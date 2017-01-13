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Главная Лента новостей Пока часы 12 бьют: жительница Барнаула зарезала сожителя за новогодним столом

Пока часы 12 бьют: жительница Барнаула зарезала сожителя за новогодним столом

13.01.2017 08:32

В Барнауле 33-летнюю горожанку обвиняют в убийстве своего гражданского супруга. Женщина всячески пыталась отвести от себя обвинение, но была разоблачена, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что вечером 31 декабря 2016 года обвиняемая находилась в квартире со своми сожителем. В ходе празднования между ними разгорелась ссора, во время чего она схватила нож и ударила им мужчину. От полученных телесных повреждений барнаулец скончался на месте происшествия. Чтобы избежать ответственности и запутать следствие обвиняемая вызвала бригаду «скорой помощи» и заявила сотрудникам полиции и родственникам умершего, что преступление совершили неизвестные лица на улице. Однако правоохранителям удалось не только отыскать следы совершенного преступления на одежде женщины, но и доказать ее причастность к убийству.

Суд уже заключил женщину под стражу. В настоящее время проводится дальнейший сбор доказательств. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается.

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Комментарий

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Комментариев 1
Бабы чаще хватаются за ножи...- к концу света.

13.01.2017 09:17

Это что, только единичное известное... новогоднее подобное действо на просторах АК?