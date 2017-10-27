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Главная Лента новостей «Расползание» Барнаула заставило строителей задуматься о возведении первых небоскребов

«Расползание» Барнаула заставило строителей задуматься о возведении первых небоскребов

02.11.2017 15:26

Барнаульские строители считают, что в перспективе в городе необходимо возводить многоквартирные дома от 40 этажей, поскольку рост площади краевого центра упирается в сложности с транспортной инфраструктурой. Такое мнение высказал исполнительный директор Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», бывший вице-мэр Игорь Перемазов, его слова приводит «Недвижимость Алтай».

По мнению г-на Перемазова, один из важных вопросов, на который должен ответить новый Генплан города, – где будут располагаться районы для реализации будущих строительных проектов. Среди названных – Поток, правый берег Оби, Обской бульвар. Именно на территории последнего барнаульские компании могут начать строительство 40-этажных небоскребов. «В Барнауле при такой плотности застройки, может быть, именно высотное строительство является выходом? Сегодня мы непомерно расширяем территорию города. Все транспортные артерии уже забиты. Генплан должен определить стратегию на 15-20 лет. И это должно обсуждаться именно сейчас, ведь за 10 лет в городе появятся еще 3 млн кв. м жилья», – заявил Игорь Перемазов.

О том, что строительство жилья в Барнауле упирается в «потолок» на правительственном часе в Парламентском центре Алтайского края 25 октября говорил и глава Минстройтранса Иван Гилев. По его словам, последние годы в регионе перевыполнялись планы по строительству жилой недвижимости. В 2017-м году, вероятно, план будет выполнен за счет новостроек в новых районах, несмотря на падение спроса. «Сегодня даже на уровне Минстроя России обсуждается вопрос по переходу с количественных показателей на качественные. У нас почти 4000 квартир на рынке Барнаула и Новоалтайска стоят невостребованными. В росте валового объема ввода жилья уже большого смысла нет», – сказал тогда Иван Гилев.

По мнению г-на Перемазова, городу хватит мощностей для строительства небоскребов, и спрос на квартиры в них будет, но сейчас дело именно за Генпланом. «Ежедневно мы потребляем 200 тысяч кубометров воды, сбрасываем столько же стоков. Сегодня та инженерная инфраструктура, которая есть в краевой столице (водопровод, канализация, электроэнергия) позволяет строить на 20 лет вперед. Возводить небоскребы надо. Это сложные технологи – должны быть соответствующие насосные станции, конструктивные решения, учет всех сейсмологических особенностей. Но к таким технологиям приходить просто необходимо. И это должен решать Генплан», – приводит издание слова спикера.

Отметим, что сейчас звание самого высокого дома принадлежит 25-этажному ЖК «Аврора» на улице Гущина. Высота от земли до подоконника 25-го этажа – 75 м, а до самой верхней части декора – почти 97 м.

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Комментарий

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Комментариев 12
ТАК СКОКО, СКОКО !! ГЕНПЛАНОВ РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА ИМЕЕТСЯ !??

02.11.2017 15:33

на кажин год НОВЫЙ ГЕНПЛАН!?? И , канешно, АНТИ БАВАРИНСКИЙ ??
Завсегдатай

02.11.2017 17:24

Совсем головой не думают! Транспортные артерии уже все забиты только по тому, что вы лодыри за четверть века кроме путепровода на Ленточном бору не сделали не одной многоуровневой развязки. Даже там где ещё с СССР заложены были дороги (Попова, Власихинская) не сделано ровным счётом ничего. Так может в это надо деньги вкладывать, а не в бесполезные тур кластеры?
Что же касается "небоскрёбов" в центре, то мы все знаем как это делается. Дом на 500 квартир, а стоянка на 20 автомобилей. Кому нужно такое жильё?
бредит

02.11.2017 17:35

старикан Перемазов. Альцгеймер беспощаден.
гость

02.11.2017 18:28

"У нас почти 4000 квартир на рынке Барнаула и Новоалтайска стоят невостребованными. В росте валового объема ввода жилья уже большого смысла нет», – сказал тогда Иван Гилев."
_____________________________________________________
По мнению г-на Перемазова, городу хватит мощностей для строительства небоскребов, и спрос на квартиры в них будет, но сейчас дело именно за Генпланом.
_____________________________________________________________
Как коррелируются эти высказывания?
Большой вопрос

