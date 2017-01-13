Гонконгский грипп прописал барнаульцам «одиночество»

В Барнауле вводят ограничительные мероприятия для предупреждения массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. По информации Управления Роспортребнадзора по Алтайскому краю, в Барнауле с 9 по 15 января отметили превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ сразу на 54 %. Среди основных вирусов гриппа специалисты называют «гонконгский» и «свиной», сказано на офсайте города.

В связи с этим главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю с 17 января ввел ограничительные мероприятия в медицинских и образовательных организациях, а также в организациях сферы обслуживания, торговли и транспорта. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напоминают, что каждому жителю края необходимо соблюдать личную профилактику гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей, больше гулять на свежем воздухе. В региональном управлении также рекомендуют при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в зимнем сезоне 2016-2017 годов Алтайскому краю предрекали возвращение так называемого гонконгского (азиатского) гриппа. Именно он вызывает наибольшие опасения у медиков. Во второй половине 1960-х годов вирус спровоцировал общемировую пандемию, унеся жизни несколько десятков тысяч человек. Несколькими днями ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявлял, что у населения нет иммунитета к гонконгскому вирусу. Однако запаса противовирусных и противопростудных препаратов в аптеках края достаточно. «Данных о том, что он протекает тяжелее и чаще дает осложнения, нет. Мы такой акцент делали на варианте вируса H1N1, так называемом свином гриппе. Такого негатива в отношении H3N2 нет. Но есть один нюанс: «гонконгского» гриппа долго не было в популяции людей, то есть иммунной прослойки практически нет», — пояснил тогда г-н Шевченко.