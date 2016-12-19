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Главная Лента новостей Экс-чиновник Бийска силами прокуратуры хочет оставить не у дел дорожников наукограда

Экс-чиновник Бийска силами прокуратуры хочет оставить не у дел дорожников наукограда

26.12.2016 16:17

25 января 2017 года в Арбитражном суде Алтайского края состоится очередное заседание по иску прокуратуры края к Управлению ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска. Надзорное ведомство пытается оставить в силе решение бывшего начальника управления Андрея Тарана, который ранее намеревался лишить дорожные предприятия наукограда — ООО «Восточный дорожник» и ООО «Приобское ДЭУ» — контрактов на содержание дорог города. Расторжение контрактов в итоге отменила сама горадминистрация, но г-н Таран по какой-то причине решил «идти» до последнего. Информация изложена в материалах арбитража, также о ходе процесса ИА «Банкфакс» рассказали участники разбирательства.

Контракты с двумя дорожными предприятиями в 2015 году заключило городское Управление ЖКХ, руководителем которого в то время был Андрей Таран. По условиям контрактов компании должны были содержать и производить текущий ремонт городских дорог, с чем они справлялись более года — об этом говорят в том числе подписанные самим г-ном Тараном акты приемки выполненных работ. Однако весной 2016 года, незадолго до своего увольнения, начальник единолично решил в одностороннем порядке расторгнуть контракты.

Решение было принято 1 апреля 2016 года — одновременно в отношении «Восточного дорожника» и «Приобского ДЭУ». Причем, как сообщили представители компаний, их чиновник об этом не уведомил, а информацию они получили из интернета.

Горадминистрация создала специальную комиссию, которая провела проверку действий экс-чиновника. Было установлено, что размещенная в карточках контрактов на сайте Госзакупок информация об их расторжении опубликована незаконно — в том числе был нарушен порядок, определенный федеральным законодательством. Кроме того юристы сделали вывод, что формулировка «ненадлежащее исполнение контракта», не подкрепленная указанием на фактические нарушения, неправомерна.

После подведения итогов проверки права и обязанности дорожных организаций были восстановлены, однако за отменой скандального решения г-на Тарана последовала неожиданная реакция. В июле прокуратура Алтайского края направила в арбитражный суд заявление, в котором потребовала признать отмену решения Андрея Тарана незаконной. Причем иск к городскому управлению ЖКХ, восстановившему права дорожников, по формулировке был подан в защиту прав администрации города. По мнению участников процесса, именно отставной чиновник инициировал по некой причине это разбирательство своей жалобой. В качестве третьего лица в суд привлечено МКУ «Финансовое управление администрации Бийска», которое поддерживает позицию Управления ЖКХ и выступает против доводов Тарана.

Предположительной причиной, по которой уже уволенный с поста руководителя управления Андрей Таран предпринял эти действия, по мнению некоторых участников конфликта, является попытка переложить ответственность за ранее допущенные нарушения и неправомерно принятые решения на дорожные организации, занимающиеся текущим обслуживанием дорог.

Так, согласно информации на сайте Госзакупок, в мае 2015 года прошел многомиллионный конкурс на ремонт проезжей части ряда городских улиц, победителем которого стало ГУП «Юго-Восточное ДСУ». После выполнения работ на участках дорог появились дефекты в виде трещин, которые по контракту подрядчик должен устранить в рамках гарантии. Однако ГУП, имея на руках подписанные г-ном Тараном акты приемки выполненных работ, попыталось доказать, что истинные виновники произошедшего — дорожники, отвечающие за текущее содержание дорог. Якобы компании не убирали снег с дорог, что и повлекло их разрушение, хотя те в свою очередь утверждают, что истинная причина — пропуск подрядчиком одного из технологических этапов. Чтобы доказать правоту, ГУП своими же силами провело экспертизу разрушенных дорог, а сам Андрей Таран заказал альтернативную экспертизу в ООО «Бюро оценки и консалтинга» с привлечением Евгения Струкчинского, директора ООО «Бийское ДЭУ», которое работало на субподряде у «Юго-Восточного ДСУ».

