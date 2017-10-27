«Расползание» Барнаула заставило строителей задуматься о возведении первых небоскребов

02.11.2017 15:26
Барнаульские строители считают, что в перспективе в городе необходимо возводить многоквартирные дома от 40 этажей, поскольку рост площади краевого центра упирается в сложности с транспортной инфраструктурой. Такое мнение высказал исполнительный директор Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края», бывший вице-мэр Игорь Перемазов, его слова приводит «Недвижимость Алтай».
По мнению г-на Перемазова, один из важных вопросов, на который должен ответить новый Генплан города, – где будут располагаться районы для реализации будущих строительных проектов. Среди названных – Поток, правый берег Оби, Обской бульвар. Именно на территории последнего барнаульские компании могут начать строительство 40-этажных небоскребов. «В Барнауле при такой плотности застройки, может быть, именно высотное строительство является выходом? Сегодня мы непомерно расширяем территорию города. Все транспортные артерии уже забиты. Генплан должен определить стратегию на 15-20 лет. И это должно обсуждаться именно сейчас, ведь за 10 лет в городе появятся еще 3 млн кв. м жилья», – заявил Игорь Перемазов.
О том, что строительство жилья в Барнауле упирается в «потолок» на правительственном часе в Парламентском центре Алтайского края 25 октября говорил и глава Минстройтранса Иван Гилев. По его словам, последние годы в регионе перевыполнялись планы по строительству жилой недвижимости. В 2017-м году, вероятно, план будет выполнен за счет новостроек в новых районах, несмотря на падение спроса. «Сегодня даже на уровне Минстроя России обсуждается вопрос по переходу с количественных показателей на качественные. У нас почти 4000 квартир на рынке Барнаула и Новоалтайска стоят невостребованными. В росте валового объема ввода жилья уже большого смысла нет», – сказал тогда Иван Гилев.
По мнению г-на Перемазова, городу хватит мощностей для строительства небоскребов, и спрос на квартиры в них будет, но сейчас дело именно за Генпланом. «Ежедневно мы потребляем 200 тысяч кубометров воды, сбрасываем столько же стоков. Сегодня та инженерная инфраструктура, которая есть в краевой столице (водопровод, канализация, электроэнергия) позволяет строить на 20 лет вперед. Возводить небоскребы надо. Это сложные технологи – должны быть соответствующие насосные станции, конструктивные решения, учет всех сейсмологических особенностей. Но к таким технологиям приходить просто необходимо. И это должен решать Генплан», – приводит издание слова спикера.
Отметим, что сейчас звание самого высокого дома принадлежит 25-этажному ЖК «Аврора» на улице Гущина. Высота от земли до подоконника 25-го этажа – 75 м, а до самой верхней части декора – почти 97 м.
02.11.2017 15:33
02.11.2017 17:24
Что же касается "небоскрёбов" в центре, то мы все знаем как это делается. Дом на 500 квартир, а стоянка на 20 автомобилей. Кому нужно такое жильё?
02.11.2017 17:35
02.11.2017 18:28
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По мнению г-на Перемазова, городу хватит мощностей для строительства небоскребов, и спрос на квартиры в них будет, но сейчас дело именно за Генпланом.
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Как коррелируются эти высказывания?
02.11.2017 18:57
02.11.2017 19:03
...на правительственном часе в Парламентском центре Алтайского края 25 октября говорил и глава Минстройтранса Иван Гилев...
Уважаемый посмотрите судьбу в США
одного из наиболее известных и больших – Детройт в штате Мичиган – верно и уверенно превращается в призрак. Причина тому – неблагоустроенность и полный упадок. Основой этих факторов стало огромное количество преступности на улицах города после переселения сюда черного населения Америки...
откуда Вы будете завозить жильцов - из Азии или Африки и скрещивать их ранее делала Великобритания с Ирландцами.
Вы видимо отрапортовали чтобы получить деньги на РосПил лакомых земельных угодий в т.ч., а там и там не расти.
А что ВЫ планируете делать с пустующими новостройками, кем буде заселять хотя бы в аренду как спрашивает Гость? Или как решать проблему с дорогами, как вопрошает Завсегдатай.
Когда был статус - начальник управления, головы былди умней, как стали правительством - головокружение от успехов появилось у некоторых в правительстве Сашко Карлина. И ведь пока никто не не остановил, в т.ч. и Сашко Карлин. Помните 11 сентября в США - видимо урок не впрок. А у нас нестабильность с электричеством, а значить с водой и т.д.
Россия большая страна как и АК, нужно не расползаться а строить одноэтажные рублёвки не только для правительства от ПЖиВ.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
02.11.2017 19:06
02.11.2017 19:14
02.11.2017 19:15
Мало того, построили, продать не могут. Тем временем каждый день насчитываются на эти мертвые квартиры коммуналка. Кто платит? Нам всем добавляют рублики в квитанциях, чтобы содержать это безобразие.
02.11.2017 19:32
02.11.2017 20:09
02.11.2017 20:13