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Главная Лента новостей Алтайские пенсионеры массово ушли «в тень»

Алтайские пенсионеры массово ушли «в тень»

26.12.2016 11:00

Число работающих пенсионеров в Алтайском крае за 2016 год сократилось на 87,5 тысяч человек, хотя до этого их количество стабильно росло ежегодно, пишет «Алтапресс». Главная причина произошедшего - отказ правительства индексировать пенсии для данной категории. При этом многие из них не уволились с работы, а перешли на «черные» зарплаты, и теперь государство, намеревавшееся сэкономить, уже теряет огромные суммы.

Общее число занятых в крае - около 1 млн человек. По данным Алтайкрайстата, на 1 октября 2015 года в регионе работали 211 433 пенсионера, через год это число составило уже 123 850. То есть количество работающих пенсионеров сократилось на 41 %, хотя до начала 2016 года оно неуклонно росло. Летом о сокращении количества работающих пенсионеров в России за I квартал 2016 года на 36 % писали «Ведомости», ссылавшиеся на результаты анализа Счетной палаты РФ. Но тогда Минтруд и ПФР это опровергали, эксперты издания также считали масштабы сокращения завышенными, а сведения - ошибочными.

Данные Алтайкрайстата (в настоящий момент они недоступны) о сокращении количества работающих пенсионеров подтвердили «Алтапрессу» в ОПФР по Алтайскому краю. Подобная тенденция наблюдается и в других регионах России. Член краевой Общественной палаты Борис Гусев, долгое время возглавлявший краевую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полагает: сокращение напрямую связано с тем, что в 2016 году отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров. Люди просто ушли с работы.

Сама по себе надбавка в 4 % невелика: при средней пенсии в крае на 1 октября 11 397 рублей это порядка 450 рублей. Зарплата, которую получают пенсионеры, конечно, больше, и терять ее невыгодно, но для пожилых людей, по мнению спикера, важна определенная стабильность. «Человек прикидывает, что сил не остается, а пенсии хоть и обещают в будущем проиндексировать, когда человек уйдет с работы (власти обещали пенсионерам полностью возместить им все упущенное после того, как они уйдут с работы - прим. ред. БФ), но еще неизвестно, будет это или не будет. И это оказывает большое влияние на людей старшего возраста. Это чисто психологический фактор», - высказался г-н Гусев.

Впрочем, общественник не исключает, что какая-то часть пенсионеров по факту продолжает работать, но уже без оформления, и получает деньги «в черную». С этим согласен и представитель коммерческой компании, попросивший не называть своего имени. По его словам, сами пенсионеры этой компании обратились с предложением официально разорвать отношения - для них и 450 рублей имеют значение. Он полагает, что таким же путем пошли большинство организаций - кроме тех, которые финансируются из бюджета.

По расчетам сотрудника этой компании, 90 тысяч работающих в Алтайском крае пенсионеров могли бы перечислять подоходный налог (13 %) и взносы в соцфонды (30,2 %) в сумме около 290 млн рублей в месяц — и то, если взять в расчет зарплату в 7,5 тысяч рублей. Поскольку налоги и взносы с зарплаты высокие, то в данном случае уход к «серым» схемам выгоден всем: сама компания экономит, а работники получают надбавку, которую не хотят терять. В результате государство, которое хотело сэкономить на работающих пенсионерах 87 млрд рублей, потеряло подоходный налог и взносы в социальные фонды, в том числе в Пенсионный фонд.

Справка:

Штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров в настоящее время достигают 100 тысяч рублей для компаний и 20 тысяч рублей — для их руководителей. Индивидуальные предприниматели заплатят 10 тысяч. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается, причем в этом случае оштрафуют и самих работников — на 5 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 52
Юрий Павлов

26.12.2016 12:16

Очередной "гениальный" ход правительства: шах и пат!
и

26.12.2016 12:20

ну..., борьба гос-ва с народом имеет переменный успех?
ВЯЧ

26.12.2016 12:35

В правительстве готовиться еще один гениальный шаг. В 2017г ожидается повышение зарплат за счет сокращения численности. Результат карета скорой помощи приедет через пару часиков, ребенок пойдет
пойдет в дет. сад к 6 годам, учитель математики заглянет в класс на недельке. Классика жанра хотели как лучше, а получилось как всегда !!
Виктор Демиденко

26.12.2016 13:08

Я выходил 12 февраля 2016 года на пикет с требованием прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и за достойную пенсию. Считаю, что прекращение индексации работающим пенсионерам, это дополнительный налог за право работать. Кто хочет посмотреть наберите, пикет в Завьялово 12 февраля 2016 года. Выходит я был прав, а люди принявшие этот закон совершили глупость. Глупость нами и управляет.
ПРАВДА