02.11.2017 18:57

Кому нужны квартиры в городе, из которого сохраняется ежегодный отток жителей в благополучные регионы?
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

02.11.2017 19:03

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...на правительственном часе в Парламентском центре Алтайского края 25 октября говорил и глава Минстройтранса Иван Гилев...
Уважаемый посмотрите судьбу в США
одного из наиболее известных и больших – Детройт в штате Мичиган – верно и уверенно превращается в призрак. Причина тому – неблагоустроенность и полный упадок. Основой этих факторов стало огромное количество преступности на улицах города после переселения сюда черного населения Америки...
откуда Вы будете завозить жильцов - из Азии или Африки и скрещивать их ранее делала Великобритания с Ирландцами.
Вы видимо отрапортовали чтобы получить деньги на РосПил лакомых земельных угодий в т.ч., а там и там не расти.
А что ВЫ планируете делать с пустующими новостройками, кем буде заселять хотя бы в аренду как спрашивает Гость? Или как решать проблему с дорогами, как вопрошает Завсегдатай.
Когда был статус - начальник управления, головы былди умней, как стали правительством - головокружение от успехов появилось у некоторых в правительстве Сашко Карлина. И ведь пока никто не не остановил, в т.ч. и Сашко Карлин. Помните 11 сентября в США - видимо урок не впрок. А у нас нестабильность с электричеством, а значить с водой и т.д.
Россия большая страна как и АК, нужно не расползаться а строить одноэтажные рублёвки не только для правительства от ПЖиВ.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.


Ocet

02.11.2017 19:06

Все эти планы Перемазова не бред, беспощадного Альца, а самое настоящее лоббирование интересов строителей поскольку если здраво подойти к теме строительства в городе практически каждодневно стоящего в пробках это абсурд., Но лёгкие деньги когда ты строишь свечку этажей так 25 на клочке земли без парковки и протягивая сети на несколько км. Это минимум затрат при максимуме квартир.
Очевидец

02.11.2017 19:14

Вообще-то один из главных вопросов в этом случае - источник покрытия затрат производственного сектора. Выкупаться все эти новострои по программе переселения из ветхого жилья бюджет не сподобится! А для большинства населения единственный способ войти в эти невостребованные квадратные метры, которыми кстати козыряет местная власть, - это кредит! Кто-нибудь владеет информацией об общей сумме кредиторской задолженности барнаульцев?! А какова вероятность её погашения при сворачивании реального производства не только в городе, но и в его ближайших окрестностях?! Для кого планируются эти гигантские стройки, если и то, что есть остаётся невостребованным?! Цель чиновников в данном случае - отчётный показатель по вводу квадратных метров жилой площади! Отчитаются,, премии себе выпишут, а дальше хоть травой эти квадратные метры зарастайте! А сколько бабла распиливается через сам процесс бессмысленного проектирования?! Что в этой ситуации, при сворачивании производственных предприятий и при необеспеченном расширении сектора потребления может ожидать Барнаул в не такое уж отдаленное время? То же самое, чего дождался в штатах Детройт! Может этим правителям едросовским, как Страшиле в известной сказке, найти дорогу из жёлтого кирпича и пойти по ней куда-нибудь к кому-нибудь за мозгами?
гость

02.11.2017 19:15

Ocet писал(а):
Но лёгкие деньги когда ты строишь свечку этажей так 25 на клочке земли без парковки и протягивая сети на несколько км. Это минимум затрат при максимуме квартир.

Мало того, построили, продать не могут. Тем временем каждый день насчитываются на эти мертвые квартиры коммуналка. Кто платит? Нам всем добавляют рублики в квитанциях, чтобы содержать это безобразие.
Директор СССР

02.11.2017 19:32

Так я думал он сидит за хищение земельных участков... а он вон че...
Виктор

02.11.2017 20:09

В Англии, по территории равной Алтайскому краю, с населением больше в 25 раз более 50% населения живет в малоэтажном жилье. Нужно стимулировать строительство офисных зданий и фирм на окраинах города, а не строительство многоэтажного жилья. Представляете вертикально стоящую деревню, а в округ 3 га. земли заставленные автомобилями, либо такой же высотный гараж.
Директор СССР

02.11.2017 20:13

Да, кстати. Если на Обском бульваре, а это по сути, один небольшой сквер, воткнуть монстра 40 этаже, а рядом Сбербанк, куда машины-то ставить?