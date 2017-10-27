На Алтае отца-одиночку с четырьмя детьми могут выселить на улицу из-за долгов по ипотеке

03.11.2017 10:27
Житель села Шипуново Александр Баранов, который в одиночку воспитывает четверых маленьких детей, может лишиться жилья. Из-за тяжелой болезни мужчина некоторое время не мог выплачивать ипотеку, а банк входить в непростое положение заемщика не стал. Теперь единственный дом многодетной семьи готовятся выставить на торги, сообщают «Наши новости».
По словам сельчанина, ветхий двухквартирный деревянный дом в Шипуново многодетная семья приобрела наспех три года назад, воспользовавшись кредитом на ипотеку. Жилье банк оценил в 500 тысяч рублей. В течение трех лет мужчина исправно вносил платежи, и успел выплатить вкупе с материнским капиталом 660 тысяч рублей. Однако в 2015 году глава семейства заболел и попал в противотуберкулезный диспансер. Почти год там же лечились его сын и дочь. Как предполагает сам Александр Баранов, родных заразила его жена, которая оставила его с детьми, как только начались трудности.
После выписки из больницы многодетного отца попросили уволиться - платить за ипотеку ему стало нечем. Между тем в банке не стали входить в трудное материальное положение мужчины и потребовали вернуть долг. А буквально несколько дней назад к семье пришли судебные приставы с намерением арестовать дом в пользу кредитной организации. Оказалось, что публичные торги на продажу дома и земли уже одобрены судом. Вариант отсрочки платежей банком даже не рассматривается.
Как пояснили журналистам московские представители банка, они действуют в соответствии с условиями договора. «Он с ними ознакомился непосредственно, что бывает за просрочку, что бывает за неустойку, он был осведомлен об этом. Он был согласен, подпись свою поставил, подписал данный договор. Банк действует в рамках данного договора», - заявили сотрудники кредитного учреждения по телефону.
На данный момент сельчанин устроился на работу, но у него осталась надежда лишь на помощь юриста. Мужчина верит, что в законе все-таки найдется лазейка, чтобы защитить его и детей от выселения и потери дома.
Фото: PrintScreen сюжета «Наших новостей»
03.11.2017 10:38
03.11.2017 10:46
03.11.2017 10:56
Вся "сирость" российская в маргинальном хамуте-кабале: кредитах ипотеке. Ими управлять легче, они и голосовать не ходят от безисходности. 10% придут проголосуют и дело сделано.Всё управляемо. Денег нет, но вы терпите.
У власть имущих -200 сот главных российских богачей совокупное состояние оценивается 460 миллиардов долларов. ЭТО В 2 с лишним раза больше чем доходная часть российского бюджета, в котором живёт почти 150 млн человек.
03.11.2017 11:02
Ваша правда весьма абстракта - мужик поди и сам понимал, что долг по ипотеке не самое лучшее в жизни.
Но а где ему жить-то в буквальном смысле было? Детей-то надо где-то приютить. Вот, видимо, и вляпался в ипотеку. А Вы лучше посмотрите трезво на поведение банка. Вот сволочи безжалостные - это, мне кажется, факт.
03.11.2017 11:04
03.11.2017 11:21
03.11.2017 11:31
Это что, новая банковская схема отъема и воровства материнского капитала?
03.11.2017 11:34
03.11.2017 11:34
03.11.2017 11:39
03.11.2017 11:40
...Жилье банк оценил в 500 тысяч рублей. В течение трех лет мужчина исправно вносил платежи, и успел выплатить вкупе с материнским капиталом 660 тысяч рублей. ...
если жильё стоит 500т ру, а выплатил 660т.р. где логика?
А где упал намоченный Боря Ларин с двумя дипломами о высшем образовании , что нужно личное заявление от семьи Барановых или публикаций в официальной СМИ достаточно, чтоб подключить прокуратуру протирающую штаны вместе с ним? А что скажет Сашко Карлин после встречи с богом в МСК?
https://www.bankfax.ru/news/107575/ Алтайский омбудсмен отказался от «услуг» прокуратуры в защите прав инвалидов 01.11.2017 12:32
их болезнь приравнивается к инвалидам с детства.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
03.11.2017 11:41
Живем в доме 1965 года постройки. Столько же не менялись окна в подъездах, которые теперь надо ставить жильцам за свои деньги. Куда идут средства, которые мы платим за капремонт уже несколько лет? Причем в Алтайском крае такая позиция появилась в квитанциях значительно раньше, нежели у жителей Москвы. Кстати, как рассказывали друзья, там живущие, в московских квартирах 60-70-80 годов муниципалитет давно заменил старые окна на стеклопакеты. Уж не говоря о подъездных.
03.11.2017 11:56
03.11.2017 12:05
03.11.2017 12:08
03.11.2017 13:51
03.11.2017 13:55
Тут бы еще этого работодателя-капиталиста как следует тряхнуть "по самое не хочу"! На каком таком основании человека "попросили уволиться"?
03.11.2017 16:15
03.11.2017 16:24
Мне тоже нынешняя капиталистическая система не нравится, поэтому на всех выборах голосую за возвращение социализма. А поскольку мы уже живем при капитализме (при том при самом дичайшем), то надо самим соображать, не совать добровольно голову в долговую петлю.
03.11.2017 16:55
а) был здоров
б) имел работу
в) была жена, значит и был еще какой-то доход в общий семейный бюджет.
Случилось несчастье:
а) заболел
б) потерял работу из-за болезни
в) бросила жена - кстати, на нее алименты подали?
Трезвый, тебя не принуждают сбрасываться, остынь, не лезь со своими советами. Ты забыл, как мужик шел себе по Социалистическому и ему штукатурка на голову упала, В итоге- мужик потерял и здоровье, и работу. А виновных до сих пор нет. Дай совет, как найти этих виновных.
03.11.2017 17:21
надо просто выпить.
как не банально это звучит.
тем паче праздники на носу и на любой вкус.
03.11.2017 18:04
А решение-то, если разобраться, элементарное!
1. Отмена материнского капитала как такового. Богатым это копейки, бедным от него толку - чуть.
2. Предоставление ГОСУДАРСТВЕННОГО жилья с соблюдением всех нормативов в пользование нуждающимся ( в первую очередь, ессна, наиболее нуждающимся ).
В случае, какой есть, мужик остался без денег, без квартиры и с кучей долгов... и с маленькими детьми на иждивении.
В предложенном варианте он не получил бы ничего... кроме возможности преспокойно жить дальше,растить и воспитывать детей.
И государство ничего бы не потеряло бы.
03.11.2017 18:44