоке «А» нового общежития в Барнауле по адресу улица Червонная, 5. Согласно заключенному еще в 2015-м году контракту, подрядчик должен был завершить основные работы к середине 2017-го года, однако, по информации «Наших новостей», на объекте до сих пор кипит стройка. Первому подрядчику уже начислена неустойка более 98 млн рублей за срыв графика.
Два аукциона были объявлены одновременно, причем закупка проводилась у единственного поставщика — ООО «Бит-Строй». Уже на следующий день, 1 ноября, были подведены итоги. Подрядчику предстоит за пять дней с момента заключения контрактов подготовить поверхности железобетонных конструкций под устройство чистовых полов на 13-14 и 15-16 этажах корпуса «А» нового общежития. Стоимость работ оценена в 370 тысяч рублей на каждый контракт.
«Наши новости» полагают, что эти работы уже должны были быть выполнены. Рабочие на стройке, куда попали журналисты, оказались не в курсе объявленного аукциона. Так, человек, представившийся прорабом, предположил, что информацию на сайте госзакупок «враги, наверное, пишут». Впрочем, по официальной информации до конца 2017-го года должен быть готов к заселению блок «Б» — 14-этажный корпус общежития. 16-этажный блок «А» обещают сдать немного позже. Закупки по подготовке полов даже есть в плане.
Впрочем, строительство общежития действительно сопровождалось серьезными проблемами, поэтому внимание журналистов к теме можно назвать оправданным. Согласно информации в карточке контракта с ООО «СтройСиб», которое с 2015-го года проводит основные работы на объекте, все этапы стройки должны были завершиться к июню 2017-го года. Однако в начале 2017-го года заказчик по итогам рассмотрения претензий принял решение начислить компании неустойку в размере 98 млн рублей за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийных). При этом общая стоимость контракта составляет 420,7 млн рублей, из них 354,2 млн рублей уже выплачены подрядчику по итогам выполнения работ за 2015-2016 годы. Таким образом, сумма неустойки «перекрывает» оставшиеся невыплаченными 66,5 млн рублей. Как будет решаться эта ситуация — неясно, в базе данных арбитражного суда нет информации об исках к компании. Последние платежи по контракту датированы концом мая 2017-го года, работы финансирует федеральный бюджет через Минобр.
Напомним, что согласно контракту общежитие должно состоять из четырех блоков: блок «А» -16-этажное здание вместимостью 536 человек, блок «Б» — одноэтажный переход, соединяющий здания общежитий и столовую, блок «В» — 14-этажный корпус, рассчитанный на 464 студента и блок «Г» — одноэтажное здание столовой вместимостью 70 человек. На первых этажах общежитий должны быть расположены жилые ячейки для маломобильных групп населения (по 15 человек в каждом из корпусов), кладовые грязного и чистого белья, постирочная, помещение коменданта. На 2-16 этажах будут находиться жилые ячейки, постирочная, кухня, мусоропровод, помещения для уборочного инвентаря, комната отдыха и самостоятельных занятий. Жилая ячейка должна состоять из трех непроходных жилых комнат вместимостью по 2-3 человека в каждой и совмещенным санузлом. Высота жилых помещений — 2,54 м.
Согласно информации «Алтайской правды» от 26 октября, сейчас во втором жилом 16-этажном корпусе «А» усиленными темпами строители-отделочники устанавливают душевые кабины и санфаянс, кладут ламинат, ведут и другие отделочные работы. В блоке «В» завершаются работы по внутренней отделке корпуса, а блок «Г» — столовая – уже полностью готов. Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября.
02.11.2017 11:03
02.11.2017 11:24
«Алтайская правда»: первый жилой корпус нового общежития АлтГУ передан заказчику
1 ноября 2017 Управление информации и медиакоммуникаций
31 октября газета «Алтайская правда» опубликовала материал корреспондента Екатерины Зеленовой под названием «Станут новоселами!», в котором рассказывается о сдаче под ключ первого жилого блока нового общежития Алтайского государственного университета.
Заселение в новое общежитие Алтайского государственного университета на тысячу мест начнется после Нового года. Общежитие из двух корпусов в 14 и 16 этажей находится на ул. Червонной и радует глаз барнаульцев. За возведением красивых высоток все это время наблюдали студенты классического вуза. Многие из них и сегодня приезжают туда как на экскурсию. На территорию ребят, конечно, не пускают, но полюбоваться со стороны – всегда пожалуйста! Юноши и девушки гадают, в каком крыле будут жить и кто станет соседом по комнате.
