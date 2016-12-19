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Главная Лента новостей Юная бийчанка на спор выпрыгнула из окна многоэтажки во время шумной вечеринки

Юная бийчанка на спор выпрыгнула из окна многоэтажки во время шумной вечеринки

26.12.2016 10:23

25 декабря вечером в Бийске жильцы пятиэтажного дома по адресу улица Михаила Митрофанова, 6 стали очевидцами падения из окна молодой девушки. Горожанка выжила, но, по всей видимости, получила серьезные переломы, рассказали участники сообщества «Типичный Бийск» «ВКонтакте».

Со слов жительницы наукограда Ирины Быкасовой, они находились в соседнем подъезде, когда вдруг услышали «шлепок» и крики. Когда женщина выглянула в окно, она увидела на снегу молодую девушку, которая не могла шевелиться и громко стонала. Соседи поспешили вызвать на место происшествия «скорую помощь», сотрудники которой увезли пострадавшую. Как утверждают очевидцы событий, 18-летняя девушка прыгнула из окна второго этажа по своей воле. До этого соседи слышали, как компания молодых людей, в которой находилась пострадавшая, шумно проводила время за распитием алкоголя. Во время вечеринки между ними якобы произошел спор, ради которого девушка и решилась на такой шаг. При этом юная горожанка надеялась избежать госпитализации, уверяя прибывших врачей, что родители, узнав обо всем, ее строго накажут.

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Комментарий

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Комментариев 11
гость

26.12.2016 10:29

Бушуют гормоны.
гостю

26.12.2016 10:34

... как и у Банкфаксовев в соседнем железнодорожном составе )))))

"Со слов жительницы наукограда Ирины Быкасовой, они находились в соседнем поезде, когда вдруг услышали «шлепок» и крики."
про гормоны

26.12.2016 10:35

Какие гормоны? Моча в голове вместо мозгов . . Гормоны у всех , а прыгают дебилы !! Вот даже ни грамма сочувствия !! Кто следующий ,безмозглые!!
Сперматозоид

26.12.2016 10:38

Следующий - Банкфакс . Однозначно!
А может это -гены

26.12.2016 10:46

про гормоны писал(а):
Какие гормоны? Моча в голове вместо мозгов . .


...может кто дИсантником был в родове
Курьезно

26.12.2016 12:30

Очень молодец, победила все таки в споре.... Ужасные игры у молодежи..
Полесов В.М.

26.12.2016 12:37

Не надо верить всему, что пишут в паблике Типичный Бийск. Осенью там сообщалось, что в Бийске в районе Сорокино найдена мертвая девочка. Журналисты проверили - оказалось, что это фейк. Вот и про этот случай, о котором тут сообщается, никаких подтверждений со стороны сотрудников правоохранительных органов пока нет.
Пэнсионэр

26.12.2016 13:58

Закон физики " Рождённый ползать - к земле стремится"
Алмыс

26.12.2016 15:28

Со второго этажа спрыгнула и вся в переломах? Совсем что ли худосочная?
qwerty

26.12.2016 16:43

Банкфакс! Как звучит тебя! - " из окна мнгоэтажки..."! Напиши- 9 этажки, хотя какая хрен разница, выпрыгнула со 2 этажа, а может выпала с 1. И еще, при серьезных переломах громко не кричат и не стонут громко! При падение возможно подвернула ( сломала) лодыжку, да ягодицы отбила. И это тема для обсуждения всего Алт. края?
Банкфакс, ты с каждым разом все желтее и желтее!
qwerty

26.12.2016 18:12

тебя>тема. Т 9 достал