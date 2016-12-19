Дмитрий Медведев «спас» детский туризм в Алтайском крае

С 1 января в России должен был начать действовать запрет на перевозку организованных детских тургрупп на автобусах старше 10 лет. Однако в последний момент правительство все переиграло, вместо «возрастного ценза» для транспортных компаний будет введено обязательное лицензирование перевозок детских групп. В случае принятия поправок в первоначальном виде туроператоры Алтайского края были готовы «поставить крест» на детском направлении, передает Ratanews.

Решение, принятое на заседании правительства 19 декабря, фактически спасает детский туризм. В противном случае под запрет попали бы не менее 70 % всех имеющихся в России автобусов большой вместимости, которые на сегодня заняты перевозкой детей. То есть их просто не на чем было бы возить. Турбизнес Алтайского края, например, уже предупредил партнеров, что выполнить все запросы не сможет. Операторы планировали либо подстраиваться под имеющиеся обстоятельства, смирившись со спадом заявок, либо уходить из сегмента детского отдыха.

В администрации Барнаула на текущей неделе прошла встреча туроператоров с руководством регионального ГИБДД. Обсуждалось, как можно организовать работу в сфере детского туризма при вступлении в силу требований по возрасту автобусов. По словам директора компании «Алтайтурист» Натальи Гордеевой, в городе с почти 700-тысячным населением вряд ли найдется более шести автобусов «нужного» возраста. Экскурсионный детский туризм в Алтайском крае – это чаще всего однодневные поездки по Барнаулу, пригороду, а также в Белокуриху, Сростки, Новосибирск. Во время каникул это могут быть двух-трехдневные путешествия в Горный Алтай. Операторы по-разному оценивают спрос на этот вид услуг, все зависит от опыта и сложившейся клиентской базы: у кого-то он востребован круглый год, у кого-то только в школьные каникулы. Всего, по словам г-жи Гордеевой, в этой нише в крае активны около 10 туркомпаний и примерно столько же транспортных.

Наталья Гордеева, директор «Алтайтуриста»: Детский экскурсионный туризм и так не слишком прибыльное дело, а в случае вступления в силу пункта о возрасте автобусов он в нашем регионе сошел бы на нет. Во всяком случае тот, что существует в правовом поле. Для перевозчиков проблема даже поменять ремни на более удобные, а тут новые автобусы нужно покупать! И остановился бы не только детский экскурсионный туризм, возникли бы проблемы с доставкой детей на спортивные соревнования или какие-либо другие мероприятия.

Г-жа Гордеева заметила, что краевые власти не считали это проблемой. По их мнению, в регионе для перевозки детей достаточно школьных автобусов. «Но они жесткие, а это значит для междугородних перевозок не подойдут. У многих нет системы ГЛОНАСС, тахометров и нормальных ремней безопасности, – говорит эксперт. – Хорошо, что проблема решилась, это просто спасение».

«Мы уже были готовы к тому, что детский туризм у нас резко упадет, если не заглохнет совсем, потому что транспорта моложе 10 лет в нашем регионе очень мало, – прокомментировала директор компании «Охота» Наталья Белоусова, которая также присутствовала на встрече. – Скорее всего, выросли бы и цены. Покупать новые автобусы по 12 млн рублей – это для алтайских предпринимателей невыполнимая задача. Поэтому мы планировали, где возможно, отправлять детские группы поездами, а если это невозможно – отказываться от тура». По словам руководителя барнаульской компании «Арго» Ирины Слесаревой, транспортные компании уже заявляли, что с 1 января отказываются от перевозки детей и соответствующих заказов. «Надеюсь, теперь, когда требование к возрасту автобусов отменено, ситуация изменится», - выразила оптимизм г-жа Слесарева.

Отметим, что Российский союз туриндустрии трижды добивался годовой отсрочки введения поправки. Последний раз дата была передвинута на 1 января 2017 года. Главная претензия РСТ к разработчикам закона заключалась в том, что контролировать в первую очередь нужно не возраст, а техническое состояние автобусов.