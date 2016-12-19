Юная бийчанка на спор выпрыгнула из окна многоэтажки во время шумной вечеринки

26.12.2016 10:23
25 декабря вечером в Бийске жильцы пятиэтажного дома по адресу улица Михаила Митрофанова, 6 стали очевидцами падения из окна молодой девушки. Горожанка выжила, но, по всей видимости, получила серьезные переломы, рассказали участники сообщества «Типичный Бийск» «ВКонтакте».
Со слов жительницы наукограда Ирины Быкасовой, они находились в соседнем подъезде, когда вдруг услышали «шлепок» и крики. Когда женщина выглянула в окно, она увидела на снегу молодую девушку, которая не могла шевелиться и громко стонала. Соседи поспешили вызвать на место происшествия «скорую помощь», сотрудники которой увезли пострадавшую. Как утверждают очевидцы событий, 18-летняя девушка прыгнула из окна второго этажа по своей воле. До этого соседи слышали, как компания молодых людей, в которой находилась пострадавшая, шумно проводила время за распитием алкоголя. Во время вечеринки между ними якобы произошел спор, ради которого девушка и решилась на такой шаг. При этом юная горожанка надеялась избежать госпитализации, уверяя прибывших врачей, что родители, узнав обо всем, ее строго накажут.
26.12.2016 10:29
26.12.2016 10:34
"Со слов жительницы наукограда Ирины Быкасовой, они находились в соседнем поезде, когда вдруг услышали «шлепок» и крики."
26.12.2016 10:35
26.12.2016 10:38
26.12.2016 10:46
...может кто дИсантником был в родове
26.12.2016 12:30
26.12.2016 12:37
26.12.2016 13:58
26.12.2016 15:28
26.12.2016 16:43
Банкфакс, ты с каждым разом все желтее и желтее!
26.12.2016 18:12