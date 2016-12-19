Алтайские энергетики «подарили» предновогоднее ограничение электроснабжения задолжавшим муниципалитетам

26 декабря «Алтайкрайэнерго» ввело ограничение подачи электроэнергии до уровня аварийной брони на нескольких тепло- и водоснабжающих предприятиях региона. Причиной стали хронические многомиллионные долги МУПов. Среди наиболее проблемных должников - теплоснабжающие предприятия в Камне-на-Оби, Крутихинском и Смоленском районах, «Водоканал» в Алейске, следует из релиза компании.

Ограничение сохранится до тех пор, пока предприятия ЖКХ «не предпримут действия по погашению задолженности». Мера критическая, но вынужденная, поскольку общая просроченная задолженность данной категории потребителей ставит под вопрос своевременный расчет «Алтайкрайэнерго» на оптовом рынке электроэнергии в январе 2017 года, оправдывают свои действия ресурсовики. Также велик риск, что к весне, накопив многомиллионные долги, контрагенты по договорам энергоснабжения перестанут существовать и взыскать задолженность будет просто не с кого. Хорошо известна практика, когда из года в год юрлица, арендующие у муниципалитетов имущество котельных, по окончанию отопительного сезона объявляют себя банкротами, а в августе-сентябре появляется новое ООО с «чистой» долговой историей. Ранее сообщалось о том, что общая сумма долга перед энергетиками 176 предприятий края, относящихся к категории ЖКХ, составляет более 226 млн рублей.

Известно, что во всех муниципалитетах, где находятся должники, «Алтайкрайэнерго» обратилось в ОВД и межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры реагирования и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в сложившейся ситуации. Однако прокуратура в большинстве случаев занимает одностороннюю позицию и встает на защиту местных администраций и предприятий ЖКХ. Такая поддержка убеждает в безнаказанности своих действий учредителей и руководителей предприятий ЖКХ, уверяют энергетики.

Стоит отметить, что практика отключать должников применяется «Алтайкрайэнерго» не первый раз. Однако теперь ресурсовики решили наказать нерадивых плательщиков в самый канун Нового года. Очевидно, расчет в данном случае был сделан на то, что муниципальные власти любыми способами попробуют найти средства, чтобы не сорвать предновогодние мероприятия, в том числе и детские утренники.

Ужесточение мер с применением элементов психологического воздействия со стороны «Алтайкрайэнерго» связывают с приходом нового гендиректора Сергея Приба. По ходу текущего сезона энергетики уже пытались таким образом «стимулировать» местные власти. Например, большой резонанс получила история в Камне-на-Оби, где из-за долгов прежней администрации (1,5 млн рублей) «Алтайкрайэнерго» на несколько месяцев отключало уличное освещение. Ранее был обесточен «Водоканал» в Новоалтайске. Задолженность за свет энергетикам более к началу осени составляла более 13 млн рублей. Кроме того, непростая ситуация сложилась и с населением города. Около 4600 абонентов имели просроченную задолженность два и более месяца. Однако своеобразным рекордсменом в этом плане стал Бийск. Долг жителей наукограда составлял более 100 млн рублей, систематически не платили за свет более 10 тысяч собственников жилья.

Напомним, накануне старта отопительного сезона в конце сентября была приостановлена подача электроэнергии на 148 котельных в 23-х районах Алтайского края, а также на 20 скважин водоснабжающих предприятий. Причина оказалась все та же — долги юрлиц перед «Алтайкрайэнерго».