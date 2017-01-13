×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Пробуждение перед свалкой

4 |
Есть мнение
Наблюдатели о «реституции» собственности КПСС в пользу алтайской КПРФ: «Абсурдные притязания в порядке вещей для современных коммунистов»
34
Журналист Дмитрий Негреев о «дворцовых рокировках» Барнаула: «Обновленной управленческой команде предстоит ряд испытаний»
5
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
2
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Ситуация в Бийском трамвайном управлении близка к критической
Минобороны РФ попросило прощения у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154

Резонанс
Темы недели
Водитель «КамАЗа», вываливший снег у администрации Бийска, рассказал о заказчике акции
32
Реституция «Родины»: алтайские коммунисты хотят забрать бывшую собственность КПСС в Барнауле
69
В блогах
Михаил Гундарин

13.01.2017

Михаил Гундарин

журналист

Они продолжают

13
Даниил Бессарабов

11.01.2017

Даниил Бессарабов

депутат Госдумы

О публичных слушаниях по Генплану Барнаула

125
Евгений Берсенев

30.12.2016

Евгений Берсенев

журналист, блогер

О тайнах за закрытой «комсомольской» дверью

292
Loading...
Главная Лента новостей Британка из Financial Times предложила барнаульским пианистам «освежить память»

Британка из Financial Times предложила барнаульским пианистам «освежить память»

16.01.2017 16:28

Британская писательница Софи Робертс 24-25 января побывает в Барнауле для того, чтобы отыскать раритетные музыкальные инструменты, созданные в имперской России XIX века и попавшие в Сибирь. Истории фортепиано и роялей, выпущенных несколько столетий назад, могут войти в новую книгу г-жи Робертс.

Во время своей поездки в Сибирь Софи Робертс будет занята поиском пианино, которые были произведены в Санкт-Петербурге компаниями Diederichs, Schreder, Lichtenthal и Becker. Инструмент не обязательно должен быть в рабочем состоянии. Автор также хотела бы найти любое пианино с необычным владельцем или историей, сопровождающей этот инструмент.

С 18 по 23 января Софи Робертс будет работать в Новосибирске, 24 и 25 января посетит Барнаул. Сообщается, что писательница будет признательна за контакты владельцев раритетных инструментов. Все найденные истории войдут в новую книгу г-жи Робертс «Затерянные пианино Сибири». Предпродажа запланирована на весну 2019 года. Через истории раритетных музыкальных инструментов в книге будет показана история Сибири: свержение самодержавия, революция, опыт выживания в суровых условиях через музицирование. К работе над книгой также привлечен фотограф из Нью-Йорка Майкл Турек, на основе отснятого им материала будет создан документальный фильм.

Бум производства музыкальных инструментов в европейской части России, начавшийся в 1770-х годах, достиг расцвета в XIX веке, совпав по времени с годами освоения Сибири. В течение этого периода инструменты «перекочевывали» из европейской части за Урал. Пианино путешествовали с губернаторами, купцами или интеллигенцией, а впоследствии с учителями и новыми поселенцами, отправившимися на поиски другой жизни на отдаленных территориях.

Фото: newvellum.com

Справка:

Софи Робертс печатается в The Financial Times, Wall Street Journal, Vanity Fair, Traveler, The Economist, Aston Martin, One Life и других изданиях. Основные темы — культура, журналистика, путешествия и филантропия.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
СашОК

16.01.2017 18:39

Да эту бабу я имел!
Пианист

16.01.2017 20:53

К сожалению целые сословия, владельцы пианино, роялей, после переворота 1917 года были уничтожены и репрессированы. Как, например, известный барнаульский музыкант А. Марцинковский, расстрелянный в 1938 году. Кстати он держал в Барнауле музыкальный магазин "Эхо". Торговали нотами, различными инструментами. В мае 1917, после грандиозного пожара, магазин сгорел. В архиве сохранились документы об обращении к местным властям за компенсацией по потере имущества.