Чиновники «со скандалом» перечислили деньги пострадавшим при взрыве рубцовчанам

9 ноября жители рубцовского дома, где несколько дней назад произошел взрыв газа, заявили, что обещанную городскими и краевыми властями материальную помощь они так и не получили. Информация об этом была опубликована в Сети, в группе «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска». На следующий день рубцовский градоначальник подписал необходимые документы о переводе денег, о чем городская пресс-служба сразу же доложила общественности.

Как удалось выяснить, краевые власти сообщили о выплате денег рубцовским семьям еще 7 ноября — соответствующее заявление есть на сайте министерства труда и социальной защиты Алтайского края. Там сказано, что по решению губернатора двум семьям выплатили по 50 тысяч рублей, и одной семье, в которой мама одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, – 70 тысяч рублей. Деньги предназначаются на восстановительные и ремонтные работы. Ранее заявление о выделении средств из городского бюджета сделал и глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман. 31 октября он заверил, что каждой семье город перечислит по 10 тысяч рублей.

Между тем 9 ноября две из трех семей рассказали журналистам, что никаких средств не получили. Со слов жительницы разрушенного взрывом дома Оксаны Калашниковой, помогли им лишь представители Российского детского фонда. «Тишина круговая. Вот мы были на приеме у Фельдмана на той неделе, в среду. Он сказал - до пятницы той придут деньги. Ну вот уже завтра вторая пятница – тишина в администрации нашей, уже не говоря о краевой», - поделилась переживаниями пострадавшая.

В пресс-службе администрации Рубцовска журналистам на это ответили, что сити-менеджер подписал распоряжение о выделении средств пострадавшим только 9 ноября, поэтому уже на следующий день их перечислят людям. Что касается компенсаций из краевого бюджета — конкретных сроков выплат в муниципалитете назвать не смогли. Впрочем, спустя сутки на сайте города появилось объявление, что все выплаты — и городские, и краевые — были произведены.

Как сообщалось ранее, 28 октября 2017 года вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.