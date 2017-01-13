Пока часы 12 бьют: жительница Барнаула зарезала сожителя за новогодним столом

В Барнауле 33-летнюю горожанку обвиняют в убийстве своего гражданского супруга. Женщина всячески пыталась отвести от себя обвинение, но была разоблачена, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что вечером 31 декабря 2016 года обвиняемая находилась в квартире со своми сожителем. В ходе празднования между ними разгорелась ссора, во время чего она схватила нож и ударила им мужчину. От полученных телесных повреждений барнаулец скончался на месте происшествия. Чтобы избежать ответственности и запутать следствие обвиняемая вызвала бригаду «скорой помощи» и заявила сотрудникам полиции и родственникам умершего, что преступление совершили неизвестные лица на улице. Однако правоохранителям удалось не только отыскать следы совершенного преступления на одежде женщины, но и доказать ее причастность к убийству.

Суд уже заключил женщину под стражу. В настоящее время проводится дальнейший сбор доказательств. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается.