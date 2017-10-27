Очертя голову: депутаты двух алтайских районов оставили у руля проблемное руководство

9 ноября помимо депутатов Тюменцевского района успели сделать свой выбор и их коллеги из Петропавловского и Курьинского районов. Ожидаемо главами муниципалитетов избрали тех, кто занимал должности глав администрации, следует из сообщения пресс-службы алтайского правительства.

Как уточняют краевые власти, на сессии Петропавловского районного Совета народных депутатов главой района был избран Сергей Козликин. Ранее он замещал должность главы администрации. Примечательно, что весной 2016 года губернатор был не слишком доволен работой муниципального управленца. В частности, глава региона распекал его в апреле на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Александр Карлин тогда прямо заявил: «Просил бы вас быть более добросовестным в отчетах, потому что я вам уже не верю. Вы в 2014 году даже не смогли правильно подсчитать количество населенных пунктов, пострадавших от подтопления. Если устали, физически или морально, — найдите смелость принять решение и уходите». Впрочем, это не помешало управленцу проработать на посту еще полтора года и остаться у власти.

В тот же день свой выбор сделали и депутаты Курьинского района. По итогам проведенного конкурса главой района избрали Вячеслава Ковшова. Он, как и его «предшественники» в других муниципалитетах, до избрания работал главой районной администрации. Г-н Ковшов также запомнился краевой общественности в связи с чрезвычайной ситуацией во время весеннего паводка в 2017 году. 27 апреля у семьи пенсионеров унесло дом рекой Локтевкой, несколько лет «подбиравшейся» к строению. Хозяева утонувшего дома, супруги Телегины, утверждали, что с 2015 года вели переписку с краевыми и районными властями, пытаясь доказать, что река с каждым годом подбирается все ближе к дому и требуя принять меры.

Краевое управление природных ресурсов подтвердило существующую проблему, но оставило решение вопроса за районной администрации, которой сделать так ничего не удалось. Глава администрации после случившегося смог лишь предложить пенсионерам переехать к дочери и ее семье в однокомнатную квартиру в Барнаул.