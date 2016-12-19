Начальник алтайского ФСБ уступил должность своему заместителю

27.12.2016 15:51
27 декабря личному составу Управления ФСБ России по Алтайскому краю представили нового начальника - полковника Юрия Мороза. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Как уточняют в управлении, назначение объявили на основании указа президента РФ от 15 декабря текущего года. Этим же указом от занимаемой должности в связи с выходом на заслуженный отдых был освобожден генерал-майор Андрей Муравьев. Службе в органах ФСБ России он посвятил 34 года, из них в Алтайском крае - проработал больше пяти лет.
Новый руководитель Юрий Мороз окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. До назначения на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики.
27.12.2016 16:13
27.12.2016 16:21
27.12.2016 16:52
27.12.2016 17:09
http://cdelat.ru/articles/cik_rejting_karlin_sredi_gubernatorov_zanyal_to_zhe_mesto_chto_srednyaya_zarplata_v_altkrae_sredi_regionov/
27.12.2016 20:06
27.12.2016 20:57
И вы, Александр Борисович тоже!!!
27.12.2016 22:56