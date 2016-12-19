«Бюджет деградации»: в 2017 году Бийск сэкономит на «социалке»

Расходы на социальную сферу в Бийске в 2017 году будут сокращены почти на 10 %. Это следует из положений бюджета наукограда, принятого в окончательном чтении местной гордумой 22 декабря.

Как пишет «Бийский рабочий», ко второму чтению в проект бюджета были внесены поправки в сторону увеличения доходов почти на 700 млн рублей, главным образом за счет поступлений из краевой и федеральной казны. При этом собственные налоговые доходы пришлось снизить. Так, 107 млн рублей были «изъяты» из-за уменьшения поступлений от земельного налога после пересмотра кадастровой стоимости участков предприятий оборонного комплекса. Еще на 3,5 млн рублей сократился дорожный фонд.

Собственные текущие расходы города уменьшились почти на 150 млн рублей. Так, самым заметным стало сокращение финансирования таких направлений, как «транспортное обслуживание» — на 3,1 млн рублей, «развитие физкультуры» — на 6,4 млн рублей, «развитие культуры до 2020 года» — на 12,4 млн рублей, программы дополнительной соцподдержки и адресной помощи бийчанам — на 27 млн рублей, а также «образование» — на 48,7 млн рублей. Тем не менее чиновники и депутаты заверили, что на размере зарплаты работников это не скажется.

Эсер Сергей Пивоваров пояснил, что за восемь лет пребывания в Бийской гордуме не помнит такого сложного бюджета: на 10 % сокращены расходы на социальную сферу, хотя с большинства учреждений сегодня нельзя снимать ни копейки. Однако по мнению депутата, подобная ситуация наблюдается во многих городах по стране, и решать ее нужно не на местном уровне, а на федеральном.

Коммуниста Юрия Голунова больше интересовал размер общего муниципального долга, который в 2017 году приблизится к 900 млн рублей. «Я не вижу мероприятий, как будет этот долг погашаться», — заметил он. Избранник уверен — такой путь ведет прямиком к банкротству. «Обанкротить муниципалитет невозможно в принципе, — возразила ему начальник финансового управления администрации Бийска Наталья Скорнякова. - Край знает о нашей ситуации, поэтому принято решение заменять муниципальные заимствования у банков бюджетными кредитами, процент по которым несравнимо ниже. Летом был подписан договор на 29 млн рублей, сейчас мы ожидаем еще 150 млн рублей».

Единоросс Александр Зорих, председатель финансового комитета БГД отметил, что бюджет-2017 носит куда более напряженный характер, чем предшествовавший ему главный финансовый документ. «Однако мы сохранили социальные обязательства, заработную плату бюджетников не трогали. Надеюсь, мы получим дополнительные доходы от приватизации. К тому же еще не пришли деньги наукограда. Плохо, что сократилась дорожная программа. Но бюджет принимать надо. Можно с ним соглашаться, можно возмущаться. Но учреждения должны с января работать, люди должны получать зарплату», - с некоторым фатализмом прокомментировал г-н Зорих.

Председатель комитета по экономической политике БГД Игорь Степанов окрестил принимаемый финансовый документ все более популярным эпитетом «бюджет выживания». У лидера фракции коммунистов Владимира Римера нашлось другое определение: «бюджет деградации». «Каждый год нам как мантру повторяют: бюджет сложный, тяжелый, но жить нужно. У нашей фракции этот бюджет не вызывает ничего кроме досады и разочарования. Он лишает бийчан надежды на то, что что-то изменится к лучшему в ближайшие годы», — отметил г-н Ример в своем выступлении. Кстати, коммунисты по уже сложившейся традиции стали единственными, кто не поддержал бюджет. Впрочем, голосов фракции не хватило, чтобы наложить вето на документ.

Любопытно, что прямо по ходу обсуждения бюджета на заседании Бийской гордумы погас свет. Однако ход голосования показал, что избранники не приняли этот знак слишком близко к сердцу. Добавим, помимо бюджета на финальном заседании бийские депутаты рассмотрели результаты работы молодежного городского парламента за 2016 год, заслушали доклад об организации пассажирских перевозок, а также отчеты комитетов БГД.