26.12.2016 13:12

И это уже хорошо(!!!), позорно показывает недееспособность власти!!! Во многих странах пенсионеры их труд высоко ценится.... даже профсоюз, партия и администрация предприятия, там где трудится пенсионер - доплачивает пенсионеру, за то что пенсионер достигнув пенсионного возраста продолжает работать. В России, особенно в Алтайском крае -профессионалов власти выгоняют на пенсию, а вместо их ставят подлецов и родственников не обладающих опытом и умом.... А сами руководители пенсионеры... как пример продолжают "работать: Карлин, Локтев, Ларин, Фризин.......... Правда есть ПРАВДА!!!
гость

26.12.2016 13:29

Даже после того, как оставишь работу и обратишься в ПФ за индексацией, эти сволочи ТРИ МЕСЯЦА не выплачивают индексацию, видимо считают, что мы с голоду не помрем, коли работали.
житель

26.12.2016 13:35

Почему этот мошенник Трофимов продолжает возглавлять пенсионный фонд?
Пэнсионэр

26.12.2016 13:53

Жителю 13.35 Как почему? Потому что МОШЕННИК!
жителю

26.12.2016 13:55

Патамуша он фокусник. В один карман он тебе набрунькает , а их другава откачает . Апсердоним Шапито! )))))
житель

26.12.2016 13:58

Трофимов уже пенсионер!
авторов этого закона и депутатов ГосДумы

26.12.2016 14:01

проголосовавших "ЗА" -
к позорному столбу и обосцать стаей бродячих кобелей.
Виктор Демиденко

26.12.2016 14:10

Не нужно сваливать все на Трофимова, хотя у меня нет к нему ни какого уважения, виноват в этом в первую очередь президент и премьер министр, эти два чиновника отобрали добавку к пенсии у работающих пенсионеров.
ЯБЛО ... ДЕМИДЕНКО !! ОСТАВЬ В ПОКОЕ ПРЕЗИДЕНТА!!"

26.12.2016 14:38

Не может ЯБЛО 3% не лягать президента с рейтингом у народа почти 90%... ЭТО СУТЬ ЯБЛО!!
Аркадий

26.12.2016 15:10

Рейтинг, рейтинг... У того, бесноватого Адольфа рейтинг был - закачаешься! И что?
Горыныч

26.12.2016 15:24

а ведь предупреждали, что так будет, но они же там самые умные, самые эффективные менеджеры
А ЗА СРАВНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ С АДОЛЬФОМ !! ЯБЛО....!??

26.12.2016 15:34

Аркадия надо привлекать к ответственности... Лучше ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ РОЗГАМИ.. на 0 километре ..
Пора вводить в административный кодекс кодекс АРКАШКИНЫ СТАТЬИ...
Виктор Демиденко

26.12.2016 15:50

Тому кто в 14-38. Объясните мне почему, я выхожу под своей фамилией, Виктор Рау под своей фамилией, а холуи вообще без имени и фамилии. Что касается рейтинга президента, то я в него не верю. Я живу среди людей и встречаюсь с людьми и этих 90% не встречал да и подпись под этим дурацким законом стоит тоже президента.
А ВЫ ЯБЛО... против ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА НА !??

26.12.2016 16:00

РЕФЕРЕНДУМЕ ЗАЧЕМ ЗАСРАЛИ ВСЁ МЕДИЙНОЕ ПОЛЕ СТРАНЫ... ВОТ ВЫ И ЕСТЬ ХОЛУИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВРАГОВ РОССИИ и БАНДЕРОВЦЕВ НЕЗАЛЕЖНОЙ...
о!

26.12.2016 16:59

ИБЛОНАСа с цепи спустили едрилы. Ату их! Фас ИБЛОНАС!
к сожалению дилетанты у власти

26.12.2016 17:01

умеют только отнимать и делить. другому в школах кгб не учили видимо. к управлению экономикой неспособны АБСОЛЮТНО, что и доказали проср*нные золотые нефтегазовые годы. на дрожжах вспухли долларовые счета друзей дрезденского завклубом, на этом развитие экономики и закончилось. Увы.
гостья

26.12.2016 17:39

, Хотели обмануть пенсионеров, но мы тоже не лыком шиты! Мы Вас обманули.! Раньше работали и за каждый год к пенсии нам доплачивали (устроенные официально),а в 2016 г ни индексации,ни % за отработанный год пенсионерам. А фиг Вам! Как работали так и работаем,а государство проиграло! Всё ждала когда хватятся ,поздно очень поздно ,поезд ушёл!
НЕ ДИЛИТАНТЫ!! ГАЙДАРИКИ и ЯБЛО.. довели ПЕНСИИ ДО 10 долларов В ??

