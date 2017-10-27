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Главная Лента новостей Чиновники «со скандалом» перечислили деньги пострадавшим при взрыве рубцовчанам

Чиновники «со скандалом» перечислили деньги пострадавшим при взрыве рубцовчанам

10.11.2017 16:56

9 ноября жители рубцовского дома, где несколько дней назад произошел взрыв газа, заявили, что обещанную городскими и краевыми властями материальную помощь они так и не получили. Информация об этом была опубликована в Сети, в группе «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска». На следующий день рубцовский градоначальник подписал необходимые документы о переводе денег, о чем городская пресс-служба сразу же доложила общественности.

Как удалось выяснить, краевые власти сообщили о выплате денег рубцовским семьям еще 7 ноября — соответствующее заявление есть на сайте министерства труда и социальной защиты Алтайского края. Там сказано, что по решению губернатора двум семьям выплатили по 50 тысяч рублей, и одной семье, в которой мама одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, – 70 тысяч рублей. Деньги предназначаются на восстановительные и ремонтные работы. Ранее заявление о выделении средств из городского бюджета сделал и глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман. 31 октября он заверил, что каждой семье город перечислит по 10 тысяч рублей.

Между тем 9 ноября две из трех семей рассказали журналистам, что никаких средств не получили. Со слов жительницы разрушенного взрывом дома Оксаны Калашниковой, помогли им лишь представители Российского детского фонда. «Тишина круговая. Вот мы были на приеме у Фельдмана на той неделе, в среду. Он сказал - до пятницы той придут деньги. Ну вот уже завтра вторая пятница – тишина в администрации нашей, уже не говоря о краевой», - поделилась переживаниями пострадавшая.

В пресс-службе администрации Рубцовска журналистам на это ответили, что сити-менеджер подписал распоряжение о выделении средств пострадавшим только 9 ноября, поэтому уже на следующий день их перечислят людям. Что касается компенсаций из краевого бюджета — конкретных сроков выплат в муниципалитете назвать не смогли. Впрочем, спустя сутки на сайте города появилось объявление, что все выплаты — и городские, и краевые — были произведены. 

Как сообщалось ранее, 28 октября 2017 года вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.


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Комментарий

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Комментариев 8
Эээээ

10.11.2017 17:19

Фельдман то свою десятку отдал со скрипом. А Карлин чо? Третий раз пересчитывает?
Патриот

10.11.2017 17:28

Ну вообще то для Д.З. Фельдмана свойственно реагировать и принимать решения на 10 день после возникновения проблемы. А.Б. Карлин "подсунул" нам его, в надежде и представлении того, что это грамотный управленец. А по факту: очередной воришка, которого заботят только свои личные интересы.
Если депутаты в этот раз проголосуют за то, чтоб этот Дядя вновь стал главой - то грош цена всем их предвыборным обещаниям, поскольку Д.З. Фельдман - это якорь для нашего любимого города
Солидарен с Патриотом

10.11.2017 18:06

Фельдман разочаровал всех, кроме Левина, которому он то ли по тупости, то ли по сакральным израильским идеям дал зеленый свет и полную свободу действий в надежде сделать его крайним в случае чего. Вот только народ городской не может терпеть более бездействия и равнодушия главы администрации и его "команды", состоящей из слабо пригодных к управленческой деятельности коррумпированных недоучек и неудачников. И депутатам придется с этим что-то делать. Ибо народ бурлит и до взрыва недалеко.
Патриоту

10.11.2017 18:17

10 дней это рекорд для Димы. На днях человек показывал бумаги, датированные ноябрем из которых следовало, что его июльское обращение рассмотрено, но администрация сделать ни чего не может. За подписью и.о. главы Левина. Он у нас теперь надолго и.о. или только когда у Фельдмана руки рюмкой и закуской заняты?
Патриот

10.11.2017 18:24

На 18-17
Опять что ли Д.З.Фельдман у Хрояна в баньке парился? Ох и постигнет Фельдмана учесть нашего Прокурора, не будет ему назначения с повышением!
Патриот

10.11.2017 18:27

Кстати, предлагаю расшифровывать приставку И.О. в администрации Рубцовска - как Игнорирующий Обязанности. Фельдман не плохо пол года справлялся будучи награжденным этой приставкой. Сейчас вот Левин принял брозды "игнорирования"
А Хроян банными услугами

10.11.2017 18:34

отрабатывает тот участок. что Фельдман ему от детской площадки напротив армянской гостиницы отрезал? Или чтобы видео с клубничкой потом правоохранительным органам показывать?
На 18:27

10.11.2017 18:43

Следует уточнить, что ИО Фельдман с августа 2015года. Т.е фактически управляет городом более 2хлет. С каждым днем все хуже и хуже. Не ужели не хватает духа признать, что НЕ СПОСОБЕН быть главой администрации? А депутаты будут как с Ларионовым за участки и прочие подачки ставить удовлетворительно на ежегодных отчетах. Народ, куда катимся?