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Главная Лента новостей Сергей Дугин и барнаульские архитекторы обсудили реновацию на «вылазке» в парк «Изумрудный»

Сергей Дугин и барнаульские архитекторы обсудили реновацию на «вылазке» в парк «Изумрудный»

03.11.2017 10:52

Три «путника» в парке «Изумрудном»
Три «путника» в парке «Изумрудном»

На площадке парка «Изумрудного» в Барнауле, вокруг которого в последние недели кипят нешуточные страсти из-за программы его реновации, прошел выездной совет с участием главы администрации Барнаула Сергея Дугина и архитекторов Александра Деринга, Петра Анисифорова и Сергея Боженко. Стороны обсудили концепцию обновления парка и архитекторы в целом остались довольны представленным им проектом. Такие встречи с обсуждением судеб знаковых мест Барнаула планируется сделать регулярными, написал на своей странице «ВКонтакте» Александр Деринг.

По словам архитектора, Сергей Дугин прогулялся с ним и его коллегами по парку, показав участки с вырубленными деревьями. В конце моциона архитекторам представили концепцию развития «Изумрудного» от АКБ «Инновация». На сайте администрации города уже приводится комментарий директора компании-разработчика Евгения Копылкова. «Планируем продлить аллею, организовать место для проведения праздничных мероприятий, с установкой новогодней елки. Считаем необходимым создание детского городка, спортивной площадки, площадки для занятий экстремальными видами спорта, для катания на роликах. Будет аллея для спокойного отдыха с фонтаном, красивым уголком для фотографирования. Нужна сценическая площадка для организации концертов, в том числе барнаульских музыкантов. Пруд будет сохранен. Для удобства горожан будет организована парковка для автомобилей, кафе. В качестве покрытия аллей выбрали плитку. С цветовой гаммой определяемся. Никакого жилищного строительства в парке не планируется», — рассказал г-н Копылков.

Сити-менеджер попросил архитекторов дать комментарий об увиденном и услышанном. «На мой взгляд, в проекте есть здравые идеи и мысли. Во многом я бы с этим согласился. Но со своей стороны я выразил обеспокоенность общественности по поводу возможного жилого строительства на территории парка и отражении в этой концепции исторической части. До 1930-х годов на территории парка располагалось кладбище с кладбищенской Крестовоздвиженской церковью. С 1950-х годов до нынешнего времени там размещается Планетарий. Конечно, эта часть истории должна быть отражена в виде мемориального знака и на информационном стенде», — пересказал свой комментарий г-н Деринг, добавив, что Сергей Дугин с ним согласился.

Схожее мнение выразил председатель алтайского отделения Союза архитекторов Петр Анисифоров. «Парк нужно насыщать новыми функциями для всех возрастных групп. Убедился, что все необходимое запланировано. Сейчас очень хорошие малые архитектурные формы. Главное, чтобы они не были травмоопасными. Городская среда продолжает свое развитие. Много красивых уголков появляется», — считает архитектор.

Вероятно, стороны остались довольны друг другом. По крайней мере, Сергей Дугин заявил, что впредь такие прогулки будут проводить перед началом реализации каждого крупного городского проекта. «Посмотрим, увидим… Да, напоследок мэр сказал, что на Спичке не будет никакого гипермаркета и в ближайшее время такой совет будет проведен на территории Спички. Если это будет суббота, то мы совместим этот совет с очередным субботником!» — заявил Александр Деринг.

Подтверждающий эти заявления комментарий дал и сам Сергей Дугин. «Все важные решения в Барнауле принимаются после совета с общественностью, нам интересно мнение ведущих архитекторов, членов Общественной палаты. <...> В «Изумрудном» проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства. Все вместе мы должны решить, как сделать парк максимально привлекательным», — приводятся его слова на сайте горадминистрации.

Напомним, что губернатор Александр Карлин в начале октября раскритиковал подход, с которым город освещал тему реновации зеленых насаждений. Глава региона заявил, что информационная политика властей вызывает вопросы даже у него. Особо он обратил внимание как раз на ситуацию в парке «Изумрудный». Жители города обеспокоены масштабной вырубкой деревьев, которая ведется с недавних пор в старейшем парке города — причем власти города не дают подробной информации о планах нового арендатора, из-за чего многие горожане считают, что парк «продали» и отдали под «точечную» жилую застройку. «Парк производит удручающее впечатление. Деревья катастрофически больные, парк нуждается в новации. Никакой жилой застройки, объектов капитального строительства там не планируется и производиться не будет. Это недопустимо. В результате этих работ мы увидим парк обновленным и современным», — подчеркнул Александр Карлин.

Фото: Ольга Лонская


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Комментарий

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Комментариев 6
гость

03.11.2017 11:24

Это удивительно, но сразу ощущается действие даже такого небольшого оазиса в городе. Заходишь в парк - легче дышится! Необходимо максимально сохранять и приумножать зеленые насаждения. Всяких «лысых» площадок в Барнауле полно.
Напомнило анекдот

03.11.2017 11:25

Василий Иванович Петьке - вот закончится гражданская и построим в этом месте консерваторию ....да уж Василий Иванович , а через дорогу обсерваторию , чтоб было куда бегать после вашей консерватории
Гость

03.11.2017 12:25

"Все важные решения в Барнауле принимаются после совета с общественностью?" Это даже не смешно. Не путайте, г-н Дугин, общественность с вашим Общественным советом! Это две очень больших разницы
Переживающий

03.11.2017 12:49

"Планируем продлить аллею…" - из текста

19.10.2017 в статье БФ "Власти Барнаула "успокоили" депутата АКЗС…" было написано, что "планируется, что большое внимание арендаторы уделят расширению центральной аллеи и продлению ее вглубь парка, ради чего и вырубали деревья...."

И сегодня, после того, как жители были возмущены вырубкой живых и здоровых деревьев в парке, нам опять говорят, что "Планируем продлить аллею…" , т. е. планируем и дальше вырубить деревья для продления аллеи…

Это что, Дугин, таким образом выразил свое отношение к жителям, типа вы там возмущайтесь, а мы планируем, планируем … как вырубали, так и будем вырубать дальше деревья в парке "Изумрудный"….

Но самое странное в этой ситуации то, что никакой "реновации" парка "Изумрудный" в Генплане Барнаула , утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 № 245, и не было…
село

03.11.2017 13:28

А какая радость в лицах! Наверное и правда там красиво.
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ с дедом КУКИША... СОГОМОНА ??

03.11.2017 16:17

реновация не законна.