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Главная Лента новостей На Алтае отца-одиночку с четырьмя детьми могут выселить на улицу из-за долгов по ипотеке

На Алтае отца-одиночку с четырьмя детьми могут выселить на улицу из-за долгов по ипотеке

03.11.2017 10:27

Александр Баранов с детьми
Александр Баранов с детьми

Житель села Шипуново Александр Баранов, который в одиночку воспитывает четверых маленьких детей, может лишиться жилья. Из-за тяжелой болезни мужчина некоторое время не мог выплачивать ипотеку, а банк входить в непростое положение заемщика не стал. Теперь единственный дом многодетной семьи готовятся выставить на торги, сообщают «Наши новости».

По словам сельчанина, ветхий двухквартирный деревянный дом в Шипуново многодетная семья приобрела наспех три года назад, воспользовавшись кредитом на ипотеку. Жилье банк оценил в 500 тысяч рублей. В течение трех лет мужчина исправно вносил платежи, и успел выплатить вкупе с материнским капиталом 660 тысяч рублей. Однако в 2015 году глава семейства заболел и попал в противотуберкулезный диспансер. Почти год там же лечились его сын и дочь. Как предполагает сам Александр Баранов, родных заразила его жена, которая оставила его с детьми, как только начались трудности.

После выписки из больницы многодетного отца попросили уволиться - платить за ипотеку ему стало нечем. Между тем в банке не стали входить в трудное материальное положение мужчины и потребовали вернуть долг. А буквально несколько дней назад к семье пришли судебные приставы с намерением арестовать дом в пользу кредитной организации. Оказалось, что публичные торги на продажу дома и земли уже одобрены судом. Вариант отсрочки платежей банком даже не рассматривается.

Как пояснили журналистам московские представители банка, они действуют в соответствии с условиями договора. «Он с ними ознакомился непосредственно, что бывает за просрочку, что бывает за неустойку, он был осведомлен об этом. Он был согласен, подпись свою поставил, подписал данный договор. Банк действует в рамках данного договора», - заявили сотрудники кредитного учреждения по телефону.

На данный момент сельчанин устроился на работу, но у него осталась надежда лишь на помощь юриста. Мужчина верит, что в законе все-таки найдется лазейка, чтобы защитить его и детей от выселения и потери дома.

Фото: PrintScreen сюжета «Наших новостей»

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Комментарий

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Комментариев 23
Сочувствие... искреннее

03.11.2017 10:38

Наверно, Саша и детки его неверующие... а то бы на саммит к Гундяеву поехал, там Бох бы ему всё и простил... Карлин Саша вот съедил - и работает, грехи ему отпущены.
Трезвый взгляд

03.11.2017 10:46

Конечно, жаль мужика. Но его пример, что не надо брать никаких кредитов. Не знаешь, что завтра с тобой будет, а деньги отдавать надо. Поэтому никогда не живите в долг. Нет квартиры - снимайте в аренду квартиру (комнату, угол), живите с родителями. Но только ни в коем случае не влезайте в ипотеку. Иначе можете оказаться в такой же ситуации, как этот мужик.
Не договариваешь по трезвянке

03.11.2017 10:56

Трезвый взгляд писал(а):
ни в коем случае


Вся "сирость" российская в маргинальном хамуте-кабале: кредитах ипотеке. Ими управлять легче, они и голосовать не ходят от безисходности. 10% придут проголосуют и дело сделано.Всё управляемо. Денег нет, но вы терпите.

У власть имущих -200 сот главных российских богачей совокупное состояние оценивается 460 миллиардов долларов. ЭТО В 2 с лишним раза больше чем доходная часть российского бюджета, в котором живёт почти 150 млн человек.
ФигВам

03.11.2017 11:02

Трезвый взгляд писал(а):
Поэтому никогда не живите в долг.

Ваша правда весьма абстракта - мужик поди и сам понимал, что долг по ипотеке не самое лучшее в жизни.
Но а где ему жить-то в буквальном смысле было? Детей-то надо где-то приютить. Вот, видимо, и вляпался в ипотеку. А Вы лучше посмотрите трезво на поведение банка. Вот сволочи безжалостные - это, мне кажется, факт.
23 миллиона россиян, 30 лет несёт к цивилизации, они

03.11.2017 11:04

живут за чертой бедности, а 29% из них не могут платить за квартиру и задолжали коммунальщикам 1,34 триллиона рублей. 10% гражданам вообще не хватает денег даже на еду! Согласно официальной статиске, тарифы на услуги ЖКХ с 2000 года в среднем по России выросли в 13-14 раз. Еще в 6 лет назад пред правительства наш Д Медведев объявил, что шестая часть денежных средств в системе ЖКХ разворовывается А с каждым годом аппетиты растут.
Хотя как сказать

