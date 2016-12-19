Алтайские пенсионеры массово ушли «в тень»

26.12.2016 11:00
Число работающих пенсионеров в Алтайском крае за 2016 год сократилось на 87,5 тысяч человек, хотя до этого их количество стабильно росло ежегодно, пишет «Алтапресс». Главная причина произошедшего - отказ правительства индексировать пенсии для данной категории. При этом многие из них не уволились с работы, а перешли на «черные» зарплаты, и теперь государство, намеревавшееся сэкономить, уже теряет огромные суммы.
Общее число занятых в крае - около 1 млн человек. По данным Алтайкрайстата, на 1 октября 2015 года в регионе работали 211 433 пенсионера, через год это число составило уже 123 850. То есть количество работающих пенсионеров сократилось на 41 %, хотя до начала 2016 года оно неуклонно росло. Летом о сокращении количества работающих пенсионеров в России за I квартал 2016 года на 36 % писали «Ведомости», ссылавшиеся на результаты анализа Счетной палаты РФ. Но тогда Минтруд и ПФР это опровергали, эксперты издания также считали масштабы сокращения завышенными, а сведения - ошибочными.
Данные Алтайкрайстата (в настоящий момент они недоступны) о сокращении количества работающих пенсионеров подтвердили «Алтапрессу» в ОПФР по Алтайскому краю. Подобная тенденция наблюдается и в других регионах России. Член краевой Общественной палаты Борис Гусев, долгое время возглавлявший краевую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полагает: сокращение напрямую связано с тем, что в 2016 году отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров. Люди просто ушли с работы.
Сама по себе надбавка в 4 % невелика: при средней пенсии в крае на 1 октября 11 397 рублей это порядка 450 рублей. Зарплата, которую получают пенсионеры, конечно, больше, и терять ее невыгодно, но для пожилых людей, по мнению спикера, важна определенная стабильность. «Человек прикидывает, что сил не остается, а пенсии хоть и обещают в будущем проиндексировать, когда человек уйдет с работы (власти обещали пенсионерам полностью возместить им все упущенное после того, как они уйдут с работы - прим. ред. БФ), но еще неизвестно, будет это или не будет. И это оказывает большое влияние на людей старшего возраста. Это чисто психологический фактор», - высказался г-н Гусев.
Впрочем, общественник не исключает, что какая-то часть пенсионеров по факту продолжает работать, но уже без оформления, и получает деньги «в черную». С этим согласен и представитель коммерческой компании, попросивший не называть своего имени. По его словам, сами пенсионеры этой компании обратились с предложением официально разорвать отношения - для них и 450 рублей имеют значение. Он полагает, что таким же путем пошли большинство организаций - кроме тех, которые финансируются из бюджета.
По расчетам сотрудника этой компании, 90 тысяч работающих в Алтайском крае пенсионеров могли бы перечислять подоходный налог (13 %) и взносы в соцфонды (30,2 %) в сумме около 290 млн рублей в месяц — и то, если взять в расчет зарплату в 7,5 тысяч рублей. Поскольку налоги и взносы с зарплаты высокие, то в данном случае уход к «серым» схемам выгоден всем: сама компания экономит, а работники получают надбавку, которую не хотят терять. В результате государство, которое хотело сэкономить на работающих пенсионерах 87 млрд рублей, потеряло подоходный налог и взносы в социальные фонды, в том числе в Пенсионный фонд.
26.12.2016 12:16
26.12.2016 12:20
26.12.2016 12:35
пойдет в дет. сад к 6 годам, учитель математики заглянет в класс на недельке. Классика жанра хотели как лучше, а получилось как всегда !!
26.12.2016 13:08
26.12.2016 13:12
26.12.2016 13:29
26.12.2016 13:35
26.12.2016 13:53
26.12.2016 13:55
26.12.2016 13:58
26.12.2016 14:01
к позорному столбу и обосцать стаей бродячих кобелей.
26.12.2016 14:10
26.12.2016 14:38
26.12.2016 15:10
26.12.2016 15:24
26.12.2016 15:34
Пора вводить в административный кодекс кодекс АРКАШКИНЫ СТАТЬИ...
26.12.2016 15:50
26.12.2016 16:00
26.12.2016 16:59
26.12.2016 17:01
26.12.2016 17:39
26.12.2016 18:17
И осталось таких ЯБЛО... в России всего то менее 3% с чем и поздравляем штучное ЯБЛО ДЕМИДЕНКО с ВИКТОРКОЙ..... Вас приблудных ЯБЛО ВСЕ на Алтае знают.
26.12.2016 18:26
26.12.2016 18:29
26.12.2016 18:44
26.12.2016 18:59
26.12.2016 19:00
26.12.2016 19:09
26.12.2016 20:13
26.12.2016 20:30
26.12.2016 20:43
реализуется твоя мечта: будешь тут один сидеть и сам себя комментировать
26.12.2016 21:21
а чо в марте будет с ней без измерения длины усов и количества шерстинок в ушах ?
навалятся бродячие гулёны и заласкают лапулечку ?
26.12.2016 21:29
Этот рычаг влияния на политические решения сломан был при ВВП.
Расшифруй окончатель диплома ВШЭ - ! "развитие экономики" !- эт чо за пушной зверёк
такой и где живёт ?
26.12.2016 21:33
26.12.2016 22:10
ЛИЧНО, ГАЙДАР РАЗРЕШИЛ только одну операцию в банковской сфере: ПРЕДОПЛАТА, а все другие банковские инструкции в объёме двух гружённых до пуза КАМАЗОВ отменил, снял с ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ СОЦ, ПРЕДПРИЯТИЙ России, КОНТРОЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ от лица государства за хозяйственной деятельностью и.т.д.
ТАК ЧТО ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ БЫЛА РАЗВАЛЕНА ГАЙДАРОМ ЭКОНОМИКА ПОД КОРЕШОК.
ЭТО ВЫ ЯБЛО ВЫЛЕЗЛИ ИЗ ГОРШКА и КАК ГЛИСТЫ УНИЧТОЖИЛИ ВСЁ.... Умственно одарённые ГЛИСТЫ.
26.12.2016 22:13
2.отказа от монополии государства на внешнюю торговлю.
26.12.2016 22:27
А что криминального в сравнении президента одной страны с президентом другой? Боле того, я склоняюсь к тому, что у нашего президента недостатков меньше, а достоинств больше. Мы с вами практически единомышленники! Только перестаньте кричать - барабанные перепонки от больших букв лопаются...
26.12.2016 22:29
26.12.2016 22:36
26.12.2016 22:43
26.12.2016 22:54
26.12.2016 23:17
26.12.2016 23:18
это тоже про ту Германию и его неизгладимую кипящим утюгом тупость.
26.12.2016 23:24
в африка пенсн не босег такак трудда
26.12.2016 23:26
я смотр . мне натрясло .
26.12.2016 23:26
26.12.2016 23:34
я внего не верю . вуду верю
26.12.2016 23:47
27.12.2016 00:20
27.12.2016 01:08
27.12.2016 02:32
27.12.2016 03:53