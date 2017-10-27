Бийский перевозчик идет в прокуратуру с «показательной» потерей маршрутов

Директор бийского ООО «При-Мар» Роман Туев борется за право на перевозку пассажиров, в чем мэрия ему отказала. Одностороннее расторжение контракта с бизнесменом, обслуживающим маршруты №№ 21, 23, 24 и 35, произошло в конце октября текущего года, и теперь перевозчик намерен отстаивать интересы своего предприятия в прокуратуре, сообщает «Деловой Бийск».

В официальном уведомлении администрации от 26 октября 2017 года причиной расторжения трудовых отношений с компанией «При-Мар» значится невыполнение плана. По условиям контракта, перевозчик был обязан ежемесячно выполнять не менее 95 % рейсов, согласно графику движения. Однако, по данным городского диспетчерского центра, с июля по сентябрь 2017 года данный показатель предприятия колебался в районе 90—94 %.

Роман Туев с приведенными цифрами не спорит, но с отстранением от работы всех своих машин в корне не согласен. «Указанные администрацией проценты время от времени не выполняются и рядом других перевозчиков, но к ним такие меры не применяют. Согласен, в чем-то есть недоработки, и виновные должны за них отвечать. Раньше тоже наказывали, но не так кардинально. Если перевозчик провинился, с маршрута на месяц снимали его автобус, и с этим никто не спорил. Но мое предприятие не просто наказали, его практически закрыли! Сняли все 10 наших автобусов, которые ходили по четырем маршрутам», — сетует предприниматель.

По мнению Романа Туева, истинная причина расторжения контракта иная - этим примером чиновники хотели повлиять на других автоперевозчиков. Как сообщил бизнесмен, осенью администрация получила предписание от антимонопольной службы с требованием поставить всех автоперевозчиков в равные условия. Городские власти поспешили выполнить задание надзорного ведомства, но теперь сложилась так называемая «иерархическая лестница», состоящая из пяти групп. Три первые обслуживают наиболее денежные маршруты, а четвертая и пятая группы, куда входит около 60 «ПАЗов», - распределяются на маршруты по остаточному принципу.

Предприниматель пояснил, что после получения предписания администрация обязала перевозчиков заключить дополнительное соглашение о таком порядке. Однако Роман Туев как бригадир пятой группы, куда входит еще 15 предпринимателей, отказался это делать, чем «подал плохой пример остальным». Именно из-за этого, считает он, администрация и расторгла контракт с ООО «При-Мар», после чего остальные автоперевозчики, не желая оказаться на его месте, подписали соглашение. Позже к ним присоединился и он, но на маршруты его все равно не вернули.

Как пояснил «Деловому Бийску» начальник отдела транспорта и связи Бийска Виктор Щигрев, договор с перевозчиком действительно расторгнут на всех маршрутах, которые он обслуживал, но на пассажирах это никак не отразилось. «Мы скорректировали расписание движения автобусов и работаем по новому варианту с 1 ноября. За это время ни в адрес администрации, ни в адрес городского диспетчерского центра не поступило ни одной жалобы. Весь транспорт работает в штатном режиме, и его достаточно. Кроме того, появилась возможность хоть и незначительно, но все-таки поспособствовать увеличению пассажирского потока в трамваях», - заверил чиновник.

Между тем 35 сотрудников ООО «При-Мар» на данный момент находятся без работы. «Мы всегда шли навстречу городу. Когда было необходимо, брали на себя садоводческие маршруты, несмотря на их убыточность. А сегодня без работы осталось более 30 человек предприятия, а у каждого из них семья, которую нужно кормить. В администрации постоянно говорят о развитии и поддержке малого предпринимательства, но на деле получается все наоборот — 35 бийчан сделали безработными, несмотря на то, что мы ежегодно платили в городскую казну миллион рублей налогов. То есть городу стали не нужны ни люди, ни деньги?» - рассуждает бизнесмен.

Коллектив ООО «При-Мар» еще в конце октября направил письмо на имя исполняющего обязанности главы администрации города Александра Студеникина, но ответа пока так и не получил. По словам перевозчика, если в ближайшие дни местная власть его не услышит, он намерен обратиться с жалобой в прокуратуру.