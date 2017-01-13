Британка из Financial Times предложила барнаульским пианистам «освежить память»

Британская писательница Софи Робертс 24-25 января побывает в Барнауле для того, чтобы отыскать раритетные музыкальные инструменты, созданные в имперской России XIX века и попавшие в Сибирь. Истории фортепиано и роялей, выпущенных несколько столетий назад, могут войти в новую книгу г-жи Робертс.

Во время своей поездки в Сибирь Софи Робертс будет занята поиском пианино, которые были произведены в Санкт-Петербурге компаниями Diederichs, Schreder, Lichtenthal и Becker. Инструмент не обязательно должен быть в рабочем состоянии. Автор также хотела бы найти любое пианино с необычным владельцем или историей, сопровождающей этот инструмент.

С 18 по 23 января Софи Робертс будет работать в Новосибирске, 24 и 25 января посетит Барнаул. Сообщается, что писательница будет признательна за контакты владельцев раритетных инструментов. Все найденные истории войдут в новую книгу г-жи Робертс «Затерянные пианино Сибири». Предпродажа запланирована на весну 2019 года. Через истории раритетных музыкальных инструментов в книге будет показана история Сибири: свержение самодержавия, революция, опыт выживания в суровых условиях через музицирование. К работе над книгой также привлечен фотограф из Нью-Йорка Майкл Турек, на основе отснятого им материала будет создан документальный фильм.

Бум производства музыкальных инструментов в европейской части России, начавшийся в 1770-х годах, достиг расцвета в XIX веке, совпав по времени с годами освоения Сибири. В течение этого периода инструменты «перекочевывали» из европейской части за Урал. Пианино путешествовали с губернаторами, купцами или интеллигенцией, а впоследствии с учителями и новыми поселенцами, отправившимися на поиски другой жизни на отдаленных территориях.