26.12.2016 18:17

месяц и с выдачей их с опозданием порядка полгода.... И ЧЕГО ТО ВЯКАЮТ , заткнулись бы лучше от СТЫДА!!
И осталось таких ЯБЛО... в России всего то менее 3% с чем и поздравляем штучное ЯБЛО ДЕМИДЕНКО с ВИКТОРКОЙ..... Вас приблудных ЯБЛО ВСЕ на Алтае знают.
Виктор Демиденко

26.12.2016 18:26

Тому кто 16-00. Вообще разговор идет об пенсионерах и их нищенских пенсиях в самой богатой стране мира по природным ресурсам. Люди в Крыму (до присоединения) жили лучше чем мы в Алтайском Крае. После присоединения Крыма, люди в Алтайском крае стали жить хуже.
пенсионер

26.12.2016 18:29

С 1 января собираются уходить и другие пенсионеры. В окончании свой трудовой деятельности хочется сказать- ТЬФУ!!!
В. Демиденко

26.12.2016 18:44

Ваше мнение о разрухе в Алтайском крае надо точнее надо назвать - КРИМИНАЛ ГУБЕРНАТОРА И ЕГО КОМАНДЫ!!!
Bratka

26.12.2016 18:59

Виктору Демиденко: Пока Главред не введёт здесь обязательную регистрацию для желающих покомментировать с предоставлением минимальных данных (емейл, аккаунт соцсети), так и будет тут разгул анархии, промискуитета и копролалии. То есть все вопросы к Виктории Сергеевне.
Я в недоумении

26.12.2016 19:00

А что теряют работающие пенсионеры?Копеечную индексацию.Зато получают з/плату+пенсию.Кто уволился-освободил дорогу молодежи.Вот кому беда в Алтайском крае, работы то нет!Многие работающие пенсионеры тянут лямку из-за неработающих детей.Государство дало право выбрать-заработал пенсию, отдыхай.Есть силы, работай. Я вообще за то, чтобы платить только з/плату или иди отдыхай.ИМЕЮ ПРАВО НА МНЕНИЕ КАК ПЕНСИОНЕР СО СРЕДНЕЙ ПЕНСИЕЙ ПО КРАЮ.
ЕГО КОШАЧЬЕ ВЕЛИЧЕСТВО БРАТКА!!

26.12.2016 19:09

В части ЦЕНЗУРЫ в не КОНКУРЕНЦИИ....
Максим Горький

26.12.2016 20:13

Два года назад в Резервном фонде было 180 млрд. $, сегодня там осталось - 32 млрд. Если уже сейчас, у них проблема заплатить 4 % надбавки, то завтра - это будет уже выплата самой пенсии. С выходом на полную мощь( к 18 году ) проекта американцев по доставке СПГ и нефти в Европу, доходы ГАЗПРОМА и РОСНЕФТИ резко упадут, а значит и значительная часть денежных поступлений в бюджет, да и к тому времени ещё распотрошат и ФНБ. Судя по тому, как скупается недвижимость за рубежом "отечественными" нуворишами ( им даже санкции не помеха), и какими темпами вывозятся деньги, то финал трагикомедии близок... Живые КАЗНОКРАДЫ - позавидуют МЁРТВЫМ!
В ФОРМИРОВАНИИ НУВОРИШЕЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ ЛИБЕРАЛЫ ??

26.12.2016 20:30

В т.ч. и ЯБЛО...... в " ЧЛЕНАХ" которого числится ЛЕМИДЕНКО и ВИКТОР, все в эксклюзивном количестве.. 3%.
гость

26.12.2016 20:43

Bratka писал(а):
Пока Главред не введёт здесь обязательную регистрацию


реализуется твоя мечта: будешь тут один сидеть и сам себя комментировать
барышня в образе кошечки

26.12.2016 21:21

икает уже от мяуканья голодного -
а чо в марте будет с ней без измерения длины усов и количества шерстинок в ушах ?
навалятся бродячие гулёны и заласкают лапулечку ?
ыксперту в 17-01

26.12.2016 21:29

РФ отданы долги Парижскому клубу кредиторов и МВФ и прочим Ротшильдам из дополнительных нефтегазовых доходов.Назанимали эти валюты при ЕБыэНе профессионалы управленцы.
Этот рычаг влияния на политические решения сломан был при ВВП.
Расшифруй окончатель диплома ВШЭ - ! "развитие экономики" !- эт чо за пушной зверёк
такой и где живёт ?
ИБЛОНАСу и его отделу

26.12.2016 21:33

Гайдарик был премьером 8(Восемь)месяцев в 92-м году. После него на этом посту сменилось несколько видных в прошлом членов КПСС. Ты умственно отстал от исторического развития. Как и твой куратор в погонах. Иди на горшок - и спать.
ГАЙДАРИК 21.33 ГАЙДАР ДОПУСТИЛ к УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКОЙ РФ, БОЛЕЕ..!!??

