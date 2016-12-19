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Главная Лента новостей Спасатели обнародовали причину пожара на сгоревшем дотла барнаульском радиозаводе

Спасатели обнародовали причину пожара на сгоревшем дотла барнаульском радиозаводе

26.12.2016 13:03

26 декабря барнаульские пожарные продолжают разбирать конструкции, пострадавшие в результате крупнейшего пожара на АО «Барнаульский радиозавод». Специалистам предстоит провести необходимые экспертизы, однако уже сейчас сотрудники МЧС полагают, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе регионального управления, масштабный пожар на проспекте Калинина в административном здании радиозавода был ликвидирован только вечером 23 декабря. Однако и после этого спасатели продолжали «проливку» места происшествия, разбора пострадавших от огня конструкций для того, чтобы пожар не возобновился. По словам специалистов, при такой площади возгорания и таком огромном количестве тлеющих элементов повторное возгорание было вполне реальным. Аналогичным образом ситуация развивалась во время пожара на территории барнаульского завода резинотехнических изделий в 2012 году, когда площадь возгорания составила около 3 тысяч кв. м и огнеборцы закончили работать только через несколько суток.

По последним данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общая площадь пожара на радиозаводе составила 1000 кв. м, четырехэтажное здание выгорело полностью. К тушению привлекалось 110 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе две пожарные машины прибыли на место событий из Новоалтайска. В управлении МЧС подчеркнули, что на случай возникновения другого пожара в городе в этот день имелся дополнительный резерв людей и техники, которые бы немедленно выехали на место. Таким образом распространившаяся  в Сети информация о бездействии спасателей и проигнорированных ими сообщениях о возгорании является ошибочной. Кроме того, пожарные уже готовы назвать предварительную причину случившегося:  предположительно, это ненадлежащая эксплуатация бытовых электрических приборов. Однако эту версию еще необходимо подтвердить результатами экспертиз.

Напомним, 23 декабря утром на проспекте Калинина загорелось подсобное помещение в четырехэтажном здании АО «Барнаульский радиозавод». Огонь быстро распространился по всей площади, поэтому его тушение велось с раннего утра до пяти часов вечера. Из-за опасности распространения пожара полицейским даже пришлось перекрыть для движения два участка городских дорог, что спровоцировало огромные автомобильные «пробки».

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Комментарий

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Комментариев 1
Cthutq

26.12.2016 20:32

Да причина наверное одна, экономия на отоплении, и, как результат, срабатывает инстинкт самосохранения, и ищутся способы компенсации недостающего тепла подручными средствами.

Например, у нас на заводе, в цехах жгли костры в бочках. Если есть возможность, то козлы изготавливают, по мощности, аж проводка горит.