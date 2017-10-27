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Главная Лента новостей Заваленный отходами барнаульский полигон могут расширить за счет манипуляций с ЛЭП

Заваленный отходами барнаульский полигон могут расширить за счет манипуляций с ЛЭП

09.11.2017 11:27

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин вновь поднял волнующий общественность вопрос о выборе места для нового городского полигона ТБО. По его словам, от данного решения напрямую зависит принятие Генерального плана города, которое и без того сильно затянулось. Об этом он заявил 8 ноября в ходе посещения АО «ЭКО-Комплекс».

Как уточнили в пресс-центре города, главной целью визита градоначальника стало изучение перспективы работы полигона твердых бытовых отходов. «Проблема утилизации ТБО характерна для всех больших городов. Объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Хотим мы этого или нет, необходимо определить место для размещения в перспективе нового полигона ТБО. Без этого не принять новый Генеральный план города. Решение будем принимать после совета с общественностью», - заявил сити-менеджер.

В свою очередь генеральный директор АО «ЭКО-Комплекс» Виктор Карл попытался донести до начинающего вникать в тему утилизации отходов Сергея Дугина различные возможности продления срока работы действующего полигона. Сначала он в очередной раз предложил использовать метод раздельного сбора мусора: «В городе уже есть опыт отдельного сбора пластиковой тары, востребованной предпринимателями для вторичной переработки». После этого менеджер доложил, что предприятие изучило опыт работы мусоросортировочного комплекса в Новокузнецке, где из бытовых отходов извлекаются полезные фракции, применяется технология брикетирования, что позволяет более экономно использовать площади полигона. На это градоначальник поспешил ответить, что чиновники активно заняты поиском земельного участка, а также потенциального инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса. Необходимый объем вложений в данное предприятие – более 400 млн рублей, но планы еще не реализованы.

Тогда Виктор Карл заявил, что они нашли еще один способ продлить срок службы действующего полигона за счет приобретения компакторов для уплотнения отходов. Кроме того, он считает, что поднять уровень складирования ТБО позволит вынос ЛЭП за пределы полигона. Сити-менеджер заинтересовался данной идеей и поручил произвести предварительные расчеты работ, связанных с перемещением ЛЭП. «Возможности для  продления срока службы существующего полигона ТБО есть, но нельзя забывать о перспективах развития города, надо искать место для нового полигона ТБО, готовиться к внедрению современных технологий обращения с ТБО. Это требование времени», - признал глава городской администрации.

Напомним, что в последние месяцы 2016 года в Барнауле вспыхнуда ожесточенная полемика относительно проекта нового Генплана города, разработанного московским «Гипрогором». Пожалуй, главной мишенью для критики стало как раз место размещения будущего полигона ТБО. Часть экспертов, ознакомившись с документом, пришла к выводу, что муниципалитет намерен «складировать мусор» около поселка Лесной. Городские власти, правда, поспешили опровергнуть это утверждение, заявив, что на самом деле комплекс появится на Змеиногорском тракте, неподалеку от Бельмесево. Впрочем, публичные слушания по данному вопросу были неоднократно сорваны, и чиновникам пришлось отложить решение этого вопроса.


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Комментарий

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Комментариев 3
гость

09.11.2017 12:24

Дугин- п....л и все остальные, думаю люди сидят на старте и полигон в Лесном не дадут построить!
гость

09.11.2017 12:28

А как они могут подбирать место, если это место должно быть внесено в Генплан а на сколько я знаю, ГИпрогор по сей дей принимает изменения и генплан еще даже не выставили для просмотра.Они место то найдут, вот только согласны с ним будут люди или нет
ДБ

09.11.2017 13:08

На выезде по Змеиногорскому несколько коттеджных поселков. При перспективе полигона они станут непопулярны и загнутся подобно застройкам правого берега.