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Главная Лента новостей Дорогая передача: Заринск получил первый транш на ремонт дороги по линии моногородов

Дорогая передача: Заринск получил первый транш на ремонт дороги по линии моногородов

10.11.2017 10:33

Фонд развития моногородов перечислил Заринску первый транш субсидии в размере 7,3 млн рублей — всего через несколько месяцев после создания в городе территории опережающего развития. Деньги пойдут на софинансирование реконструкции автодороги в будущий «кожевенный кластер», где расположится завод «Русская кожа», сказано на сайте правительства Алтайского края.

В Минэкономразвития Алтайского края сообщают, что предусмотренные проектной документацией на этот год работы по реконструкции дороги выполнили в полном объеме. Специалисты уложили нижний слой дорожной одежды, на отдельных участках установили бордюрный камень. Завершение работ и ввод дороги в эксплуатацию намечены на III квартал 2018 года. Работы осуществляет «Северо-восточное ДСУ».

Дорога необходима для реализации проекта по строительству кожевенного завода стоимостью более 1,6 млрд рублей. Учитывая, что персонал нового завода будет добираться на работу при помощи городского пассажирского транспорта, в проектной документации запланировано устройство автобусной остановки. После реконструкции дороги, включая создание пешеходных тротуаров и монтаж остановочного павильона, на территории промзоны Заринска планируется открыть движение пассажирского транспорта.

Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств краевого и городского бюджетов с привлечением субсидии Фонда развития моногородов. Алтайскому краю в 2017-2018 годах предоставят субсидию в размере более 48 млн рублей. Общая стоимость дороги — 52,5 млн рублей. Запуск самого кожевенного производства ожидается не ранее декабря 2018 года.

Напомним, Минэкономразвития РФ в августе одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске, чего власти региона добивались несколько лет. В течение первого года существования ТОСЭР в городе начнется реализация проектов с суммарным объемом инвестиций не менее 2,5 млрд рублей, предусмотрено создание 518 новых рабочих мест.


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Комментарий

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Комментариев 3
про

10.11.2017 12:19

Молодцы!!! хорошая новость
Переживающий

10.11.2017 14:15

Строительство и ремонт дорог – дело благородное.
Одно настораживает, что эта дорога в будущий «кожевенный кластер»…
Интересно, а если завод "Русская кожа" не будет построен по каким-либо причинам, то дорога будет использоваться водителями…
Хотя, по предоставленным ранее снимкам на БФ, это ответвленная часть дороги от трассы до предполагаемого завода…
И еще настораживает тот факт, что при строительстве завода все материалы и технику будут возить по этой дороге, не разобьют ли ее, останется она пригодной после того, как на заводе разрежут ленточку или потребуются дополнительные денежные средства для восстановления дороги…
Помнится, в советское время вначале заводы строили, а потом уже дороги возводили… видимо, тогда заботились об экономии…
Кyм

10.11.2017 18:37

Вот про коженный-поподробнее,соснуть охота!