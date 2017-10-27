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Главная Лента новостей Директору Бийского драмтеатра грозит уголовное дело за «мертвые души» в зарплатных ведомостях

Директору Бийского драмтеатра грозит уголовное дело за «мертвые души» в зарплатных ведомостях

09.11.2017 15:30

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Бийское» выявили факты мошенничества в нескольких бюджетных учреждениях Бийска — среди них три детсада и учреждение культуры. Информированные источники ИА «Банкфакс» сообщают, что претензии в том числе предъявили к Бийскому драмтеатру, но пока процессуальное решение о возбуждении уголовного дела не принято.

Сотрудники полиции провели проверку в бюджетных организациях, по которым имелась оперативная информация о фактах начисления зарплаты несуществующему персоналу. Выяснилось, что руководители фиктивно трудоустроили своих родственников, которые фактически не работали. Деньги, начисленные «мертвым душам», получали сами руководители учреждений. В качестве примера приводится случай, когда одна из заведующих детским садом фиктивно трудоустроила своего сына, который находится в местах лишения свободы.

По трем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые уже уволены. Процессуальное решение по одному из последних выявленных фактов будет принято в ближайшее время.

Названия детсадов и учреждения культуры в сообщении МУ МВД не раскрываются. Однако источники «Банкфакса» сообщили, что проверка проходила в Бийском драмтеатре, по ее результатам якобы были выявлены нарушения. В отношении директора может быть возбуждено уголовное дело. В МУ МВД не уточнили, в какой период проводилась проверка, поэтому достоверно не известно, грозит ли ответственность нынешнему директору Ольге Малявиной или уволившейся в конце августа Надежде Поляковой.

Отметим, что в драматическом театре Бийска ведутся ремонтные работы, средства на которые выделены по линии наукограда. Кроме того, по партийному проекту «Единой России» «Театры малых городов» бийскому театру достались еще 4 млн рублей на обновление аппаратуры и постановку новых спектаклей.


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Комментарий

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Комментариев 5
Ах он гад !

09.11.2017 15:59

Лицедей и по совместительству - казнокрад !
Знаю

09.11.2017 17:17

Конечно же, Полякова! Потому она и уволилась, что против нее восстал весь театр - более 40 подписей поступили Красилову. Он и снял ее, а потом и Домникову - старейшего библиотекаря города. Малявина там недавно, да и не в ее характере зариться на чужое. А вот Егоровна.... вот если бы делилась с коллективом, а не жадовала, ничего бы и не было.... А то за счет актеров театр живет, а получают лицедеи наши гроши....
Мельпомена

09.11.2017 18:26

уволеная директор драмтеатра это которая любовница нонко ?
6yrhv1yolqcpa

09.11.2017 20:09

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Знающий

09.11.2017 21:22

Малявина не до петрит как украсть. а вот Надюшка у нас с большим опытом в этом деле, в водоканале за воровалась и дело заведено было но нашелся покровитель иии вышла сухая из воды. та и сейчас. дело не завели еще думают. но с покровителем с ново повезло- не допустит Нонко. чтоб в 65 лет любимая женщина привлекалась к уголовной ответственности. вот так -то....