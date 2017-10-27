Директору Бийского драмтеатра грозит уголовное дело за «мертвые души» в зарплатных ведомостях

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Бийское» выявили факты мошенничества в нескольких бюджетных учреждениях Бийска — среди них три детсада и учреждение культуры. Информированные источники ИА «Банкфакс» сообщают, что претензии в том числе предъявили к Бийскому драмтеатру, но пока процессуальное решение о возбуждении уголовного дела не принято.

Сотрудники полиции провели проверку в бюджетных организациях, по которым имелась оперативная информация о фактах начисления зарплаты несуществующему персоналу. Выяснилось, что руководители фиктивно трудоустроили своих родственников, которые фактически не работали. Деньги, начисленные «мертвым душам», получали сами руководители учреждений. В качестве примера приводится случай, когда одна из заведующих детским садом фиктивно трудоустроила своего сына, который находится в местах лишения свободы.

По трем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые уже уволены. Процессуальное решение по одному из последних выявленных фактов будет принято в ближайшее время.

Названия детсадов и учреждения культуры в сообщении МУ МВД не раскрываются. Однако источники «Банкфакса» сообщили, что проверка проходила в Бийском драмтеатре, по ее результатам якобы были выявлены нарушения. В отношении директора может быть возбуждено уголовное дело. В МУ МВД не уточнили, в какой период проводилась проверка, поэтому достоверно не известно, грозит ли ответственность нынешнему директору Ольге Малявиной или уволившейся в конце августа Надежде Поляковой.

Отметим, что в драматическом театре Бийска ведутся ремонтные работы, средства на которые выделены по линии наукограда. Кроме того, по партийному проекту «Единой России» «Театры малых городов» бийскому театру достались еще 4 млн рублей на обновление аппаратуры и постановку новых спектаклей.