26.12.2016 22:10

Десяти тысяч иностранных консультантов, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫВОЗА КАПИТАЛОВ ИЗ РОССИИ, дали возможность создавать ОФШОРЫ за бугром, создали механизмы перевода собственности РФ в юрисдикцию за бугром и.т.д. сформированы на базе разгрома экономики СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ в так называемой элите и.т.д. Именно, забугорные спецы написали Конституцию РФ и базовые экономические законы рынка.....
ЛИЧНО, ГАЙДАР РАЗРЕШИЛ только одну операцию в банковской сфере: ПРЕДОПЛАТА, а все другие банковские инструкции в объёме двух гружённых до пуза КАМАЗОВ отменил, снял с ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ СОЦ, ПРЕДПРИЯТИЙ России, КОНТРОЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ от лица государства за хозяйственной деятельностью и.т.д.
ТАК ЧТО ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЫЛА РАЗВАЛЕНА ГАЙДАРОМ ЭКОНОМИКА ПОД КОРЕШОК.

ЭТО ВЫ ЯБЛО ВЫЛЕЗЛИ ИЗ ГОРШКА и КАК ГЛИСТЫ УНИЧТОЖИЛИ ВСЁ.... Умственно одарённые ГЛИСТЫ.
попробуй оценить последствия гайдаровщины

26.12.2016 22:13

1.отказа государства от регулирования цен.
2.отказа от монополии государства на внешнюю торговлю.
Аркадий

26.12.2016 22:27

А ЗА СРАВНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ С АДОЛЬФОМ !! ЯБЛО....!?? писал(а):
тивный кодекс кодекс А

А что криминального в сравнении президента одной страны с президентом другой? Боле того, я склоняюсь к тому, что у нашего президента недостатков меньше, а достоинств больше. Мы с вами практически единомышленники! Только перестаньте кричать - барабанные перепонки от больших букв лопаются...
АРКАША!! ПРЕЗИДЕНТ - ЭТО не ФЮРЕР " ПОЧИСТИ !?

26.12.2016 22:29

ЯБЛО ..... извилины...
Аркадий

26.12.2016 22:36

Официальная должность называлась "рейхсканцлер национал-социалистической Германии", а "фюрер" - скорее неофициальный титул, не прописанный в законодательстве. Ну, типа "вождь", национальный лидер" и т.д.
ФЮРЕР - ОФИЦИАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ В ГЕРМАНИИ 1934 - 1945 гг ?? ВЫ СЛУЧАЙНО!??

26.12.2016 22:43

Аркадий не получили образование на историческом факультете АлтГУ??
Аркадий

26.12.2016 22:54

Историческое образование я получил в другом вузе. А прежде чем стать фюрером ему пришлось грести на галерах рядовым рейхсканцлером. Ну а "фюрер" - очевидно одноразовая должность под себя любимого...
веснАлтай

26.12.2016 23:17

Лев Веснин. Открытое обращение к Путину: https://www.youtube.com/watch?v=uqfkctPXwAY
НСДАП

26.12.2016 23:18

нет смысла давать аркадию пинков -
это тоже про ту Германию и его неизгладимую кипящим утюгом тупость.
Нигуя Зебе

26.12.2016 23:24

Юрий Павлов писал(а):
Очередной "гениальный" ход правительства: шах и пат!


в африка пенсн не босег такак трудда
Нигуя Зебе

26.12.2016 23:26

веснАлтай писал(а):
Лев Веснин. Открытое обращение к Путину: https://www.youtube.com/watch?v=uqfkctPXwAY


я смотр . мне натрясло .
Виктор Демиденко

26.12.2016 23:26

Должность фюрер была введена в Германии в 1934 по 1945. Слово Фюрер обозначает вождь, лидер, так что разницы большой между Фюрером и Нац. Лидером нет, только второе это еще не официальная должность. Я думаю скоро это узаконит наша Дума не задумываясь.
Нигуя Зебе

26.12.2016 23:34

Виктор Демиденко писал(а):
Что касается рейтинга президента, то я в него не верю.


я внего не верю . вуду верю
JE SUIS BOYARYSHNIK

26.12.2016 23:47

Лёва гасит путю https://www.youtube.com/watch?v=uqfkctPXwAY
Нигуя Зебе ?? ДЕМИДЕНКО зебе хлопочет ПОРКУ по ЯБЛО.. ??

27.12.2016 00:20

РАССАДНИЦЕ, а ему не выдают Алтайских пендюлей!! Може ему вуду врастить в рассадницу!??
Bratka

27.12.2016 01:08

гостю от 20:43: Это не так. Я тут уже всех победил 10 лет назад. Теперь неинтересно.
ЯБЛО..!! ДАВАЙ ДОСВИДАНИЯ....

27.12.2016 02:32

.......
Котовский

27.12.2016 03:53

Правительство Медведева полный банкрот, оно не знает как развивать экономику, только затыкает дыры в бюджете за счет населения.