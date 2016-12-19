«Сибмост» объяснил причины ночного «покоса» столбов в Барнауле

22.12.2016 15:00
22 декабря руководитель пресс-службы АО «Сибмост» Ольга Кочетова сообщила ИА «Банкфакс», что подрядчик не виноват в ночном инциденте со столбами на мосту через Барнаулку. По утверждению компании, демонтаж конструкций был вынужденным, поскольку вандалы испортили электрический кабель.
Представитель «Сибмоста» пояснила, что на данном участке вечером 21 декабря неустановленные лица обрезали кабель подводки к фонарям. Поэтому на мосту у ТЦ «Пассаж» пропало освещение. В рамках гарантийных обязательств специалистам компании пришлось снять несколько столбов, чтобы обнаружить несанкционированный обрыв и восстановить освещение. Ремонтные работы проводились бригадой ночью, после чего фонари установили на прежнее место, а подачу электроэнергии возобновили.
Напомним, 21 декабря вечером пользователи Сети распространили фотографии, на которых видно, что несколько фонарных столбов на проспекте Ленина, где недавно открыли отремонтированный мост, лежат в снегу. Горожане были крайне возмущены случившимся и обвиняли во всем подрядчика, который якобы не смог выполнить техзадание качественно. Как сообщалось ранее, стоимость строительных работ на данном мосту составила около 209 млн рублей. Тендер на реконструкцию выиграл новосибирский холдинг «Сибмост».
22.12.2016 15:45
22.12.2016 15:56
22.12.2016 15:59
22.12.2016 16:06
22.12.2016 16:11
22.12.2016 16:22
Сергей САВЧЕНКОВ - вице-президент компании «Сибмост» по безопасности, сам Президент компании Альберт Кошкин предпочел встрече с депутатами поездку в Москву,
ПРИЗНАЛ «очень тяжелую» ситуацию в компании.
По его словам, некоторые кредиторы ходатайствуют о внешнем управлении, но застройщик ведет переговоры о санации со «Сбербанком» и АФК«Система».
Ренат Сулейманов также указал на некорректность подхода, когда «Сибмост» посчитал свои убытки, «умножив сметную стоимость на инфляцию». Компания не представила в суде никаких первичных бухгалтерских документов, подтверждающих реальный ущерб — например, о закупке материалов и счета фактуры.
По словам депутат Игоря Салова, аргументы, которые использует компания «Сибмост», во-первых, не выдерживают никакой критики, и во-вторых — не являются доказательством вины мэрии. «У нас сегодня есть абсолютно точная информация, что мэрия выполняла свои обязательства в четком соответствии с муниципальным контрактом», заключает Игорь Салов.
– Мы считаем нашу позицию основательной, – подытожил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что 20 декабря администрация города подала апелляционную жалобу на решение арбитража о взыскании 2,5 млрд рублей в пользу «Сибмоста».
22.12.2016 16:34
22.12.2016 16:44
22.12.2016 16:52
В былые времена и 150 км резервной линии на Алтае сняли... и что7
Цвет - меты принимают, пакуют - налоги может платят - и отправляют эшелонами в развивающийся соседний Китай.
Что... об этом все эти 25 годов разграбления страны никто не знает?