03.11.2017 11:21

живу в приватизированной квартире , а когда приходит платежка за коммуналку поневоле приходит мысль и сравнение - уж не плачу ли кредит по ипотеке . Или все же квартира в собственности , а платежка - оброк чтоб кормить все коммунальные службы с их косяками и огрехами . Да и жилье ветшает год от года , а квартплата растет как на дрожжах . Очевидное и есть невероятное
гость

03.11.2017 11:31

Как так? Человек выплатил банку на 25% больше, чем стоит дом и всё равно должен?
Это что, новая банковская схема отъема и воровства материнского капитала?
гость

03.11.2017 11:34

потому что ипотека на 500 тыс рублей а %% по ней за 20 лет на 2 миллиона рублей, вот и нажраться не могут никак!
1

03.11.2017 11:34

чего-то вопрос никто не поднял про страховку. Почему в страховую не обратились, ведь налицо страховой случай- заболевание приобретенное и произошло заражение спустя энное количество лет после подписания договора об ипотеке. Когда суды будут обращать внимание на потребителей финуслуг и будут добросовестно вникать в суть проблемы. Правосудие заявляет на отсутствие в России прецедентного права, а сами "печатают" одни и те же тексты решений. Где соцзащита? Ведь в семье больные дети турберкулезом. Где реальная помощь, за что чиновники получают свою зарплату? Почему не подключился Роспотребнадзор? Вот одни почему на это все беззаконие.
гость

03.11.2017 11:39

А почему не запросили комментарий к новости у ЦБ по СФО ? Ведь они там получают за это немалую зарплату по 500 тыс оклады , и страховая и сбербанк в их власти наказать и приструнить!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

03.11.2017 11:40

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Жилье банк оценил в 500 тысяч рублей. В течение трех лет мужчина исправно вносил платежи, и успел выплатить вкупе с материнским капиталом 660 тысяч рублей. ...
если жильё стоит 500т ру, а выплатил 660т.р. где логика?
А где упал намоченный Боря Ларин с двумя дипломами о высшем образовании , что нужно личное заявление от семьи Барановых или публикаций в официальной СМИ достаточно, чтоб подключить прокуратуру протирающую штаны вместе с ним? А что скажет Сашко Карлин после встречи с богом в МСК?
https://www.bankfax.ru/news/107575/ Алтайский омбудсмен отказался от «услуг» прокуратуры в защите прав инвалидов 01.11.2017 12:32
их болезнь приравнивается к инвалидам с детства.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
гость

03.11.2017 11:41

Хотя как сказать писал(а):
платежка - оброк чтоб кормить все коммунальные службы с их косяками и огрехами . Да и жилье ветшает год от года , а квартплата растет как на дрожжах . Очевидное и есть невероятное

Живем в доме 1965 года постройки. Столько же не менялись окна в подъездах, которые теперь надо ставить жильцам за свои деньги. Куда идут средства, которые мы платим за капремонт уже несколько лет? Причем в Алтайском крае такая позиция появилась в квитанциях значительно раньше, нежели у жителей Москвы. Кстати, как рассказывали друзья, там живущие, в московских квартирах 60-70-80 годов муниципалитет давно заменил старые окна на стеклопакеты. Уж не говоря о подъездных.
Из подтопленного Рубцовска

03.11.2017 11:56

человек в силу сложившихся обстоятельств попал в трудную ситуацию. Можно только посочуствовать и оказать финансовую помощь. дети страдают в первую очередь видя этот "законный банковский произвол". Конечно все в рамках законодательства но понятие "человечность" начинает исчезать. Напишите хоть какой банк, как называется?
Гость. Просто гость.

03.11.2017 12:05

Аж зло берет в таких случаях. Во-первых, маткапитал направляется на определенные цели, вот и пошли эти деньги на ипотеку не от хорошей жизни, других вариантов для этой семьи просто НЕТ. Поэтому рассуждения о том, что не надо влезать в кредит, мягко говоря, не уместны. Во-вторых, банк вынуждает заключать договор страхования (и не за копейки), где прописаны страховые случаи. Почему этот момент не был рассмотрен? А в итоге, при возникновении таких вот обстоятельств человек остается один на один с этой системой и рискует оказаться на улице с детьми на руках. Договориться с банком об отсрочке платежей - это из области фантастики, не для того работают банки, чтобы людям было удобно и хорошо. Как вариант, надо обращаться в суд, чтобы уже в судебном порядке была установлена отсрочка или рассрочка уплаты долга. Закон это разрешает, но кто бы просвещал людей в таких вопросах.
утонувшему

