Спасатели обнародовали причину пожара на сгоревшем дотла барнаульском радиозаводе

26 декабря барнаульские пожарные продолжают разбирать конструкции, пострадавшие в результате крупнейшего пожара на АО «Барнаульский радиозавод». Специалистам предстоит провести необходимые экспертизы, однако уже сейчас сотрудники МЧС полагают, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе регионального управления, масштабный пожар на проспекте Калинина в административном здании радиозавода был ликвидирован только вечером 23 декабря. Однако и после этого спасатели продолжали «проливку» места происшествия, разбора пострадавших от огня конструкций для того, чтобы пожар не возобновился. По словам специалистов, при такой площади возгорания и таком огромном количестве тлеющих элементов повторное возгорание было вполне реальным. Аналогичным образом ситуация развивалась во время пожара на территории барнаульского завода резинотехнических изделий в 2012 году, когда площадь возгорания составила около 3 тысяч кв. м и огнеборцы закончили работать только через несколько суток.

По последним данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общая площадь пожара на радиозаводе составила 1000 кв. м, четырехэтажное здание выгорело полностью. К тушению привлекалось 110 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе две пожарные машины прибыли на место событий из Новоалтайска. В управлении МЧС подчеркнули, что на случай возникновения другого пожара в городе в этот день имелся дополнительный резерв людей и техники, которые бы немедленно выехали на место. Таким образом распространившаяся в Сети информация о бездействии спасателей и проигнорированных ими сообщениях о возгорании является ошибочной. Кроме того, пожарные уже готовы назвать предварительную причину случившегося: предположительно, это ненадлежащая эксплуатация бытовых электрических приборов. Однако эту версию еще необходимо подтвердить результатами экспертиз.

Напомним, 23 декабря утром на проспекте Калинина загорелось подсобное помещение в четырехэтажном здании АО «Барнаульский радиозавод». Огонь быстро распространился по всей площади, поэтому его тушение велось с раннего утра до пяти часов вечера. Из-за опасности распространения пожара полицейским даже пришлось перекрыть для движения два участка городских дорог, что спровоцировало огромные автомобильные «пробки».