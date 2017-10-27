На Алтае отца-одиночку с четырьмя детьми могут выселить на улицу из-за долгов по ипотеке

Александр Баранов с детьми

Житель села Шипуново Александр Баранов, который в одиночку воспитывает четверых маленьких детей, может лишиться жилья. Из-за тяжелой болезни мужчина некоторое время не мог выплачивать ипотеку, а банк входить в непростое положение заемщика не стал. Теперь единственный дом многодетной семьи готовятся выставить на торги, сообщают «Наши новости».

По словам сельчанина, ветхий двухквартирный деревянный дом в Шипуново многодетная семья приобрела наспех три года назад, воспользовавшись кредитом на ипотеку. Жилье банк оценил в 500 тысяч рублей. В течение трех лет мужчина исправно вносил платежи, и успел выплатить вкупе с материнским капиталом 660 тысяч рублей. Однако в 2015 году глава семейства заболел и попал в противотуберкулезный диспансер. Почти год там же лечились его сын и дочь. Как предполагает сам Александр Баранов, родных заразила его жена, которая оставила его с детьми, как только начались трудности.

После выписки из больницы многодетного отца попросили уволиться - платить за ипотеку ему стало нечем. Между тем в банке не стали входить в трудное материальное положение мужчины и потребовали вернуть долг. А буквально несколько дней назад к семье пришли судебные приставы с намерением арестовать дом в пользу кредитной организации. Оказалось, что публичные торги на продажу дома и земли уже одобрены судом. Вариант отсрочки платежей банком даже не рассматривается.

Как пояснили журналистам московские представители банка, они действуют в соответствии с условиями договора. «Он с ними ознакомился непосредственно, что бывает за просрочку, что бывает за неустойку, он был осведомлен об этом. Он был согласен, подпись свою поставил, подписал данный договор. Банк действует в рамках данного договора», - заявили сотрудники кредитного учреждения по телефону.

На данный момент сельчанин устроился на работу, но у него осталась надежда лишь на помощь юриста. Мужчина верит, что в законе все-таки найдется лазейка, чтобы защитить его и детей от выселения и потери дома.