Работы ведутся под пристальным вниманием ректора АлтГУ Сергея Землюкова. Он рассказывает «АП»:
«В студенчестве сам жил в общежитии, здание было старое. Поэтому прекрасно понимаю, как важны комфортные условия, в которых чувствуешь себя как дома. В том числе от этого зависит, как человек будет проявлять себя в учебе, творчестве, спорте. Здесь есть столовая, тренажерный зал, комната для подготовки к занятиям, теплый переход из одного корпуса в другой. Кстати, на первых этажах удобно разместятся студенты с ограниченными возможностями здоровья. Для них установили необходимое оборудование и соответствующую мебель».
По словам Сергея Землюкова, заселение студентов начнется уже в начале следующего года. В 14-этажном корпусе разместятся порядка 450–500 человек. Ребята будут жить в секциях, в каждой по несколько комнат на два человека. Кто эти счастливчики, решат студенческие администрация и профсоюзный комитет. К лету 2018 года 16-этажный корпус также полностью введут в эксплуатацию. А пока там усиленными темпами трудятся строители-отделочники, в том чи
02.11.2017 11:26
подарки на 23 февраля и 8 марта,
производство спиральных чипсов,
продажа блокнотов из натурального дерева.
Далее, продолжая заниматься производством чипсов, Максим ушел в IT-сферу, но часть проектов мы продолжали вести вместе. Спустя 3 года у меня уже был довольно хороший товарооборот, а Максим в феврале 2017 года открыл свою компанию LiveCover. Его команда делала динамические обложки для групп в социальной сети «Вконтакте». После полугода его товарооборот был более 2,5 миллионов рублей. Они работали с группами «Бессмертный полк», телеканал «Пятница», «Кубок конфедерации».
В конце июля у нас возникла идея: а почему бы не побывать на Всемирном фестивале молодежи и студентов? На следующей день мы вышли на организаторов фестиваля и нас связали с администрацией президента, которая осуществляла координацию данного мероприятия. Спустя неделю нам удалось показать дизайн новой динамической обложки, которая очень заинтересовала организаторов, и, в знак благодарности, нас пригласили на фестиваль в качестве почетных гостей.
13 октября 2017 года мне пришлось улететь в Москву, чтобы успеть на парад ВФМС в родной столице. Первый день был очень впечатляющим, и уже тогда мы успели пообщаться с успешными людьми. На следующий день нужно было лететь в Сочи.
14 октября 2017 года в первой половине дня проходили различные конференции в ГМЦ (Главный Меди-Центр). К вечеру уже проходила торжественная часть, где выступал президент РФ В.В. Путин. Концерт был очень интересный и информативный. Последующие дни были обучающими. Каждый ходил на различные площадки, их было настолько много, что каждый мог найти, то что ему действительно интересно. В моем случае была интересна площадка «Экономика – предпринимательство». На ней мы знакомились с различными предпринимате
02.11.2017 11:27
Так Вы критику вообще не воспринимаете? Только Ваша позиция верна, а другим молчать и хлопать в ладоши что ли?
Хм... А если нет "дыма без огня"? Вон на "провал" на Горе посмотрите - там тоже все ладони отбили и вдруг такой "нежданчик".
02.11.2017 11:28
В АГУ началась приемка корпуса нового общежития
Генеральный подрядчик полностью завершил работы в 14-этажном корпусе «В» на 227 жилых комнат.
В новом общежитии все предусмотрено для комфортного проживания. Первый этаж предназначен для маломобильных групп, меблированные комнаты на двух и трех человек, в каждой секции - душевая кабина, санузел. Предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха; на каждом этаже есть кухня, комнаты для стирки личных вещей. В этом корпусе также есть тренажерный зал. Студенческие бригады уже приступили к уборке комнат и сборке мебели в корпусе.
Во втором жилом 16-этажном корпусе «А» строители устанавливают душевые кабины и санфаянс, ведут отделочные работы. Блок «Г» - столовая - уже полностью готов. Полностью корпуса будут готовы к концу ноября, сообщает официальный сайт региона.
02.11.2017 11:30
"Университет приступил к приемке готовых объектов нового общежития. Генподрядчик полностью завершил работы в 14-этажном корпусе, в котором 227 жилых комнат, и уже передал ключи от здания заказчику. В новом общежитии все предусмотрено для комфортного проживания", - говорится в сообщении.
По данным властей, первый этаж предназначен для маломобильных групп: меблированные комнаты на двух и трех человек, в каждой секции - душевая кабина, санузел. Предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, на каждом этаже есть кухня, комнаты для стирки личных вещей. В этом корпусе также есть тренажерный зал. Студенческие бригады приступили к уборке комнат и сборке мебели в корпусе.
