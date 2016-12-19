«Сибмост» объяснил причины ночного «покоса» столбов в Барнауле

22 декабря руководитель пресс-службы АО «Сибмост» Ольга Кочетова сообщила ИА «Банкфакс», что подрядчик не виноват в ночном инциденте со столбами на мосту через Барнаулку. По утверждению компании, демонтаж конструкций был вынужденным, поскольку вандалы испортили электрический кабель.

Представитель «Сибмоста» пояснила, что на данном участке вечером 21 декабря неустановленные лица обрезали кабель подводки к фонарям. Поэтому на мосту у ТЦ «Пассаж» пропало освещение. В рамках гарантийных обязательств специалистам компании пришлось снять несколько столбов, чтобы обнаружить несанкционированный обрыв и восстановить освещение. Ремонтные работы проводились бригадой ночью, после чего фонари установили на прежнее место, а подачу электроэнергии возобновили.

Напомним, 21 декабря вечером пользователи Сети распространили фотографии, на которых видно, что несколько фонарных столбов на проспекте Ленина, где недавно открыли отремонтированный мост, лежат в снегу. Горожане были крайне возмущены случившимся и обвиняли во всем подрядчика, который якобы не смог выполнить техзадание качественно. Как сообщалось ранее, стоимость строительных работ на данном мосту составила около 209 млн рублей. Тендер на реконструкцию выиграл новосибирский холдинг «Сибмост».