«Джаст ду ит»: «Веселый молочник» на свои деньги построил переправу через ручей в Алтайском крае

Проживающий в Алтайском крае американский фермер Джастас Уолкер, известный в Интернете как «Веселый молочник», построил на своем участке в Солонешенском районе мост через широкий ручей. Он профинансировал работы из собственного кармана, так называемого «резервного фонда», рассказал сам г-н Уолкер в видео, опубликованном на его канале на YouTube.

По словам фермера, новое сооружение сменило старый мост, который простоял на ручье около 30 лет, однако в итоге оказался смыт паводком. Мост Джастаса Уолкера построен с привлечением местного алтайского специалиста-строителя Бориса по проверенной «деревенской» технологии. По берегам ручья установлены два бревенчатых сруба, похожих на заготовки для бани, они засыпаны камнями. Сверху уложен многослойный настил из бревен и досок, причем сорта дерева использовались разные: в местах, где необходимы упругие соединения уложена сосна.

Сооружение рассчитано на проезд автомобилей, с обеих сторон устроены земляные насыпи для подъезда. Возле одного из срубов-опор выставлена старая бетонная плита, которая должна защитить конструкцию от весеннего ледохода. По расчетам Джастаса Уолкера, мост должен прослужить не меньше, чем стоявший на этом месте ранее, и идеале — от 30 до 50 лет. О своих расходах на возведение конструкции г-н Уолкер не рассказал, однако пообещал, что сделает документальный отчет и разбор сметы позднее. «Может быть, потом сделаю документальный отчет, сколько это все стоило, — просто для интересующихся. Приблизительно так, когда ты осваиваешь землю, встречаются такие допрасходы, на которые ты изначально не рассчитывал. Такие, как строительство моста. Но для этого есть резервный фонд, как раз для таких случаев», — пояснил фермер.

За несколько суток видеоролик с рассказом Джастаса Уолкера набрал около 75 тысяч просмотров, большинство из пользователей YouTube одобрили решение американца строить мост и отметили, что иностранцы, в отличие от россиян, не надеются на власти, а действуют самостоятельно, сообщает «Сиб.фм». «Слава богу, хоть иностранцы нам мосты поставят, а то сами-то не можем...» — констатирует в комментариях к видео администратор YouTube-канала «Надейкины истории». «Пример для подражания. Никаких администраций ему не надо! Предлагаю название моста: «Джаст ду ит!» (Just Do It)», — написал другой пользователь.﻿

Напомним, фермер Джастас Уолкер в конце августа 2014 года стал знаменитостью после интервью о продуктовых санкциях для канала «Россия-1». В начале октября он переехал в Алтайский край из Красноярского края. На инвестиционные средства он намерен организовать новое фермерское хозяйство в Солонешенском районе и выпускать продукты под маркой «Веселый Джастас».