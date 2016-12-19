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Главная Лента новостей «Бюджет деградации»: в 2017 году Бийск сэкономит на «социалке»

«Бюджет деградации»: в 2017 году Бийск сэкономит на «социалке»

27.12.2016 10:30

Расходы на социальную сферу в Бийске в 2017 году будут сокращены почти на 10 %. Это следует из положений бюджета наукограда, принятого в окончательном чтении местной гордумой 22 декабря.

Как пишет «Бийский рабочий», ко второму чтению в проект бюджета были внесены поправки в сторону увеличения доходов почти на 700 млн рублей, главным образом за счет поступлений из краевой и федеральной казны. При этом собственные налоговые доходы пришлось снизить. Так, 107 млн рублей были «изъяты» из-за уменьшения поступлений от земельного налога после пересмотра кадастровой стоимости участков предприятий оборонного комплекса. Еще на 3,5 млн рублей сократился дорожный фонд.

Собственные текущие расходы города уменьшились почти на 150 млн рублей. Так, самым заметным стало сокращение финансирования таких направлений, как «транспортное обслуживание» — на 3,1 млн рублей, «развитие физкультуры» — на 6,4 млн рублей, «развитие культуры до 2020 года» — на 12,4 млн рублей, программы дополнительной соцподдержки и адресной помощи бийчанам — на 27 млн рублей, а также «образование» — на 48,7 млн рублей. Тем не менее чиновники и депутаты заверили, что на размере зарплаты работников это не скажется.

Эсер Сергей Пивоваров пояснил, что за восемь лет пребывания в Бийской гордуме не помнит такого сложного бюджета: на 10 % сокращены расходы на социальную сферу, хотя с большинства учреждений сегодня нельзя снимать ни копейки. Однако по мнению депутата, подобная ситуация наблюдается во многих городах по стране, и решать ее нужно не на местном уровне, а на федеральном.

Коммуниста Юрия Голунова больше интересовал размер общего муниципального долга, который в 2017 году приблизится к 900 млн рублей. «Я не вижу мероприятий, как будет этот долг погашаться», — заметил он. Избранник уверен — такой путь ведет прямиком к банкротству. «Обанкротить муниципалитет невозможно в принципе, — возразила ему начальник финансового управления администрации Бийска Наталья Скорнякова. - Край знает о нашей ситуации, поэтому принято решение заменять муниципальные заимствования у банков бюджетными кредитами, процент по которым несравнимо ниже. Летом был подписан договор на 29 млн рублей, сейчас мы ожидаем еще 150 млн рублей».

Единоросс Александр Зорих, председатель финансового комитета БГД отметил, что бюджет-2017 носит куда более напряженный характер, чем предшествовавший ему главный финансовый документ. «Однако мы сохранили социальные обязательства, заработную плату бюджетников не трогали. Надеюсь, мы получим дополнительные доходы от приватизации. К тому же еще не пришли деньги наукограда. Плохо, что сократилась дорожная программа. Но бюджет принимать надо. Можно с ним соглашаться, можно возмущаться. Но учреждения должны с января работать, люди должны получать зарплату», - с некоторым фатализмом прокомментировал г-н Зорих.

Председатель комитета по экономической политике БГД Игорь Степанов окрестил принимаемый финансовый документ все более популярным эпитетом «бюджет выживания». У лидера фракции коммунистов Владимира Римера нашлось другое определение: «бюджет деградации». «Каждый год нам как мантру повторяют: бюджет сложный, тяжелый, но жить нужно. У нашей фракции этот бюджет не вызывает ничего кроме досады и разочарования. Он лишает бийчан надежды на то, что что-то изменится к лучшему в ближайшие годы», — отметил г-н Ример в своем выступлении. Кстати, коммунисты по уже сложившейся традиции стали единственными, кто не поддержал бюджет. Впрочем, голосов фракции не хватило, чтобы наложить вето на документ.

Любопытно, что прямо по ходу обсуждения бюджета на заседании Бийской гордумы погас свет. Однако ход голосования показал, что избранники не приняли этот знак слишком близко к сердцу. Добавим, помимо бюджета на финальном заседании бийские депутаты рассмотрели результаты работы молодежного городского парламента за 2016 год, заслушали доклад об организации пассажирских перевозок, а также отчеты комитетов БГД.

