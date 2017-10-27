«Расползание» Барнаула заставило строителей задуматься о возведении первых небоскребов

Барнаульские строители считают, что в перспективе в городе необходимо возводить многоквартирные дома от 40 этажей, поскольку рост площади краевого центра упирается в сложности с транспортной инфраструктурой. Такое мнение высказал исполнительный директор Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», бывший вице-мэр Игорь Перемазов, его слова приводит «Недвижимость Алтай».

По мнению г-на Перемазова, один из важных вопросов, на который должен ответить новый Генплан города, – где будут располагаться районы для реализации будущих строительных проектов. Среди названных – Поток, правый берег Оби, Обской бульвар. Именно на территории последнего барнаульские компании могут начать строительство 40-этажных небоскребов. «В Барнауле при такой плотности застройки, может быть, именно высотное строительство является выходом? Сегодня мы непомерно расширяем территорию города. Все транспортные артерии уже забиты. Генплан должен определить стратегию на 15-20 лет. И это должно обсуждаться именно сейчас, ведь за 10 лет в городе появятся еще 3 млн кв. м жилья», – заявил Игорь Перемазов.

О том, что строительство жилья в Барнауле упирается в «потолок» на правительственном часе в Парламентском центре Алтайского края 25 октября говорил и глава Минстройтранса Иван Гилев. По его словам, последние годы в регионе перевыполнялись планы по строительству жилой недвижимости. В 2017-м году, вероятно, план будет выполнен за счет новостроек в новых районах, несмотря на падение спроса. «Сегодня даже на уровне Минстроя России обсуждается вопрос по переходу с количественных показателей на качественные. У нас почти 4000 квартир на рынке Барнаула и Новоалтайска стоят невостребованными. В росте валового объема ввода жилья уже большого смысла нет», – сказал тогда Иван Гилев.

По мнению г-на Перемазова, городу хватит мощностей для строительства небоскребов, и спрос на квартиры в них будет, но сейчас дело именно за Генпланом. «Ежедневно мы потребляем 200 тысяч кубометров воды, сбрасываем столько же стоков. Сегодня та инженерная инфраструктура, которая есть в краевой столице (водопровод, канализация, электроэнергия) позволяет строить на 20 лет вперед. Возводить небоскребы надо. Это сложные технологи – должны быть соответствующие насосные станции, конструктивные решения, учет всех сейсмологических особенностей. Но к таким технологиям приходить просто необходимо. И это должен решать Генплан», – приводит издание слова спикера.

Отметим, что сейчас звание самого высокого дома принадлежит 25-этажному ЖК «Аврора» на улице Гущина. Высота от земли до подоконника 25-го этажа – 75 м, а до самой верхней части декора – почти 97 м.