Во втором жилом 16-этажном корпусе строители устанавливают душевые кабины и санфаянс, ведут отделочные работы. Еще один блок, столовая, уже полностью готов.
"Завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября", - подчеркивается в пресс-релизе.
02.11.2017 11:31
02.11.2017 11:38
02.11.2017 11:41
02.11.2017 11:43
Студенты приступили к уборке здания: выносят строительный мусор, моют окна и помогают собирать мебель.
Учиться в Алтайский государственный Кристина приехала из Комсомольска-на-Амуре. Говорит, мечтала поступить именно в Барнауле. Желание исполнилось и появилось другое – поселиться в новом общежитии университета.
Кристина Лисица, студентка АлтГУ:
«Обстановка по душе. Тут все есть: и кровати, и шкаф, кухня и комната отдыха есть. Я прямо здесь уже бы и жила. Мне все нравится».
Девушки наводят порядок, юноши выносят мусор и помогают собирать мебель. Ее, кстати, немало. В каждую комнату, а их тут почти двести тридцать, нужна минимум пара кроватей и шкафов. Жить студенты будут вдвоем или втроем. Комнаты – до 25 квадратов.
Сергей Землюков, ректор АлтГУ:
«Я сам жил в общежитии, я знаю, что такое старое общежитие. Я знаю, когда в комнате живут три человека. А у нас есть комнаты, где живут четверо! А это как минимум двухъярусные кровати. Не будет такого перехода резкого из домашнего в общежитие. А общежитие будет – второй дом».
Новое общежитие – целый комплекс зданий. Два корпуса, столовая, магазин, медпункт. Первым сдается вот этот четырнадцатиэтажный жилой блок. Он, кстати, оборудован всем необходимым для учебы, а еще – в каждой комнате небольшой кондиционер и Wi-Fi. В здании ни много ни мало семь прачечных и столько же комнат отдыха.
Андрей Колтков, начальник отдела капитального строительства АлтГУ:
«Он в высочайшей степени готовности. Есть небольшие недоделки, с которыми сейчас строители занимаются. В ближайшие дни работа будет завершена. Мы готовы у них принять».
Вторая жилая высотка будет готова к началу декабря. Заселиться в новое общежитие классического университета студенты смогут почти сразу после Нового года.
02.11.2017 12:44
02.11.2017 12:46
Далее по ссылке: zn.asu.ru/issue.shtml?i_n_seq=1495&a_n=1#1
02.11.2017 12:54
02.11.2017 14:13
02.11.2017 14:28
Более 200 комнат для проживания студентов появились у Алтайского государственного университета в Барнауле, благодаря строительству нового общежития, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона. Работы выполняла компания «Стройсиб».
Первый достроенный корпус имеет 14 этажей. Первый уровень предназначен для маломобильной группы населения: здесь 3 секции по две комнаты на два человека. На всех остальных этажах – по 6 секций: пять секций по три комнаты для проживания двух человек и одна двухкомнатная секция на 2 и 3 человека. Кроме того, в здании есть тренажерный зал, 7 комнат для самостоятельных занятий, 8 комнат отдыха, на каждом этаже есть кухня и комнаты для стирки.
Проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Юрьевич Ильиных уточнил, что в настоящее время заканчиваются работы по благоустройству территории, которые строители планируют полностью завершить к ноябрьским праздникам.
Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября.
В апреле 2017 года Алтайскому государственному университету был присвоен статус опорного вуза. АлтГУ в ближайшие годы планирует увеличить количество студентов (сегодня их 15,5 тыс.). Кроме того, университет намерен построить новый учебный корпус.
02.11.2017 14:48
02.11.2017 16:34
Напомню, что благодаря агу в 11 году наш город посетил президент да еще выступил и по корпусам походил и со студентами пообщался. не губернатор (который лишний раз боится, что о нем вспомнят) а вуз сделал все чтобы прошел молодежный форум под председательством президента. да все правы землюков плохой, агу выскочка, и так далее и тому подобное...а все остальные патриоты и знают как в футбол играть и экономику страны поднять.
Агу так держать !
02.11.2017 17:25
02.11.2017 17:39
Общежитие надо заработать репутацией спецов в реальной экономике!! А не спецов от ВИТАЛИЯ ЗАЧЁТНИКА!! Тьфу!
02.11.2017 18:18
02.11.2017 18:26
02.11.2017 19:17
02.11.2017 19:27
02.11.2017 19:39
02.11.2017 19:58
02.11.2017 20:24