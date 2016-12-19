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Главная Лента новостей «Сибмост» объяснил причины ночного «покоса» столбов в Барнауле

«Сибмост» объяснил причины ночного «покоса» столбов в Барнауле

22.12.2016 15:00

22 декабря руководитель пресс-службы АО «Сибмост» Ольга Кочетова сообщила ИА «Банкфакс», что подрядчик не виноват в ночном инциденте со столбами на мосту через Барнаулку. По утверждению компании, демонтаж конструкций был вынужденным, поскольку вандалы испортили электрический кабель.

Представитель «Сибмоста» пояснила, что на данном участке вечером 21 декабря неустановленные лица обрезали кабель подводки к фонарям. Поэтому на мосту у ТЦ «Пассаж» пропало освещение. В рамках гарантийных обязательств специалистам компании пришлось снять несколько столбов, чтобы обнаружить несанкционированный обрыв и восстановить освещение. Ремонтные работы проводились бригадой ночью, после чего фонари установили на прежнее место, а подачу электроэнергии возобновили.

Напомним, 21 декабря вечером пользователи Сети распространили фотографии, на которых видно, что несколько фонарных столбов на проспекте Ленина, где недавно открыли отремонтированный мост, лежат в снегу. Горожане были крайне возмущены случившимся и обвиняли во всем подрядчика, который якобы не смог выполнить техзадание качественно. Как сообщалось ранее, стоимость строительных работ на данном мосту составила около 209 млн рублей. Тендер на реконструкцию выиграл новосибирский холдинг «Сибмост».

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 9
Дурной пример заразителен

22.12.2016 15:45

Чиновники тырят втихую и до людишек дошло что тоже можно .... Воруют только безграмотно и не квалифицированно . Хотя опыт дело наживное . А красота - дело проходящее , на нее можно было и не тратится .
Согласен

22.12.2016 15:56

Вот только что почитал коммент к предыдущей новости про этот мост, там правда про чиновницу, которая у ветеранов деньги тырила. Так вот тогда за подарки с травой по 800 рублей которые она согласовала - горадм тоже подрядчиков заставила объясняца. Ничего не поменялась.
Гость

22.12.2016 15:59

Ага! Струсили! Хоть на вандалов спереть! А то выйдет губернатор как тот царь из мультика "Волшебное кольцо" и обоснованно спросит: Где мой мост?!!!!!!!!!!!
Гость

22.12.2016 16:06

Открою вам секрет, уважаемая Ольга Кочетова, если бы это были "вандалы", как вы заявляете, видимо, при этом плохо понимая значение этого слова, то пострадавшая сторона, то бишь администрация города или ее представители обратились бы с официальным заявлением в полицию. А я только что в пресс-службе поинтересовался. А никакого заявления в полиции Барнаула по этому поводу и нет! Соответственно, нельзя исключить вполне обоснованные предположения форумчан: либо некачественно сделали, либо че-то украли. А то че ж таким тайным и спешным образом устранять ночью вандальи последствия. Не смешите, г-жа кочетова!
Гость

22.12.2016 16:11

Представьте: ночью в пургу в поднимающийся в тридцатку мороз вандал с кусачками грызет зубами мерзлую землю, чтобы обрезать этот проклятый кабель и совершить-таки акт..... Вандализма. От сволочь-то.
Г-жа О. Кочеткова, а как дела вашей компании в Н-Сибе?

22.12.2016 16:22

Вице-спикер Горсовета Ренат Сулейманов (фракция КПРФ) поинтересовался не является ли этот иск попыткой решить финансовые проблемы «Сибмоста», находящегося на грани банкротства.

Сергей САВЧЕНКОВ - вице-президент компании «Сибмост» по безопасности, сам Президент компании Альберт Кошкин предпочел встрече с депутатами поездку в Москву,
ПРИЗНАЛ «очень тяжелую» ситуацию в компании.

По его словам, некоторые кредиторы ходатайствуют о внешнем управлении, но застройщик ведет переговоры о санации со «Сбербанком» и АФК«Система».

Ренат Сулейманов также указал на некорректность подхода, когда «Сибмост» посчитал свои убытки, «умножив сметную стоимость на инфляцию». Компания не представила в суде никаких первичных бухгалтерских документов, подтверждающих реальный ущерб — например, о закупке материалов и счета фактуры.

По словам депутат Игоря Салова, аргументы, которые использует компания «Сибмост», во-первых, не выдерживают никакой критики, и во-вторых — не являются доказательством вины мэрии. «У нас сегодня есть абсолютно точная информация, что мэрия выполняла свои обязательства в четком соответствии с муниципальным контрактом», заключает Игорь Салов.

– Мы считаем нашу позицию основательной, – подытожил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что 20 декабря администрация города подала апелляционную жалобу на решение арбитража о взыскании 2,5 млрд рублей в пользу «Сибмоста».
селянин

22.12.2016 16:34

А ничего удивительного верю что вандалы срезали провода . Их не мороз не другие природные катаклизмы не остановят .Как-то по осени в одну из ночей в Шелаболихе свалили около десятка столбов и уперли метров 500 проводов. спецы великие . вот утром у выезжающих из села лица были... Умыкнули резервную линию на водозабор.
Мистер Вульф

22.12.2016 16:44

Ибо на откаты уходит много, на нормальное строительство не остаётся
ФАнерный столб

22.12.2016 16:52

селянин писал(а):
Умыкнули резервную линию на водозабор.


В былые времена и 150 км резервной линии на Алтае сняли... и что7
Цвет - меты принимают, пакуют - налоги может платят - и отправляют эшелонами в развивающийся соседний Китай.
Что... об этом все эти 25 годов разграбления страны никто не знает?