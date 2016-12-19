Экс-чиновник Бийска силами прокуратуры хочет оставить не у дел дорожников наукограда

25 января 2017 года в Арбитражном суде Алтайского края состоится очередное заседание по иску прокуратуры края к Управлению ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска. Надзорное ведомство пытается оставить в силе решение бывшего начальника управления Андрея Тарана, который ранее намеревался лишить дорожные предприятия наукограда — ООО «Восточный дорожник» и ООО «Приобское ДЭУ» — контрактов на содержание дорог города. Расторжение контрактов в итоге отменила сама горадминистрация, но г-н Таран по какой-то причине решил «идти» до последнего. Информация изложена в материалах арбитража, также о ходе процесса ИА «Банкфакс» рассказали участники разбирательства.

Контракты с двумя дорожными предприятиями в 2015 году заключило городское Управление ЖКХ, руководителем которого в то время был Андрей Таран. По условиям контрактов компании должны были содержать и производить текущий ремонт городских дорог, с чем они справлялись более года — об этом говорят в том числе подписанные самим г-ном Тараном акты приемки выполненных работ. Однако весной 2016 года, незадолго до своего увольнения, начальник единолично решил в одностороннем порядке расторгнуть контракты.

Решение было принято 1 апреля 2016 года — одновременно в отношении «Восточного дорожника» и «Приобского ДЭУ». Причем, как сообщили представители компаний, их чиновник об этом не уведомил, а информацию они получили из интернета.

Горадминистрация создала специальную комиссию, которая провела проверку действий экс-чиновника. Было установлено, что размещенная в карточках контрактов на сайте Госзакупок информация об их расторжении опубликована незаконно — в том числе был нарушен порядок, определенный федеральным законодательством. Кроме того юристы сделали вывод, что формулировка «ненадлежащее исполнение контракта», не подкрепленная указанием на фактические нарушения, неправомерна.

После подведения итогов проверки права и обязанности дорожных организаций были восстановлены, однако за отменой скандального решения г-на Тарана последовала неожиданная реакция. В июле прокуратура Алтайского края направила в арбитражный суд заявление, в котором потребовала признать отмену решения Андрея Тарана незаконной. Причем иск к городскому управлению ЖКХ, восстановившему права дорожников, по формулировке был подан в защиту прав администрации города. По мнению участников процесса, именно отставной чиновник инициировал по некой причине это разбирательство своей жалобой. В качестве третьего лица в суд привлечено МКУ «Финансовое управление администрации Бийска», которое поддерживает позицию Управления ЖКХ и выступает против доводов Тарана.

Предположительной причиной, по которой уже уволенный с поста руководителя управления Андрей Таран предпринял эти действия, по мнению некоторых участников конфликта, является попытка переложить ответственность за ранее допущенные нарушения и неправомерно принятые решения на дорожные организации, занимающиеся текущим обслуживанием дорог.

Так, согласно информации на сайте Госзакупок, в мае 2015 года прошел многомиллионный конкурс на ремонт проезжей части ряда городских улиц, победителем которого стало ГУП «Юго-Восточное ДСУ». После выполнения работ на участках дорог появились дефекты в виде трещин, которые по контракту подрядчик должен устранить в рамках гарантии. Однако ГУП, имея на руках подписанные г-ном Тараном акты приемки выполненных работ, попыталось доказать, что истинные виновники произошедшего — дорожники, отвечающие за текущее содержание дорог. Якобы компании не убирали снег с дорог, что и повлекло их разрушение, хотя те в свою очередь утверждают, что истинная причина — пропуск подрядчиком одного из технологических этапов. Чтобы доказать правоту, ГУП своими же силами провело экспертизу разрушенных дорог, а сам Андрей Таран заказал альтернативную экспертизу в ООО «Бюро оценки и консалтинга» с привлечением Евгения Струкчинского, директора ООО «Бийское ДЭУ», которое работало на субподряде у «Юго-Восточного ДСУ».

По некоторым данным, многоходовые схемы действий экс-чиновника уже попали под внимание правоохранительных органов. Так, дорожные предприятия и управление ЖКХ администрации Бийска направили документы в региональное управление ФСБ, прокуратуру Бийска и Алтайского края и другие структуры, поднимая вопрос правомерности действий г-на Тарана, в том числе в части оплаты невыполненных работ. Ряд интересантов предполагает, что Таран мог лоббировать собственные интересы в части сокрытия многомиллионного ущерба, нанесенного бюджету города. Одним из этапов «разбора» его деятельности станет в том числе доказательство неправомерности расторжения контрактов с дорожниками.