03.11.2017 12:08

какой такой "законный банковский беспредел"? это что за словосочетание законный и беспредел? Вы думаете, что если миром вскладчину (я на против) помочь этому ОБМАНУТОМУ - именно так и не как иначе, то Вы ему поможете? Как бы не так! Наши деньги, если соберем, пойдут в карман банку, а не детям. Здесь бездействие определенных и наделенных полномочиями гос. лиц : Роспотребнадзор- он по своей воли мог включиться в судебный процесс, Соц.защита, прокуратура, уполномоченный по правам человека и т.д. Дальше перечислять не буду. Страховая, где она? При ипотеке обязательно договор страхования подписывается, при этом выгодополучатель - банк. А ему это надо? Проще выгнать и отобрать жилье. У них это отработано. Сколько копий сломали с этими навязанными страховками. Вот, пожалуйста, страховой случай.
УФУ

03.11.2017 13:51

Подскажите, а что за банк такой и кто конкретно принимал решение. Можем привести в исполнение решение РВС о ликвидации таких "банкиров".
Хотели капитализм - получите!

03.11.2017 13:55

"После выписки из больницы многодетного отца попросили уволиться"
Тут бы еще этого работодателя-капиталиста как следует тряхнуть "по самое не хочу"! На каком таком основании человека "попросили уволиться"?
Трезвый взгляд

03.11.2017 16:15

Честно говоря, меня удивляет ваша наивность. Взять кредит и ипотеку - это почти тоже самое, что пойти в казино и рискнуть собственными деньгами. Может выиграешь, а может - останешься без штанов. Прежде чем влезать в рисковое предприятие, надо понимать, что это РИСК. Если вы считаете, что риск оправдан - рискуйте, но потом не жалуйтесь и не просите ни у кого помощи. Я стараюсь в этой жизни не рисковать, идти к своей цели маленькими шажочками. ВЫ хотите все и сразу, а я предлагаю потуже зятянуть поясок и полагаться на собственные силы.
Трезвый взгляд

03.11.2017 16:24

Вот вы тут призываете организовать помощь этой семье? А что разве только этот мужик в трудном положении? Сегодня большинство в аховом положении, многие годами живут с родителями, или снимают углы по чужим квартирам, оттягивают время для создания семьи и рождения детей. Потому что они понимают, что их финансовое положение в данный момент не устойчиво. Что надо вначале подкопить деньжат, состояться в профессии. А уже потом можно создавать семью и рожать детей. Эти люди думали, не рисковали, поэтому им не надо помогать? А мужик не думал, вначале рожал, брал кредит, а потом оказался у разбитого корыта. По вашей логике ему надо помочь? А я так не считаю.
Мне тоже нынешняя капиталистическая система не нравится, поэтому на всех выборах голосую за возвращение социализма. А поскольку мы уже живем при капитализме (при том при самом дичайшем), то надо самим соображать, не совать добровольно голову в долговую петлю.
трезвому

03.11.2017 16:55

ну как напишет, так не знаешь куда деваться от "Трезвых" советов. Мужик заключал договор ипотеки, когда:
а) был здоров
б) имел работу
в) была жена, значит и был еще какой-то доход в общий семейный бюджет.
Случилось несчастье:
а) заболел
б) потерял работу из-за болезни
в) бросила жена - кстати, на нее алименты подали?
Трезвый, тебя не принуждают сбрасываться, остынь, не лезь со своими советами. Ты забыл, как мужик шел себе по Социалистическому и ему штукатурка на голову упала, В итоге- мужик потерял и здоровье, и работу. А виновных до сих пор нет. Дай совет, как найти этих виновных.
я знаю

03.11.2017 17:21

трезвому писал(а):
куда деваться от "Трезвых" советов

надо просто выпить.
как не банально это звучит.
тем паче праздники на носу и на любой вкус.
Куратор

03.11.2017 18:04

трезвому писал(а):
А виновных до сих пор нет. Дай совет, как найти этих виновных.


А решение-то, если разобраться, элементарное!
1. Отмена материнского капитала как такового. Богатым это копейки, бедным от него толку - чуть.
2. Предоставление ГОСУДАРСТВЕННОГО жилья с соблюдением всех нормативов в пользование нуждающимся ( в первую очередь, ессна, наиболее нуждающимся ).

В случае, какой есть, мужик остался без денег, без квартиры и с кучей долгов... и с маленькими детьми на иждивении.
В предложенном варианте он не получил бы ничего... кроме возможности преспокойно жить дальше,растить и воспитывать детей.
И государство ничего бы не потеряло бы.

Трезвый взгляд

03.11.2017 18:44

Для того голова и дана, чтобы думать. А не для того, чтобы только шапку носить. Сегодня у тебя работа есть, есть здоровье. А завтра - может произойти все, что угодно. Поэтому думающий человек никогда не влезет в долг. Думающий человек от каждой получки (пенсии) откладывает в заначку хоть понемножку денег. Поэтому у него всегда есть запасец денег в случае непредвиденных обстоятельств. Чтобы не влезать в долги, а полагаться только на собственные силы. "Накопил - купил", - вот мой принцип.