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Главная Лента новостей Почти 50 спасателей тушат крупный пожар в здании барнаульского радиозавода

Почти 50 спасателей тушат крупный пожар в здании барнаульского радиозавода

23.12.2016 09:53

23 декабря утром на проспекте Калинина загорелось подсобное помещение в четырехэтажном здании АО «Барнаульский радиозавод». Огонь быстро распространился по большой площади помещения, из-за этого ликвидировать возгорание до сих пор не удалось, рассказали ИА «Банкфакс» в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным пресс-службы управления, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7:02. Возгорание началось на первом этаже в подсобном и складском помещениях. На место происшествия оперативно выехали спасатели. Однако огню за это время по вентиляции удалось распространиться и на второй этаж железобетонного здания. На месте работают 46 человек личного состава с привлечением 15 единиц техники. Потушить огонь пока не удается. Погибших и пострадавших в ЧП нет.

Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»

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