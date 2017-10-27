Дорогая передача: Заринск получил первый транш на ремонт дороги по линии моногородов

Фонд развития моногородов перечислил Заринску первый транш субсидии в размере 7,3 млн рублей — всего через несколько месяцев после создания в городе территории опережающего развития. Деньги пойдут на софинансирование реконструкции автодороги в будущий «кожевенный кластер», где расположится завод «Русская кожа», сказано на сайте правительства Алтайского края.

В Минэкономразвития Алтайского края сообщают, что предусмотренные проектной документацией на этот год работы по реконструкции дороги выполнили в полном объеме. Специалисты уложили нижний слой дорожной одежды, на отдельных участках установили бордюрный камень. Завершение работ и ввод дороги в эксплуатацию намечены на III квартал 2018 года. Работы осуществляет «Северо-восточное ДСУ».

Дорога необходима для реализации проекта по строительству кожевенного завода стоимостью более 1,6 млрд рублей. Учитывая, что персонал нового завода будет добираться на работу при помощи городского пассажирского транспорта, в проектной документации запланировано устройство автобусной остановки. После реконструкции дороги, включая создание пешеходных тротуаров и монтаж остановочного павильона, на территории промзоны Заринска планируется открыть движение пассажирского транспорта.

Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств краевого и городского бюджетов с привлечением субсидии Фонда развития моногородов. Алтайскому краю в 2017-2018 годах предоставят субсидию в размере более 48 млн рублей. Общая стоимость дороги — 52,5 млн рублей. Запуск самого кожевенного производства ожидается не ранее декабря 2018 года.

Напомним, Минэкономразвития РФ в августе одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске, чего власти региона добивались несколько лет. В течение первого года существования ТОСЭР в городе начнется реализация проектов с суммарным объемом инвестиций не менее 2,5 млрд рублей, предусмотрено создание 518 новых рабочих мест.