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Комментарий

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Комментариев 8
Что же делать?

27.12.2016 11:01

Может быть еще хуже. Пока "НАУКОГРАД" медленно умирает. Промышленные предприятия постепенно останавливаются. Посмотрите сколько предприятий было в Бийске и что осталось. И здесь муниципалитету ничего не сделать. Да и в науке то достижений нет. Такая же ситуация не только в Бийске
Владимир

27.12.2016 11:56

А все, Алтайскому краю подкрадывается медленный, но уверенный п....ц и никто за это не ответит, а население как всегда пострадает.
Очевидное и невероятное... С НОВЫМ 2017-м вас наукоградцы!

27.12.2016 13:13

Би.й..ск зажитошно в 20-х годах этого века, пожалуй, останется существовать только в границах и на площадке бывшей "Бикатунской крепости" -последней. Остальные - плебс закрепостной, уйдёт и вновь развернёт отхожий промысел для обеспечения "крепости" фуражом и дровами... Некоторые в долине речки Чемровки опять будут лук - батун возделывать... Вновь оживут и богатыми станут "чемровские батунщики"... Кто лён, кто-коноплю,.. кожу... пух... махорку... А одинцовские арбузы будут "цвести" от ул Социалистической до Фоминска...
Флэш

27.12.2016 13:40

Зорих лучше бы свою зарплату озвучил,а она у него 150-170 тыс..вот кому нужно все урезать.социалки в городе не было,а теперь и не будет вообще.наукоград никто не продлит,как уверяет всех гонко,нет уже наукограда,и фнпц пришёл конец,там сокращения и урезание зарплат идёт.Бийск умирает,иначе и не скажешь.
Переживающий

27.12.2016 15:26

"Добавим, помимо бюджета на заключительном в 2017 году заседании бийские депутаты рассмотрели результаты работы молодежного городского парламента за 2016 год..." - скорее всего на заключительном в 2016 году....
Переживающий

27.12.2016 16:33

Флэш писал(а):
Зорих лучше бы свою зарплату озвучил,а она у него 150-170 тыс.


На сайте города Бийска опубликованы данные о доходах всех, кто занимает должности в Думе г. Бийска. http://www.biysk22.ru/duma/sost/declarations.php
По данным за 2015 год:
Зорих Александр Иванович – доход за год – 968 711,75 рублей. В месяц = 80 726 рублей.
У его жены доход за год – 160 583,52 рублей, в месяц = 13 382 рубля.

Самый большой доход задекларировал Форнель Андрей Анатольевич.
Его доход за 2015 год составил 14 733 712,84 рублей, в среднем доход
за месяц = 1 227 809 рублей.
Его жена указала в декларации доход в 1,7 раза выше, чем у супруга.
Доход жены Форнель Андрея Анатольевича за 2015 год составил 25 508 541,0 рублей,
в среднем доход за месяц = 2 125 711 рублей.
В среднем доход за месяц в 2015 году у семьи Форнель = 3 353 520 рублей.
В общей собственности супруги имеют 35 объекта недвижимости, включая жилые и нежилые помещения, земельные участки, гаражный бокс и здание трансформаторной ЛЭП.
Валентин

27.12.2016 18:35

Собственные текущие расходы города уменьшились почти на 150 млн рублей. Так, самым заметным стало сокращение финансирования таких направлений, как «транспортное обслуживание» — на 3,1 млн рублей, «развитие физкультуры» — на 6,4 млн рублей, «развитие культуры до 2020 года» — на 12,4 млн рублей, программы дополнительной соцподдержки и адресной помощи бийчанам — на 27 млн рублей, а также «образование» — на 48,7 млн рублей. Тем не менее чиновники и депутаты заверили, что на размере зарплаты работников это не скажется Видим о уберут соц помощь жителям заречья за отопление.И буде платить по полной программе как уже предупреждали по5-6 тыс рб за отопление Брать надо вилы и идти к администрации.Долго народ еще терпеть это ворье бездарное будет?
валентин

27.12.2016 18:40

Справка: Стоимость гикокалории отопления у жителей Заречья выше раза в два или более /Теплоэнергогаз/,чем у бийскэнерго.Поэтому жители получали дотацию на разницу стоимости гикокалории