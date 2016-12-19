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Главная Лента новостей Начальник алтайского ФСБ уступил должность своему заместителю

Начальник алтайского ФСБ уступил должность своему заместителю

27.12.2016 15:51

27 декабря личному составу Управления ФСБ России по Алтайскому краю представили нового начальника - полковника Юрия Мороза. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как уточняют в управлении, назначение объявили на основании указа президента РФ от 15 декабря текущего года. Этим же указом от занимаемой должности в связи с выходом на заслуженный отдых был освобожден генерал-майор Андрей Муравьев. Службе в органах ФСБ России он посвятил 34 года, из них в Алтайском крае - проработал больше пяти лет.

Новый руководитель Юрий Мороз окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. До назначения на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики.

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Комментарий

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Комментариев 7
ИСТИНА

27.12.2016 16:13

Все... копец АБК)))))) пора возвращаться на Родину в Москву.... заслужил)))
ЧЕПОЛИНО

27.12.2016 16:21

ВСЕХ -КАРЛИНА , СЕРОГО КАРДИНАЛА , ЛУКЬЯНОВА ,ЧЕБОТАЕВА ,конкретно на нары вместе с их любимой подружкой Ольгой Антипиной -может они все тайные изумрудные и 24 мильярда разделили? А что -Хорошавин есть такой , Захарченко есть такой и ещё непосчитанная прорва воров и жуликов, а чем алтайские хуже ?
земляк

27.12.2016 16:52

Необходимо к этой мафии прибавить Б.Трофимова, он как и Чеботаев из Топчихинского района и из Чистюньки, а Чеботаева рекомендовал И. Лоор и Б. Трофимов! Этими людьми поставлена система откатов - гранты, субсидии под гарантию Администрации края которое ведет вице губернатор А. Лукьянов у которого хорошая связь с людьми из ФСБ. Много предприятий из Топчихинского района получили финсредства..... где экономическая составляющая.....
valeriy_n

27.12.2016 17:09

Опубликовавшее Рейтинг российских губернаторов по итогам 2016 года ЦИК Рейтинг крайне проблематично оценило в нем итоги деятельности управляющей Алтайским краем команды. Губернатор этого региона занял лишь 83 место среди 85-ти глав российских территорий.
http://cdelat.ru/articles/cik_rejting_karlin_sredi_gubernatorov_zanyal_to_zhe_mesto_chto_srednyaya_zarplata_v_altkrae_sredi_regionov/
гость

27.12.2016 20:06

репрессии будут?
НКВД

27.12.2016 20:57

Сушите сухари.
И вы, Александр Борисович тоже!!!
ура

27.12.2016 22:56

Что вы чушь пишите он их "крыша" официальная