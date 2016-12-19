Юная бийчанка на спор выпрыгнула из окна многоэтажки во время шумной вечеринки

25 декабря вечером в Бийске жильцы пятиэтажного дома по адресу улица Михаила Митрофанова, 6 стали очевидцами падения из окна молодой девушки. Горожанка выжила, но, по всей видимости, получила серьезные переломы, рассказали участники сообщества «Типичный Бийск» «ВКонтакте».

Со слов жительницы наукограда Ирины Быкасовой, они находились в соседнем подъезде, когда вдруг услышали «шлепок» и крики. Когда женщина выглянула в окно, она увидела на снегу молодую девушку, которая не могла шевелиться и громко стонала. Соседи поспешили вызвать на место происшествия «скорую помощь», сотрудники которой увезли пострадавшую. Как утверждают очевидцы событий, 18-летняя девушка прыгнула из окна второго этажа по своей воле. До этого соседи слышали, как компания молодых людей, в которой находилась пострадавшая, шумно проводила время за распитием алкоголя. Во время вечеринки между ними якобы произошел спор, ради которого девушка и решилась на такой шаг. При этом юная горожанка надеялась избежать госпитализации, уверяя прибывших врачей, что родители, узнав обо всем, ее строго накажут.