Алтайские пенсионеры массово ушли «в тень»

Число работающих пенсионеров в Алтайском крае за 2016 год сократилось на 87,5 тысяч человек, хотя до этого их количество стабильно росло ежегодно, пишет «Алтапресс». Главная причина произошедшего - отказ правительства индексировать пенсии для данной категории. При этом многие из них не уволились с работы, а перешли на «черные» зарплаты, и теперь государство, намеревавшееся сэкономить, уже теряет огромные суммы.

Общее число занятых в крае - около 1 млн человек. По данным Алтайкрайстата, на 1 октября 2015 года в регионе работали 211 433 пенсионера, через год это число составило уже 123 850. То есть количество работающих пенсионеров сократилось на 41 %, хотя до начала 2016 года оно неуклонно росло. Летом о сокращении количества работающих пенсионеров в России за I квартал 2016 года на 36 % писали «Ведомости», ссылавшиеся на результаты анализа Счетной палаты РФ. Но тогда Минтруд и ПФР это опровергали, эксперты издания также считали масштабы сокращения завышенными, а сведения - ошибочными.

Данные Алтайкрайстата (в настоящий момент они недоступны) о сокращении количества работающих пенсионеров подтвердили «Алтапрессу» в ОПФР по Алтайскому краю. Подобная тенденция наблюдается и в других регионах России. Член краевой Общественной палаты Борис Гусев, долгое время возглавлявший краевую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полагает: сокращение напрямую связано с тем, что в 2016 году отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров. Люди просто ушли с работы.

Сама по себе надбавка в 4 % невелика: при средней пенсии в крае на 1 октября 11 397 рублей это порядка 450 рублей. Зарплата, которую получают пенсионеры, конечно, больше, и терять ее невыгодно, но для пожилых людей, по мнению спикера, важна определенная стабильность. «Человек прикидывает, что сил не остается, а пенсии хоть и обещают в будущем проиндексировать, когда человек уйдет с работы (власти обещали пенсионерам полностью возместить им все упущенное после того, как они уйдут с работы - прим. ред. БФ), но еще неизвестно, будет это или не будет. И это оказывает большое влияние на людей старшего возраста. Это чисто психологический фактор», - высказался г-н Гусев.

Впрочем, общественник не исключает, что какая-то часть пенсионеров по факту продолжает работать, но уже без оформления, и получает деньги «в черную». С этим согласен и представитель коммерческой компании, попросивший не называть своего имени. По его словам, сами пенсионеры этой компании обратились с предложением официально разорвать отношения - для них и 450 рублей имеют значение. Он полагает, что таким же путем пошли большинство организаций - кроме тех, которые финансируются из бюджета.

По расчетам сотрудника этой компании, 90 тысяч работающих в Алтайском крае пенсионеров могли бы перечислять подоходный налог (13 %) и взносы в соцфонды (30,2 %) в сумме около 290 млн рублей в месяц — и то, если взять в расчет зарплату в 7,5 тысяч рублей. Поскольку налоги и взносы с зарплаты высокие, то в данном случае уход к «серым» схемам выгоден всем: сама компания экономит, а работники получают надбавку, которую не хотят терять. В результате государство, которое хотело сэкономить на работающих пенсионерах 87 млрд рублей, потеряло подоходный налог и взносы в социальные фонды, в том числе в Пенсионный фонд.