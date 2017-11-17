Алтай запасается кластерами перед гонкой за миллиардами Ростуризма

На развитие внутреннего и въездного туризма из государственного бюджета предполагается выделить 67 млрд рублей. По словам главы Ростуризма Олега Сафронова, эта сумма предусмотрена в проекте концепции новой федеральной целевой программы (ФЦП) развития туризма в России. Не исключено, что властям Алтайского края удастся привлечь часть этих средств на развитие кластера «Барнаул — горнозаводской город». О разработке программы сообщает «Коммерсантъ».

Г-н Сафронов рассказал, что в новый этап ФПЦ будут включены разработанные механизмы поддержки туристического бизнеса. Среди таких механизмов он выделил субсидирование процентной ставки по кредитам и приобретения в лизинг автобусов, речных и морских судов, туристских вагонов. «Это должно поддержать туроператоров, которые создают пакетные туры с целью снижения стоимости турпутевок не в сезон — для расширения границ туристского сезона», — цитирует ТАСС главу Ростуризма.

ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма будет основываться на принципе государственно-частного партнерства. Это, по мнению Олега Сафронова, может сделать программу сложной по исполнению, так как такой вид партнерства предполагает обеспечение софинансирования. «Бизнес развивается на той базе, которая создается на бюджетные средства, без нее бизнес не стал бы софинансировать», — пояснил он.

Власти Барнаула на недавнем заседании Общественного совета по реализации проекта туристического кластера уже заявили, что намерены бороться за включение в новую программу, сообщает «Алтапресс». Завотделом по развитию туризма в Барнауле Татьяна Сибиркина рассказала, что на этот раз ставка сделана на строительство «спортивного кластера». «Концепция заявки для участия в федеральной программе состоит из двух частей. Первая — продолжение работы над кластером «Барнаул — горнозаводской город», которая обеспечит культурно-познавательную составляющую. Вторая часть — экологическая. Она направлена на перспективное развитие спортивно-оздоровительного туризма в Барнауле. Для этого требуется дальше развивать существующую инфраструктуру, чтобы повысить качество услуг для туристов по оздоровлению, профилактике и лечению», — приводит издание слова г-жи Сибиркиной.

Она сообщила, что в городе берет начало реликтовый ленточный бор. «Это уникальная растительная зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже создана оздоровительная инфраструктура, включающая в себя санатории, базы отдыха и для занятия спортом, детские лагеря, экологическую тропу, дендрарий, медкластер», — пояснила чиновница.

Напомним, с 2011 года реализуется ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Она завершится в 2018 году. Алтайский край принимает в ней участие. Средства, выделенные по ней региону, власти направили на строительство инженерной инфраструктуры туркластеров «Белокуриха — 2» и «Барнаул — горнозаводской город». Только в краевом центре на работы в исторической части было потрачено около 1 млрд рублей по данной программе.

Для разработки новой концепции ФЦП, которая начнет действовать после 2018 года, в Министерстве культуры создана межведомственная рабочая группа. В нее вошли Ростуризм, Минэкономразвития, Минфин, а также российские субъекты.