По некоторым данным, многоходовые схемы действий экс-чиновника уже попали под внимание правоохранительных органов. Так, дорожные предприятия и управление ЖКХ администрации Бийска направили документы в региональное управление ФСБ, прокуратуру Бийска и Алтайского края и другие структуры, поднимая вопрос правомерности действий г-на Тарана, в том числе в части оплаты невыполненных работ. Ряд интересантов предполагает, что Таран мог лоббировать собственные интересы в части сокрытия многомиллионного ущерба, нанесенного бюджету города. Одним из этапов «разбора» его деятельности станет в том числе доказательство неправомерности расторжения контрактов с дорожниками.

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Комментарий

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Комментариев 17
Бульдозер

26.12.2016 16:46

Добротная "заказушка" от бийской администрации! Но прежде чем публиковать откровенную ахинею, Банкфаксу следует разобраться в науке логике. Почему прокуратура Алтайского края на стороне "экс-чиновника". Зачем забавлять читающую аудиторию гэгами про его "многоходовые схемы" , "лоббирование личных интересов", "сокрытие многомиллионного ущерба". Это вам заказчик такие фразы надиктовал? И про спецкомиссию, которая признала разрыв контрактов незаконным Прокурор обжалует "законные действия" администрации(?) Особая благодарность бийчан за "якобы компании не убирали снег с дорог". А что ,, правда, убирали, вы видели ?!))) Если прокурор выиграет суд и законность восторжествует, напишите про схемы и личную заинтересованность прокурора
Шизофреник

26.12.2016 17:11

Рекомендую посмотреть клип Васи Обломова "Многоходовочка"
https://www.youtube.com/watch?v=6Mg-lhbQQTs
Крендель Шизофренику

26.12.2016 17:23

Ты давай завязывай с такими песнями! Её тоже экс чиновник Таран написал и выложил в ютуб . А дорожники то снег убирают! Ага!
Великий комбинатор

26.12.2016 17:50

Тарана уволили в апреле, контракт с ДРСУ "Юго-западное" заключен вообще в июне. Какие акты с ними мог подписать таран, чё за бред? Банфакс, вы че там курите...хоть проверяйте фактуру своих заказчиков. Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Бийска, чтобы оспорить ее действия. То есть исполнены сугубо надзорные функции с целью пресечения нарушения закона. в интерпретации инфоагентства "Эвалар" это все чьи-то козни. Чьи конкретно, им подсказали. Доказательство неправомерности расторжения контрактов с "дорожниками" подан как железобетонный ФАКТ еще до выводов суда. Днище ! ! ! Ребята, вам снизу еще не стучат?
Рашпиль st.

26.12.2016 18:01

Прикольная статья! Эваларовские совсем обкурились фасованной травы вместе с Нонко и Громогласовой. То губернатора на всю страну позорят, то чучмечу несут про Алтайавтодоровское предприятие, то бишь краевое. Банкфаксу не мешало бы задуматься про партнеров. Одно ясно этот Таран кого то трахнул и скорее всего это Нонко и Громогласова.
Новая попИтка - не пытка

26.12.2016 18:09

Россельхознадзор не пустил в Сибирь лекарственное растение из Албании. Около 100 кг плодов "Витекса священного" задержали в новосибирском аэропорту. Средство, которое применяют для лечения женских болезней и импотенции, предназначалось компании «Эвалар».
Для великого комбинатора

26.12.2016 19:03

Тарана уволили весной 2016, а контракты исполнялись в 2015 году, так что тут не бред.... Так что в распиле денег есть две заинтересованные стороны, первая- это тот,кто составлял контракт, подписывал его, следил за выполнением работ, принимал эти работы а затем оплатил всё это!!!! И вторая - это тот кто выполнял эти работы.
Олеумщик

