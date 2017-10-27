Четыре человека погибли в массовой аварии на скользкой рубцовской трассе

Гололед на рубцовской трассе

8 ноября рано утром на трассе Рубцовск - Барнаул из-за сильного гололеда произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, еще несколько пассажиров - получили серьезные повреждения, рассказали участники дорожного движения в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждают свидетели аварии, два развороченных «седана» и автобус обнаружили перед Алейском на мосту через железнодорожные пути. Марки машин автомобилисты определить не смогли. На месте уже работали сотрудники полиции и «скорой помощи». Очевидцы заявили, что из разбитых машин извлекли четыре трупа. Пассажиры автобуса отделались ушибами. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока устанавливаются.

Между тем участники движения уже сделали вывод, что причиной аварии стали погодные условия. После дождя со снегом на трассе образовался сильнейший гололед, из-за чего на дорогах резко повысилась аварийность. Жители Алтайского края предупреждают, что подобная ситуация сложилась не только на трассе в сторону Рубцовска, но и на других направлениях: Алейск, Славгород, Калманка, Бийск.