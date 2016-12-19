Из-за полыхающего несколько часов завода в Барнауле перекрыли две улицы

Cерьезный пожар на барнаульском радиозаводе не удалось ликвидировать cпустя почти семь часов после его начала. Огонь охватил большую часть старого административного здания. Из-за опасности распространения пожара полицейским пришлось перекрыть для движения два участка городских дорог, сказано на сайте администрации Барнаула.

Чиновники уточняют, что в настоящее время закрыто движение транспорта по улице Аносова от проспекта Ленина до проспекта Калинина, а также по нечетной стороне проспекта Калинина от улицы Аносова до улицы Кулагина. Сотрудники полиции обращаются к к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и незамедлительно уступать дорогу автомобилям МЧС и «скорой помощи», которые спешат на место ЧП. При этом горожане рассказали в Сети, что из-за случившегося многие из них оказались в большой автомобильной «пробке».

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовала некоторые подробности происшествия. Сообщается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным сотрудников МЧС, полыхающее здание - 1943 года постройки, внутри довольно много горючих материалов. Планировка его помещений достаточно сложная. Поэтому огонь очень быстро распространяется по деревянным перекрытиям четырехэтажной постройки и по вентиляционных каналам. Для бесперебойной подачи воды спасатели уже проложили две магистральные линии, для работы в заполненных густым дымом помещениях задействовали пять звеньев газодымозащитной службы.

На место происшествия уже привлекли 74 человека и 24 единицы техники, из них от МЧС - 59 человек и 20 единиц техники. Погибших, травмированных людей в пожаре нет. Ликвидация возгорания продолжается.

Напомним, 23 декабря утром на проспекте Калинина загорелось подсобное помещение в четырехэтажном здании АО «Барнаульский радиозавод». Огонь быстро распространился по большой площади помещения, поэтому его тушение ведется уже в течение нескольких часов.