26.12.2016 19:05

Работал вместе с Тараном на Олеумном заводе, знаю его не по наслышки. Что на заводе ни чего не делал только сплетни собирал, так и в администрации вату видать катал а как пришлось за что то отвечать сразу жалобы начил писать.
последнему

26.12.2016 19:19

Если это так, что же вы заверещали только сейчас, а не в 2015 году. Или сами участвовали в распиле? Подоплека вашей нынешней истерики такова: в администрации поняли, что суд поддержит прокурора Алтайского края и городу надо будет возмещать выплаты по контракту , переведенные "Восточному дорожнику" и "Приобскому ДЭУ" с момента признанного законным расторжения с ними контрактов 01.04.16 года. Это ЧП и засада! Отсюда истерика с вешанием всех собак на мелкую сошку тарана. Два года писали как здорово ДСУ Юго-Восточное сделало дороги в Бийске. Не было бесед ни за качество, ни за коррупцию. А сейчас про какие-то распилы, ущербы и многоходовки вспомнили.
От братвы города.

26.12.2016 19:25

Какойто гнилой базар журналюги в компютере разводят. Таран пацан правильный, есть за ним хорошие дела. Ну откусил он у этих бобров немного, так не обеднеют они. Только вот косяк теперь, за ним получается.... Не заслал он долю малую на общее. Наказать надо за это.
Для 19:05

26.12.2016 19:37

Не пи...и. Жалобы писал... Так и говори что целяк тебе поломал. Знаю Тарана - хребты ломает на счет раз. Если и ошибся , то в том что тебе жопу порвал заместо хребта. Ты то что написал ему в лицо скажи. Усерешься на месте. По ситуации, которую написала Администрация в статье, уже весь город в курсе. Администрация на него писала заявления, Ноныч с Громогласихой любят анонимками швыряться от имени встревоженных жителей через Пермячиху и Башкатика. Проверками его дрочили. Дошвырялись. Прокурор въеб их же.
Маняшка

26.12.2016 19:48

Это МНОГОХОДОВОЧКА....!
знак

26.12.2016 23:21

С Тараном работал, мужик не умный. его использовали все, ФСБ он служит верно и прокуратуре помогает. Когда то он работал в УВД, потом на Олеумном, в Администрации и везде уходил с уголовными делами, город маленький. На спичке поговаривают тоже от него скоро избавятся, своего у него не чего нет, не мозгов не чего, пустой))))
1

26.12.2016 23:35

причина одна-деньги. не получил обещанный откат вот и взялся контракты расторгать.а прокуратура цепляется за любое дерьмо лишь бы иметь возможность, пусть и призрачную, повышение по службе получить
СЛУХИ

26.12.2016 23:40

Таран скрыл дефекты в работе «Юго-Восточного ДСУ», ущерб порядка 10 миллионов, подписи подделал всей комиссии. Разбирательство идет уже почти год, кого то осудят - сами отгадайте кого. Поэтому хребты ломать нужно с умом.
прокурорскийййй

27.12.2016 00:07

Ряд интересантов предполагает у Тарана дар вводить всех в заблуждение, наши ему поверили да только всей информации не знали, теперь боятся попасть в ..... по некоторым данным ФСБ кашу заварили и в сторону отошли. У губернатора этот вопрос под контролем, во всяком случае интересуется этим он. Сейчас уже всем понятно, что уборка дорог и ремонт это разные работы. Наш президент много ставит губернаторов в России только потом с позором снимает, здесь тоже история не совсем прозрачная. Бийский филиал "Алтайавтодора" в лице «Юго-Восточного ДСУ» подводит нашего губернатора, человеческий фактор.
ГОРОДСКОЙ МАЖОР

27.12.2016 00:44

Вот это уже интересно, чем закончится эта драчка?!