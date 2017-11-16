«Улететь и никогда не возвращаться»: Гарик Сукачев показал документальный фильм об Алтайском крае

15 ноября в Москве состоялся закрытый показ документального фильма Гарика Сукачева «То, что во мне», посвященного путешествию рок-музыканта по Алтайскому краю. Премьеру посетили известные актеры и режиссеры, а сам автор заявил, что хотел бы навсегда переехать на Алтай. В Барнауле его фильм можно будет увидеть 16 ноября в ТРЦ «Галактика».

Как сообщает Ren-TV, Гарик Сукачев рассказал, что съемки произвели на него большое впечатление. «Мне хотелось через четыре дня (после возвращения в Москву — прим. ред. БФ) взять билет и улететь назад (на Алтай — прим. ред. БФ), и никогда не возвращаться, но у меня есть обязанности. Знаете, как мальчик в фильме «Доживем до понедельника»: счастье — это когда тебя понимают, это самая главная задача. Не знаю, удастся или нет. «То, что во мне» — это все показано моими глазами», — признался г-н Сукачев.

На премьеру пришел и известный актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что фильм ему понравился. «Это не совсем светское мероприятие. Гарик — последовательный, хороший режиссер, он разбирается в теме, не жалеет себя. С ним можно не соглашаться по общественным воззрениям, но художественная составляющая мотивирует. Съемочный процесс — это некое священное действие в кругу друзей и единомышленников, которые посвящают себя полностью. Я на Гарика всегда хожу, он не людей развлекает за деньги, он художник — это редкое качество», — приводит издание слова г-на Охлобыстина.

По сообщению «Алтайской правды», в Барнауле зрители смогут увидеть ленту в кинотеатре ТРЦ «Галактика» с 16 ноября. Начало сеансов — в 19:30. Также фильм покажут в Москве, Рязани, Самаре, Пензе, Волгограде и других городах. Прокатчиком выступает дистрибуционная кинокомпания «Парадиз».

Напомним, что съемки фильма начались в Алтайском крае 5 сентября 2016 года. Музыкант отправился в двухнедельный тур на мотоцикле Harley-Davidson по степям и горам Алтая, рабочее название фильма – «Алтайская песня». Проект реализовывался совместно с Русским географическим обществом и «Первым» каналом. По замыслу авторов, фильм должен показать эту историю как совершенно особое путешествие, наполненное духовным поиском, приключениями, музыкой и красотой алтайской природы. Стоит добавить, что Гарик Сукачев уже давно предпочитает путешествовать на байках. Несколько лет назад он проехал знаменитую трассу Route-66 в Америке, а также много колесил по Европе. «В этот раз все будет по-другому. В некотором смысле это будет такой вестерн, приключение на Востоке, где все совсем на так, как на Диком Западе. Ибо это Дикий Восток, таинственный, будоражащий и неповторимый», - предвосхитил результат Роман Гречухин.